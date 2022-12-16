Окупанти в Маріуполі під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, - Андрющенко. ВIДЕО
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У Маріуполі окупанти під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, якщо власників якийсь час немає.
Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в тренді пограбування замкнутих квартир під приводом ремонту. Як це відбувається, принаймні в частині, нарешті можете побачити від першої особи. Спочатку "ремонтники" знімають та інвентаризують все що в квартирах залишилось. Потім, якщо хазяїн точно не з’явився - просто вивозять все.
На відео декілька квартир. Для чого це знято не викликає сумніву - типова оцінка мародера…
А так дійсно вперше - підготовка до мародерства від першої особи", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
знає вже весь цивілізований світ , бо московітська орда по - іншому
жити не вміє , тільки грабувати , гвалтувати і вбивати - це іх стиль життя !!
Будьте ви прокляті на віки вічні , кляті русоФашисти 😡‼️
От і стараються, і виходить непогано...
Ги...