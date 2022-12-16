У Харкові внаслідок обстрілу колосальні інфраструктурні руйнування, постраждала енергосистема, - мер Терехов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено енергетичну систему.
Про це повідомив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.
Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися "пунктами незламності". Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони", - зазначив очільник міста.
За словами Терехова, наразі робиться все, щоб у найкоротший термін відновити наслідки російських обстрілів.
Будь ласка, зачекайте...
Незнаю незнаю...
Але не перейменований театр також частково його заслуга...
"Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленский призвал Терехова не стесняться говорить по-русски. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3315669
Ну..згоден, це як би підтверджує те що кажуть генерали РФ, що цілі досягнуто, але з іншого боку немає ані світла ані води ані тепла, то мер повинен казати правду, чому це так, от він мабуть тому і сказав, хоча, звісно, " колосальні руйнування" не дуже вдало словосполучення
Можно було й показати факти щоб голослівним не бути..\
їдало в ящику не вирішує нічого, тому як мінімум відволікання уваги а як максимум ворожі дії...
Усі міністри Шмигаля та голови ОДА, призначені Зеленським, на місцях‼️⚔️❤️🇺🇦💯🤬😡😠👏
За 10 місяців і ДБР та СБУ їх і спитати було б не лишнім та доцільно!!!
У кожного голови Ода за це відповідає перший заступник з військових питань🤷♂️🤷♂️🤷♂️‼️‼️‼️
Це ж не на величному крадівництві піаритися на АСФАЛЬТІ з шаурмрю‼️⚔️💯💯⚔️⚔️⚔️🇺🇦❤️🤬😠😡‼️‼️
Необходимо немедленно разрешить гражданам установку автономного газового отопления на дом или квартиру. Для этого сделать страницу в интернете условий подключения (вид котла, вентиляция, объем комнаты, окно, расстояния и другое) и универсальных проектов для определенных серий многоэтажных домов, чтобы граждане без длительных согласований обеспечили себя теплом.
но эти марионетки и кукловоды, лучшие из худших, 90-е из Донбасса,
хотя бы зубы показывают
в отличие от попэрэдныкив
Других украинский нарид не выбирает
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
При чому,всі поголовно. І не треба казать,що не все так однозначно.
Нічого,скоти кацапські, будете скоро від голоду жерти своїх маленьких кацапченят, прямо в косоворотках та кокошніках.
Тьху гидота російсько-кацапська
На рaбZee нет воды газа и тепла десятками лет, каже наш Сергей Стерненко..., зато на ракеты есть бабло...видос из Сибирских городов...