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війна (56389) Херсон (2333) тероборона (334)

Історія тероборонівців Херсона, які з 25 лютого по 2 березня стали на захист міста від окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти розповіли, що учасників тероборони Херсона зрадили та підставили під фактичний розстріл.

Про це йдеться в сюжеті Центрального громадського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

36 могил Херсонських тероборонців знайшли на міському кладовищі. 

"Тих єдиних (а більше нікого не було, бо ''великі начальники з поліції та спецорганів'' просто втекли, здалися або зрадили ), хто з 25 лютого по 2 березня став на захист Херсону проти російської навали. Трагічним фіналом героїчної оборони Херсону став бій у Бузковому парку, де погано навчені та слабко озброєні люди зустріли російську бронетехніку Хоронили хлопців потайки і швидко, на секторі віддаленому від основної частини цвинтаря. Більшість могил - це безіменні насипи", - зазначають автори матеріалу.

Читайте: Бійці тероборони з крупнокаліберного кулемету збили рociйську ракету С-300 на Одещині, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Це сталося тому що деякі *******и з вищих ешелонів влади вирішили здати схід та південь України! А може "оманські договорняки" відробляли?!
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16.12.2022 08:50
+56
Вічна слава героям!!!
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16.12.2022 08:49
+50
мусора і сбу-шники, які втікали один поперед одного з Херсона, для Zeкоманди - герої, а про терооборонівців, які фактично з голими руками зустрічали ворога ідучи на вірну смерть, жодного слова по сєпарському тєлємарофоні.
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16.12.2022 08:55
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Вічна слава героям!!!
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16.12.2022 08:49 Відповісти
Вічна пам'ять героям.Та Царство Небесне.
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16.12.2022 13:53 Відповісти
Царство небесне героям!
Повага о. Сергію Чудиновичу, який теж отримав порцію кацапської любові, але не здався.
Відео якраз починається з поховання тероборонівців:
https://www.youtube.com/watch?v=05IvK354UJI
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16.12.2022 17:15 Відповісти
Це сталося тому що деякі *******и з вищих ешелонів влади вирішили здати схід та південь України! А може "оманські договорняки" відробляли?!
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16.12.2022 08:50 Відповісти
без може
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16.12.2022 11:44 Відповісти
Шашлики сцуки анонсували
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16.12.2022 12:41 Відповісти
Це сталося тому що деякі *******и обрали деяких *******ів у вищі ешелони влади
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16.12.2022 17:16 Відповісти
+100500
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17.12.2022 00:47 Відповісти
сумніваюся, що в олігахічній країні де змі належать олігархам і на них же працює державний апарат, ми дійсно маємо вільний вибір. Напишуть як їм треба, а цвк підтвердить все що завгодно, да й суд приговорить "как нада", вони ж недурно так близькі ментально до кацапів і дружбу з ними завжди водили.
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17.12.2022 20:02 Відповісти
А вы не пробовали хоть раз сходить на выборы, прежде чем делать выводы?
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17.12.2022 20:15 Відповісти
віктор фьодоровіч вже так пробував

тому поки що в них коридор можливостей - дурити слабеньких на голову виборців і проводити з їх допомогою відносно чесні вибори

як буде побачимо, шансів бути обраним на другий термін у зєлі - нуль, навіть взагалі відбиті зевиборці почали підозрювати що шось не так
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17.12.2022 20:16 Відповісти
то чомусь та ******* яка втекла, зараз повернулася та наказує здати зброю
ТРОшникам
і моня найвеличніший впускає їх назад
чк в Сумах, Чернігові, Харкові
ці підараси відсиділись в Карпатах а тепер переслідують тих хто в пкрші години не втік а став на захист
люди справилибся з ними самі, але це не законно
а моня, млять мовчить
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17.12.2022 19:43 Відповісти
ЗРАДА В хЕРСОНІ БУЛА
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16.12.2022 08:51 Відповісти
мусора і сбу-шники, які втікали один поперед одного з Херсона, для Zeкоманди - герої, а про терооборонівців, які фактично з голими руками зустрічали ворога ідучи на вірну смерть, жодного слова по сєпарському тєлємарофоні.
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16.12.2022 08:55 Відповісти
Всі силовики втікли з дозволу зелічки, лишили громадян і тероборону під розстріл
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16.12.2022 09:03 Відповісти
Там не совсем так было... Там или командование теробороны было в сговоре с рашиками или те кто отдавали приказы командованию... Их продержали в городе на базе весь период покуда рашики катались вокруг города... А потом бросили туда, где их уже ждали... Они думали, что это они организовывают засаду рашикам, а оказалось что их отправили туда, где рашики уже были и ждали их прибытия... Это из интервью одного из выживших... Сейчас гляну это видео, как тут подана информация...
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17.12.2022 20:26 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим хлопцям і вічна ганьба зеленій плісняві і його найближчому оточенню, а спопкій до душ загиблих прийде лише після того як зрадників покарають, інакше і бути не може.
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16.12.2022 09:31 Відповісти
А бригадний генерал Наумов - зам. та "права рука" найкращого контррозвідника всіх часів і народів Баканова. Він же в Києві по ходу був, а не в Херсоні?
З Києва гниль йшла...
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16.12.2022 09:48 Відповісти
Царство небесне Героям!
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16.12.2022 08:52 Відповісти
першим втік ЄрZе
Як його повернули в Київ - пізніше розкажуть очевидці. Хотілось би, щоб розказували в якості свідків.
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16.12.2022 08:58 Відповісти
Зевлада має відповісти за своі злочини і відверту здачу Херсона , Мелітополя і Маріуполя 😡
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16.12.2022 08:59 Відповісти
Це все на совісті зеленої влади.
Тому що провтикали напад, ніяк людей не підготували.
А Зеля ще і на лижах катався і висміював Байдена
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16.12.2022 09:02 Відповісти
зараз цих втікачів з Херсону ЗЕ ставить знову начальниками...в тч і в Херсоні...для піаніста-віртуоза це безцінний кадровий фонд.
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16.12.2022 09:02 Відповісти
дуже важка історія і дуже повчальна.....
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16.12.2022 09:03 Відповісти
Це вічна історія предательств Украіни окацапленними москалями. Починается вона з Богдана Хмельницького і тягнеться до наших дней.

тому голосувати треба за націоналистів , бо НЕЛЬЗЯ побудувати сильну державу Україну без
головной націі - УКРАІНЕЦ, без історії України, без поваги до культурного наследія України

PS - ткаченко у відставку за розкрадені музейні фонди українського наследияв окупованих областях
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16.12.2022 09:14 Відповісти
за націоналістів теж голосувати треба з розумом, бо ті ж русскіє ********** створювати клони націоналістів. Тобто однієї назви і патріотичних лозунгів явно недостатньо.
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17.12.2022 20:04 Відповісти
бо ''великі начальники з поліції та спецорганів'' просто втекли, здалися або зрадили ) Джерело: https://censor.net/ua/v3387326

Монастирського у відставку ‼️‼️‼️, бо про цю трагедію вже 9 місяців розповідають , А ВІН ВКЛЮЧИВ ДУРКУ І НЕ ЗРОБИВ ПОКАРАНЬ своїм підлеглим . Більш того - вся ця сволота повернулась у місто і вновь править бал.
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16.12.2022 09:04 Відповісти
Зелепук і його шобло вже і боятись за зраду перестало і впевненість за безкарність у них зростає з кожним днем. Тут питання в іншому - проковтнуть це українці, як робили це безліч разів чи хоть раз поперхнуться здгадучи зраджених убієнних, замучених голодом і жорстоко закатованих українців кремлівськими орками.
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16.12.2022 09:41 Відповісти
Step by step
Нехай спочатку звільнять монастирського за те, що ПРОКОВТНУВ не виконання поліцією своїх обов'язків в момент наступу росіян І НЕ ЗВІЛЬНІВ ЦІХ ПОКІДЬКИВ ДО СЬОГОДНЯ
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16.12.2022 09:45 Відповісти
Не впевнений, що у поліції не було відповідного наказу відходити. Так як плани «евакуації» у них були розроблені заздалегідь.
Питання, які передумови того, що поліція отримала такий наказ?
Тому актуальне першочергове питання - чому не було організована оборона взагалі, а ТРО формувалося уже під час наступу ворога, а не заздалегідь. І хто відповідальний за це.У місті зовсім не було підготовки до оборони…
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16.12.2022 11:08 Відповісти
Соррі, як могли віддати наказ ВІДХОДИТИ ??? В Херсоні були херсонці і поліція мала їх захищати разом с ТРО

НЕХАЙ НАЙДУТЬ ПИСЬМОВИЙ НАКАЗ ПРО ВИДХІД . Письмовий ‼️‼️‼️І ФІО його підписавший
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16.12.2022 11:17 Відповісти
А президент мав попередити громадян про напад і готуватися активно до оборони з жовтня 2021, і весь час каденції взагалі.
Можемо продовжувати довго…
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16.12.2022 11:29 Відповісти
Для розуміння, я Херсонець, вважаю відвертою хернею залишати на місці людей накшталт начальна поліції, які роздали людям зброю і втекли.
І цей фрагмент - вершина айсбергу, зрештою все стане відомим..
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16.12.2022 11:33 Відповісти
Таки випадки були і в інших областях . Згадайте Ківу в МВС. Аваков вів боротьбу з націоналистами і тому поліція була повністю проросійська. Таке наследіе монастирському. Но той нічого не поміняв , тому повинен ідти у відставку
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16.12.2022 11:46 Відповісти
Ваше твердження, що поліція повністю проросійка,спекулятивне і не відповідає дійсності і близько.
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16.12.2022 11:51 Відповісти
Ну і де тоді була уся поліція Херсону і Маріуполю , коли наступали россіяне ?
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16.12.2022 12:10 Відповісти
Виконувала накази, хто не виконував - винен, хто давав злочинні накази винен, бездіяльність - винен.
Але стверджувати, що вся поліція проросійська - перебор. Вам не здається?
При тому що я також не можу назвати реформу поліції завершеною. М'яко кажучи і якщо коротко
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16.12.2022 12:16 Відповісти
Я роблю висновки із того, які люди займалися формуванням поліції.

наприклад Найем Мустафа - ставленик Ахметова . Цю команду никак націоналистами не назвати. Або Ківа, що зараз у мацкві мешае з гряззю Україну. Або Аваков с рускоговорящей челюстью . А людей вони набирали под себе, і розмови в поліції були проти націоналистів
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16.12.2022 13:33 Відповісти
Тому даже не дивуюсь , що поліцейські втекли , або пішлі працювати к агрессору.

Бо в них були великі зарплати, но не було патриотичного виховання. І керівникам поліції тоді не були потрібні патриотично налаштовані поліцейські , бо тоді всю цю керівну шушеру би вигнали у шию
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16.12.2022 13:38 Відповісти
Так, дивуватись недоречно, що такі випадки є.
Але, не узагальнюйте.
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16.12.2022 14:45 Відповісти
Що ви вкладаєте в поняття націоналісти?
ви ж допускає що громадянин може бути патріотом, при цьому чесним і не заангажованим професіоналом?
Ви ж знову робите якийсь поділ.
Аваков - так, з ним все зрозуміло. Але ви пам'ятаєте, що тоді не було монобільшості.
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16.12.2022 14:42 Відповісти
Я вважаю , що стрижнем в побудові України мае бути український націонализм , так же як е словацький, польський, угорський, немецкий націонализм.

тоді не буде зрад , які виникають тоді, коли люди плутають свою культуру і культуру сусідній країні
і поліція мае виховуватись у дусі націонализму
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16.12.2022 15:00 Відповісти
Більше 70% населення України - українці. Ніхто нас не притісняє.
Але згоден, повинна буди комплексна робота на рівні держави для виховання у націонал-патріотичному направленні, популяризації мови, культури так далі. Російськовний контен на ютубі і так далі повинен бути терміново заміщений на україномовний. Повинна бути сформована національна ідея, що дозволить об'єднати суспільство і поставити правильні цілі до яких суспільство буде рухатись. Для цього повинна бути відповідна влада, що розуміє запити суспільства. Так буде набагато швидше
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16.12.2022 15:18 Відповісти
Чому Зеленський до цього часу мовчить про здачу Херсону. Тому складається враження, що без нього там не обійшлося.
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16.12.2022 09:10 Відповісти
Зепідарів на суд Лінча
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16.12.2022 09:10 Відповісти
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16.12.2022 09:16 Відповісти
Пам'яті Херсонського Диригента Юрія Керпатенка, який на відсіч відмовився співпрацювати з окупантом.
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16.12.2022 09:17 Відповісти
Не "на відсіч" а "навідріз" (одне слово)
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16.12.2022 13:27 Відповісти
Как всегда предателями оказались мусора которые визжат с каждого угла что они защищают народ и народу нельзя давать оружие ато мы тупые и перестреляем друг друга
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16.12.2022 09:28 Відповісти
взяти собі гранатомет або гуманітарку або джип для ЗСУ то не злочин а "ситуація така"...
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16.12.2022 09:59 Відповісти
Зараз "большие начальники..." і різна ZEлена мерзота, розповідають як вони А Х У Є Н Н О готувалися до війни
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16.12.2022 10:22 Відповісти
зелене чмо & шобло планувало і здало Херсон. ці Герої були приречені....Вічна память!
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16.12.2022 10:23 Відповісти
Людьми, року як мінімум мали стати оці 36, що дійсно не втекли, а не БОНЕВТІК.
Але проблема не в Зе, який розставив сумнівних людей на певні посади. А проблема в суспільстві, яке в більшості голосує несвідомо за випадкових людей перекладаючи на них свою відповідальність
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16.12.2022 10:31 Відповісти
Виглядає так, що там саботували створення тероборони (як і по всій країні вцілому).
І ті кілька десятків самовідданих людей загинули ні за цапову душу.
За це паскудство мав би понести покарання начальник тероборони Херсону.
Клята зелень і її виборці.
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16.12.2022 10:36 Відповісти
24 лютого зелене чмо продало херсонщину, і тоді людей на смерть кинули не тільки в Херсоні, а й у нас в Чаплинці, наше місто знаходиться на кримському перешийку, там сухопотний кордом з кримом дуже вузький десь біля двох кілометрів, тому ми важали що тудой вони хер вийдуть, так як при порохі внас було побудовано три лінії оборони, зведено модульне містечко для військових, лісополоси були забиті військовою технікою та військовими, сиваш весь був замінований, що четверга навколо міста відбувались навчаня, ми були впевнені що у нас ніхто не пройде, бо кордон дуже вкзький і весь під нашою артою, але виявилось що це чумазе зелене чмо перед війною вивило всі віська не тільки від кп Чаплинка, а й далі з Нової Каховки, перешийок було розміновано, орки пройшли перешийок без будьяких перешкод, адже кордон у нас охороняло чоловік двадцять прикордоники і військові, які всі захинули майже відразу, наступні три доби через Чаплинку з криму йшли безперервні колони орків, які потім знищили Маріуполь і окупували весь мій південь, подібна ситуація була і в Каховці, Мелітополі,Енергодарі, щоб здійснити таку зроду наших херсонських мусорів було мало, так як вони в принципі не могли відвести війська, зрада була на рівні керівництва держави і МО
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16.12.2022 10:52 Відповісти
Носатий і гнусавий,напару з дерьмаком і здали. Після війни, їх розірвуть.
А дєрьмак,скот кацапський, напару з гнусавим, поїдуть в Гуантанамо Бей. Нашим віри немає, нехай сидять до кінця своїх днів, в військовій в'язниці, де цим двум виродкамиі місце.
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16.12.2022 12:26 Відповісти
А керувати містом і областю знову ставлять тих, хто ховався, зраджував і готовив кацапські прапорці для їх зустрічі і сьогодні "квартальці" будуть писати свою історію, які вони герої, що не втекли, а не ті герої, що голими руками захищами місто і область.
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16.12.2022 11:02 Відповісти
Мой родной Херсон. После войны нужно каждому поставить памятник и помнить о каждом ,а не для галочки носить цветы. Земля вам пухом , побратимы.
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16.12.2022 11:35 Відповісти
Отлично помню, как украинцы в Варшаве говорили мне в 2019: "Только не Порошенко!".
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16.12.2022 11:39 Відповісти
Друже, то не українці, то іпучі заходи, какая разница. Із за тих пітарастів, маємо розбомблена Україну, купу вбитих людей і згвалтованих дітей і дівчаток. Вся відповідальність на гнусавій падалі. І ті хто його привів. Скоти зелені, з вас після війни ми ще получимо. По повній програмі. Будете розірвані,як марлеві труси. Їпуни зеленоморді🤮
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16.12.2022 12:22 Відповісти
Ну вы разбирайтесь как хотите, это не моё дело, я говорю то что видел. Были это (этнические) украинцы или нет, я не берусь судить. Люди из Украины, т.е. имеющие право голоса.
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19.12.2022 10:18 Відповісти
А от так в нас завжди....
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16.12.2022 12:10 Відповісти
Ініціативу по теробороні мало брати місцеве самоврядування. Херсонці обрали проросійське керівництво, а значить несуть відповідальність в першу чергу. Також говнокамандувач асфальтних військ теж вніс свій внесок у відсутність оборони на південному напрямку
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16.12.2022 14:03 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ГЕРОЯМ ХЕРСОНА
--------------------------------------------------------------------
ВІЧНА ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ
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17.12.2022 15:25 Відповісти
ЦІНА СВОБОДИ ТА ЦІНА ЗРАДИ.
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17.12.2022 18:55 Відповісти
 
 