Вертоліт Мі-8 розбився і згорів у Росії. ВIДЕО

Вертоліт Мі-8 розбився в російському Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео з місця падіння вертольота. На борту було 3 особи. За попередніми даними, усі загинули.

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