12 291 8
Український танк Т-64БМ "Булат" буксирує трофейну САУ "Мста-С2". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни на Луганщині захопили ворожу артилерійську установку САУ "Мста-С2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах бійці опублікували фрагмент відеозапису, на якому зафіксоване буксирування трофею танком Т-64БМ "Булат".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
phantom4
показати весь коментар16.12.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 10
Pavlo Avdejuk
показати весь коментар16.12.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 12
Amber
показати весь коментар16.12.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 10
rejestrowyj bazil
показати весь коментар16.12.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 5
Garry Grant
показати весь коментар16.12.2022 08:55 Відповісти Мені подобається 21
Микола Шафран 78dd0571
показати весь коментар16.12.2022 19:49 Відповісти Мені подобається 1
bigcatwar
показати весь коментар17.12.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 0
Rhodesian
показати весь коментар17.12.2022 12:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...