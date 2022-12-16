УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4330 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
9 564 3
війна (56389) танк (1655) знищення (4109) 92 окрема механізована бригада (157)

Артилеристи 92-ї ОМБр знищують ворожі танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , бийте цю кацапську погань без жалісно та бережіть себе 🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
показати весь коментар
16.12.2022 11:24 Відповісти
Безжалісно
показати весь коментар
16.12.2022 11:25 Відповісти
Знищений трофейним РПГ-30
показати весь коментар
16.12.2022 13:52 Відповісти
 
 