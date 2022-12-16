Артилеристи 92-ї ОМБр знищують ворожі танки. ВIДЕО
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Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
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Amber
показати весь коментар16.12.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 10
Amber
показати весь коментар16.12.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 3
Богдан Сварга
показати весь коментар16.12.2022 13:52 Відповісти Мені подобається 0
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