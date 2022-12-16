УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4209 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 185 6
війна (56389) Маріуполь (2820) мародерство (313) Андрющенко Петро (636)

Окупанти в Маріуполі під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі окупанти під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, якщо власників якийсь час немає.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в тренді пограбування замкнутих квартир під приводом ремонту. Як це відбувається, принаймні в частині, нарешті можете побачити від першої особи. Спочатку "ремонтники" знімають та інвентаризують все що в квартирах залишилось. Потім, якщо хазяїн точно не з’явився - просто вивозять все.
На відео декілька квартир. Для чого це знято не викликає сумніву - типова оцінка мародера…

А так дійсно вперше - підготовка до мародерства від першої особи", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Два окупанти тягнуть вкрадену ванну. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно , про те , що до нас припхалися мародери і голодранці ,
знає вже весь цивілізований світ , бо московітська орда по - іншому
жити не вміє , тільки грабувати , гвалтувати і вбивати - це іх стиль життя !!
Будьте ви прокляті на віки вічні , кляті русоФашисти 😡‼️
показати весь коментар
16.12.2022 07:50 Відповісти
Нажаль ви помиляєтесь. Навіть наші найближчі союзники не розуміють із чим ми стикаємось. Вони досі мріють про замирення...
показати весь коментар
16.12.2022 13:09 Відповісти
зато отремонтируют так, что мало не покажется. А вы пишите больше и жалуйтесь
показати весь коментар
16.12.2022 07:54 Відповісти
Ремонт по оркски.
показати весь коментар
16.12.2022 08:09 Відповісти
Пітун жеж дав розпорядження "підтягти" окуповані землі до російського рівня.
От і стараються, і виходить непогано...
Ги...
показати весь коментар
16.12.2022 08:33 Відповісти
Они воруют везде где могут. Это не новость...
показати весь коментар
16.12.2022 13:06 Відповісти
 
 