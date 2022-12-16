Історія тероборонівців Херсона, які з 25 лютого по 2 березня стали на захист міста від окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналісти розповіли, що учасників тероборони Херсона зрадили та підставили під фактичний розстріл.
Про це йдеться в сюжеті Центрального громадського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
36 могил Херсонських тероборонців знайшли на міському кладовищі.
"Тих єдиних (а більше нікого не було, бо ''великі начальники з поліції та спецорганів'' просто втекли, здалися або зрадили ), хто з 25 лютого по 2 березня став на захист Херсону проти російської навали. Трагічним фіналом героїчної оборони Херсону став бій у Бузковому парку, де погано навчені та слабко озброєні люди зустріли російську бронетехніку Хоронили хлопців потайки і швидко, на секторі віддаленому від основної частини цвинтаря. Більшість могил - це безіменні насипи", - зазначають автори матеріалу.
Будь ласка, зачекайте...
Повага о. Сергію Чудиновичу, який теж отримав порцію кацапської любові, але не здався.
Відео якраз починається з поховання тероборонівців:
https://www.youtube.com/watch?v=05IvK354UJI
тому поки що в них коридор можливостей - дурити слабеньких на голову виборців і проводити з їх допомогою відносно чесні вибори
як буде побачимо, шансів бути обраним на другий термін у зєлі - нуль, навіть взагалі відбиті зевиборці почали підозрювати що шось не так
ТРОшникам
і моня найвеличніший впускає їх назад
чк в Сумах, Чернігові, Харкові
ці підараси відсиділись в Карпатах а тепер переслідують тих хто в пкрші години не втік а став на захист
люди справилибся з ними самі, але це не законно
а моня, млять мовчить
З Києва гниль йшла...
Як його повернули в Київ - пізніше розкажуть очевидці. Хотілось би, щоб розказували в якості свідків.
Тому що провтикали напад, ніяк людей не підготували.
А Зеля ще і на лижах катався і висміював Байдена
тому голосувати треба за націоналистів , бо НЕЛЬЗЯ побудувати сильну державу Україну без
головной націі - УКРАІНЕЦ, без історії України, без поваги до культурного наследія України
PS - ткаченко у відставку за розкрадені музейні фонди українського наследияв окупованих областях
Монастирського у відставку ‼️‼️‼️, бо про цю трагедію вже 9 місяців розповідають , А ВІН ВКЛЮЧИВ ДУРКУ І НЕ ЗРОБИВ ПОКАРАНЬ своїм підлеглим . Більш того - вся ця сволота повернулась у місто і вновь править бал.
Нехай спочатку звільнять монастирського за те, що ПРОКОВТНУВ не виконання поліцією своїх обов'язків в момент наступу росіян І НЕ ЗВІЛЬНІВ ЦІХ ПОКІДЬКИВ ДО СЬОГОДНЯ
Питання, які передумови того, що поліція отримала такий наказ?
Тому актуальне першочергове питання - чому не було організована оборона взагалі, а ТРО формувалося уже під час наступу ворога, а не заздалегідь. І хто відповідальний за це.У місті зовсім не було підготовки до оборони…
НЕХАЙ НАЙДУТЬ ПИСЬМОВИЙ НАКАЗ ПРО ВИДХІД . Письмовий ‼️‼️‼️І ФІО його підписавший
Можемо продовжувати довго…
І цей фрагмент - вершина айсбергу, зрештою все стане відомим..
Але стверджувати, що вся поліція проросійська - перебор. Вам не здається?
При тому що я також не можу назвати реформу поліції завершеною. М'яко кажучи і якщо коротко
наприклад Найем Мустафа - ставленик Ахметова . Цю команду никак націоналистами не назвати. Або Ківа, що зараз у мацкві мешае з гряззю Україну. Або Аваков с рускоговорящей челюстью . А людей вони набирали под себе, і розмови в поліції були проти націоналистів
Бо в них були великі зарплати, но не було патриотичного виховання. І керівникам поліції тоді не були потрібні патриотично налаштовані поліцейські , бо тоді всю цю керівну шушеру би вигнали у шию
Але, не узагальнюйте.
ви ж допускає що громадянин може бути патріотом, при цьому чесним і не заангажованим професіоналом?
Ви ж знову робите якийсь поділ.
Аваков - так, з ним все зрозуміло. Але ви пам'ятаєте, що тоді не було монобільшості.
тоді не буде зрад , які виникають тоді, коли люди плутають свою культуру і культуру сусідній країні
і поліція мае виховуватись у дусі націонализму
Але згоден, повинна буди комплексна робота на рівні держави для виховання у націонал-патріотичному направленні, популяризації мови, культури так далі. Російськовний контен на ютубі і так далі повинен бути терміново заміщений на україномовний. Повинна бути сформована національна ідея, що дозволить об'єднати суспільство і поставити правильні цілі до яких суспільство буде рухатись. Для цього повинна бути відповідна влада, що розуміє запити суспільства. Так буде набагато швидше
Але проблема не в Зе, який розставив сумнівних людей на певні посади. А проблема в суспільстві, яке в більшості голосує несвідомо за випадкових людей перекладаючи на них свою відповідальність
І ті кілька десятків самовідданих людей загинули ні за цапову душу.
За це паскудство мав би понести покарання начальник тероборони Херсону.
Клята зелень і її виборці.
А дєрьмак,скот кацапський, напару з гнусавим, поїдуть в Гуантанамо Бей. Нашим віри немає, нехай сидять до кінця своїх днів, в військовій в'язниці, де цим двум виродкамиі місце.
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