Історія тероборонівців Херсона, які з 25 лютого по 2 березня стали на захист міста від окупантів. ВIДЕО

Журналісти розповіли, що учасників тероборони Херсона зрадили та підставили під фактичний розстріл.

Про це йдеться в сюжеті Центрального громадського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

36 могил Херсонських тероборонців знайшли на міському кладовищі.

"Тих єдиних (а більше нікого не було, бо ''великі начальники з поліції та спецорганів'' просто втекли, здалися або зрадили ), хто з 25 лютого по 2 березня став на захист Херсону проти російської навали. Трагічним фіналом героїчної оборони Херсону став бій у Бузковому парку, де погано навчені та слабко озброєні люди зустріли російську бронетехніку Хоронили хлопців потайки і швидко, на секторі віддаленому від основної частини цвинтаря. Більшість могил - це безіменні насипи", - зазначають автори матеріалу.

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