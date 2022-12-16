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Вертоліт Мі-8 розбився і згорів у Росії. ВIДЕО
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Вертоліт Мі-8 розбився в російському Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео з місця падіння вертольота. На борту було 3 особи. За попередніми даними, усі загинули.
Топ коментарі
+25 Евгений Пэ
показати весь коментар16.12.2022 10:35
+17 Fjall_Raven
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+12 Ksenia VB
показати весь коментар16.12.2022 10:38
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А ресурс любої техніки обмежений....от і падає,бо старе...Те саме з законсервованими танками та інше...щось клепають на швидку руку.Оборонка поглинає левову частку бюджету...Шмаляють ракетами,щоб примусити нас піти на переговори....
"Акт приемки" ... как вариант