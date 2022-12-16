У Харкові внаслідок обстрілу колосальні інфраструктурні руйнування, постраждала енергосистема, - мер Терехов. ВIДЕО

Внаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено енергетичну систему.

Про це повідомив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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"Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися "пунктами незламності". Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони", - зазначив очільник міста.

За словами Терехова, наразі робиться все, щоб у найкоротший термін відновити наслідки російських обстрілів.

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