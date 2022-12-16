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Український танк Т-64БМ "Булат" буксирує трофейну САУ "Мста-С2". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни на Луганщині захопили ворожу артилерійську установку САУ "Мста-С2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах бійці опублікували фрагмент відеозапису, на якому зафіксоване буксирування трофею танком Т-64БМ "Булат".

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Автор: Сергій Яковенко
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16.12.2022 08:32 Відповісти
Лендліз працює!
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16.12.2022 08:33 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.12.2022 08:35 Відповісти
І здається, це Булат вже другої версії- теж рідка штука
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16.12.2022 08:44 Відповісти
Кацапские поставки по ленд лизу приобрели настолько массовый характер,что пришлось всё таки наладить производство 152мм снарядов.
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16.12.2022 08:55 Відповісти
наші діти воюють і перемагають ..наперекор падлюкам провласним яки в цей час торгують украіною і грабують украінців
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16.12.2022 19:49 Відповісти
...ленд лиз болот мацковии...
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17.12.2022 10:44 Відповісти
опять говно-музон какое-то чучело успело налепить... Беда с этими глухими
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17.12.2022 12:00 Відповісти
 
 