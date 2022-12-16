Український танк Т-64БМ "Булат" буксирує трофейну САУ "Мста-С2". ВIДЕО

Українські воїни на Луганщині захопили ворожу артилерійську установку САУ "Мста-С2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах бійці опублікували фрагмент відеозапису, на якому зафіксоване буксирування трофею танком Т-64БМ "Булат".

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