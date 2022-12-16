Артилеристи 92-ї ОМБр знищують ворожі танки. ВIДЕО

Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

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