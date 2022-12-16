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У Харкові внаслідок обстрілу колосальні інфраструктурні руйнування, постраждала енергосистема, - мер Терехов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено енергетичну систему.

Про це повідомив у відеозверненні мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися "пунктами незламності". Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони", - зазначив очільник міста.

За словами Терехова, наразі робиться все, щоб у найкоротший термін відновити наслідки російських обстрілів.

Читайте: Харків і Полтава повністю знеструмлені

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
І знову кацапський діалект української. Ти посадовець чи пороблено?
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16.12.2022 13:02
+18
Це ворог. В приватних бесідах воно звинувачує ЗСУ в обстрілах Харкова. З часів овоча є промосковським. Але ця рожа і є обличчя влади без прикрас.
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16.12.2022 13:30
+17
дивне словосполучення від мера 'колосальні руйнування ' звучить як комплімент пуйлу
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16.12.2022 13:14
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І знову кацапський діалект української. Ти посадовець чи пороблено?
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16.12.2022 13:02 Відповісти
Його принаймні один раз оштрафували (за порушення мовного законодавства), але каже, що при штрафи звертатиметься до своїх виборців "на языке".
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16.12.2022 13:08 Відповісти
Це ворог. В приватних бесідах воно звинувачує ЗСУ в обстрілах Харкова. З часів овоча є промосковським. Але ця рожа і є обличчя влади без прикрас.
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16.12.2022 13:30 Відповісти
Треба як людину сприймати ,а не діалекти ). А він з першого дня війни тримав удар , коли орки обьїхавши Харків перли на Київ, Харків прийняв на себе весь удар , але вистояв), пом"ятайте це)
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16.12.2022 13:41 Відповісти
как "человек" это мразь за пару недель до войны говорило что памятник жукову в харькове стоял и будут стоять всегда.
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16.12.2022 13:58 Відповісти
"А він з першого дня війни тримав удар". Це підтведжена інформація? Бо ЗМІ стверджують що, таки, не з першого. І навіть не з другого.
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16.12.2022 14:19 Відповісти
I навiть не "удар", а охороняв свiй i пацючий бiзнес...
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16.12.2022 15:16 Відповісти
держал как ким и был готов к новой должности в оккупации
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16.12.2022 15:20 Відповісти

Незнаю незнаю...
Але не перейменований театр також частково його заслуга...
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16.12.2022 16:02 Відповісти
Та ти шо! А я думав, що то 92 бригада, ТРО, та інші підрозділи касабам в гірло вчепились, а це все сивий граф. Він через декілька тижнів після вторгнення лише щось незрозуміло пробулькав про агресію росіян, а до того тихо сидів, аби чого зайвого не ляпнути.. щоб каців не образити. Те що Харків встояв то лише завдяки ТРО, ЗСУ, МЧС, Нацгварді та поліції, але не завдяки проросійським депутата
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16.12.2022 19:06 Відповісти
а людина він лапотне обосране гімно
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16.12.2022 19:45 Відповісти
А що сталось?! Вас до 24 лютого питання мови ж не турбувало!!! З 2008 року ще Ющенко в тупі ватні голови те намагався вкласти. Та то ж було так смішко Сіньйор Голодомор і т.д.
"Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленский призвал Терехова не стесняться говорить по-русски. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3315669
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16.12.2022 16:39 Відповісти
Імовірно, твій ящик на кацапський діалект налаштований. Перевір. У мене текст статті показує українською, і навіть без помилок.
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16.12.2022 13:08 Відповісти
Язик мой- враг мой. Коли вже навчиться мови. Джонсонюк вже більше знає слів.
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16.12.2022 13:13 Відповісти
Він що напідпитку?
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16.12.2022 13:13 Відповісти
дивне словосполучення від мера 'колосальні руйнування ' звучить як комплімент пуйлу
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16.12.2022 13:14 Відповісти
Бо воно ворог. Поплічник померлого Кернеса, який був ще тою потворою
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16.12.2022 13:45 Відповісти
..вмирають герої .... вмирають люди... А кернеси ДОХНУТЬ!!! У цьому випадку слід враховувати і поважати собак... Вони теж вмирають!
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16.12.2022 22:01 Відповісти
Ну він так би мовити підтвердив влучання, що не всі ракети збито. Змушений це зробити, бо інакше як пояснити харків'янам відсутність води тепла електрики після повітряної атаки?
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16.12.2022 15:08 Відповісти
Харківяни такі дурні що не розуміють самі.
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17.12.2022 10:27 Відповісти
Ну, розуміють, звісно, а мер ще якби офіційно їм це сказав, мов, це не буревій якись, чи там відсутність вугілля, чи газу, а саме колосальні, тобто дуже великі, руйнування внаслідок ракетного удару.
Ну..згоден, це як би підтверджує те що кажуть генерали РФ, що цілі досягнуто, але з іншого боку немає ані світла ані води ані тепла, то мер повинен казати правду, чому це так, от він мабуть тому і сказав, хоча, звісно, " колосальні руйнування" не дуже вдало словосполучення
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17.12.2022 16:53 Відповісти
Пані Люда,но що ви такі прискіпливі.Йому написали нове слово на українській мові,він зміг його виговорити без помилок,ось і радіє.Змісту цих словосполучень він все рівно не розуміє.Почувши такі слова-харьків*яни повинні просто втікати з міста і області.Він зобов*язаний не лякати словами людей,а сказати коли подадуть воду по районам,електрику,газ.Отоді це буде справжній керівник,а не морда в телевізорі...
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17.12.2022 11:32 Відповісти
То, курво, щелепа заважає говорити українською?
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16.12.2022 13:15 Відповісти
Це принципова позиція. Рассею з ватанів не прибереш. Хіба тільки разом з ватанами.
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17.12.2022 10:30 Відповісти
Як казав Трамп - допоки українці не почнуть поважати своєї мови - немає про що говорити!
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16.12.2022 13:17 Відповісти
можеш пошукати де та коли це було сказано? Дякую.
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16.12.2022 16:08 Відповісти
Скільки ракет збили над харківщиною?
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16.12.2022 13:17 Відповісти
сбивали под киевом, за харьков ничего не сказано
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16.12.2022 13:45 Відповісти
Харкiв - 10 прильотів С300! Сбито 2 крилатi.
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16.12.2022 16:34 Відповісти
Як хочеться відправити цього *********** терехова до гепи.
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16.12.2022 13:23 Відповісти
Чим тобі особисто Тєрехлв і Гепа нашкодив чи зробив щось не те?
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16.12.2022 16:42 Відповісти
він що, не зрозумів ще, що чим більше розмовляєш московською, рабсійською, тим більше тебе ********? москвороте якесь тупе..
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16.12.2022 13:29 Відповісти
Чому цей мер-кацап говорить на мові, яка вбиває все українське, це мова терористиів, що він будує в Харкові новоросію? Де наші прокурори, чи державні посадовці вже мають говорити кацапською?
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16.12.2022 13:29 Відповісти
Ось що цікаво - "Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система." Чому відверто не назвати що так колосально зруйновано ? Воєна таємниця? Від кого? Бо ми знаємо, шо в Харькові ворожіх агентів вистачає. Якщо пошкоджено ПЕП то це зовсім інша справа, ніж уражена ТЕС або ТЕЦ
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16.12.2022 13:40 Відповісти
🚩випередив...🌶

Можно було й показати факти щоб голослівним не бути..\

їдало в ящику не вирішує нічого, тому як мінімум відволікання уваги а як максимум ворожі дії...
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16.12.2022 16:06 Відповісти
ТЕЦ та ТЕС там постіно під ударами з вересня. Відбудовувати пару років.
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16.12.2022 17:11 Відповісти
Теж хотів вилаятись,але вже все написано до мене.
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16.12.2022 13:44 Відповісти
А хто в Харківській ОДА🤔, впродовж 3 років, саботував🤯 РОЗРОБЛЕННЯ ,разом із Шмигалем🫡, Плани технічного прикриття об'єктів критично інфраструктури в області⁉️😠🤬😡⁉️⁉️

Усі міністри Шмигаля та голови ОДА, призначені Зеленським, на місцях‼️⚔️❤️🇺🇦💯🤬😡😠👏
За 10 місяців і ДБР та СБУ їх і спитати було б не лишнім та доцільно!!!
У кожного голови Ода за це відповідає перший заступник з військових питань🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️‼️‼️‼️
Це ж не на величному крадівництві піаритися на АСФАЛЬТІ з шаурмрю‼️⚔️💯💯⚔️⚔️⚔️🇺🇦❤️🤬😠😡‼️‼️
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16.12.2022 13:45 Відповісти
рибця згнила давно....= кругова порука та відсутність покарання - це їх девіз. До речі - вибори також сфальшовані.
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16.12.2022 16:10 Відповісти
Алчевск в 2006 году заморозили за 5 дней, а восстанавливали всей Украиной два месяца.
Необходимо немедленно разрешить гражданам установку автономного газового отопления на дом или квартиру. Для этого сделать страницу в интернете условий подключения (вид котла, вентиляция, объем комнаты, окно, расстояния и другое) и универсальных проектов для определенных серий многоэтажных домов, чтобы граждане без длительных согласований обеспечили себя теплом.
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16.12.2022 13:55 Відповісти
Судячи з кiлькостi рукожопiв, то вiд вибухiв газубудемо мати руйнацiй багатоповерхiвок бiльше, чим вiд ракетних обстрiлiв...
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16.12.2022 15:23 Відповісти
це ти від "Розуму" *************... Зрозумій, ті що "правлять" війну Московії оголосити не можуть... БК закупити не можуть... Заводи патронні побудувати не можуть в країнах тримор'я - хоча ті вже просто просять, тому що НАТЕ палки в колеса суне... Були новини що БК 155 мм 2022 року з'являються. Хочете знати скільки їх? Не всі артилеристи на руки поштучно їх получили... Тобто все що відбувається в ЗМІ - це картинка для стада. Дійсність зовсім інша Доки не прокинемся - геноцид буде йти по плану. Нас вистачить не більше чим на 5-8 років такої інтенсивності. Москалів можуть в такій кількості гнати ще років 20... Зараз МО та всі всі роблять передишку Пуйлу... гра зі світлом - також допомога проти ЗСУ... ні бк ні зимової одежини немає в достатній кількості....
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16.12.2022 16:16 Відповісти
абсолютно согласен
но эти марионетки и кукловоды, лучшие из худших, 90-е из Донбасса,
хотя бы зубы показывают
в отличие от попэрэдныкив
Других украинский нарид не выбирает
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16.12.2022 16:44 Відповісти
Вистоїмо, бо ми разом, і ми Українці, а не "патаму шта харьковчанє", чи циганє з малдаванє ..
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16.12.2022 13:59 Відповісти
Мы победим, мы харковьчане... Уши режет. Может следовало сказать украинцы?
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16.12.2022 14:04 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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16.12.2022 14:37 Відповісти
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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16.12.2022 16:18 Відповісти
Росіяни махрові пітараси.
При чому,всі поголовно. І не треба казать,що не все так однозначно.
Нічого,скоти кацапські, будете скоро від голоду жерти своїх маленьких кацапченят, прямо в косоворотках та кокошніках.
Тьху гидота російсько-кацапська
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16.12.2022 14:50 Відповісти
Терех... напиши ещё что цело осталось...типа на проспекте Гагарина...
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16.12.2022 14:58 Відповісти
https://youtu.be/znbP4VVG808...

На рaбZee нет воды газа и тепла десятками лет, каже наш Сергей Стерненко..., зато на ракеты есть бабло...видос из Сибирских городов...
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16.12.2022 15:01 Відповісти
Він українську так і не вивчив? Значить по дєлом.
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16.12.2022 17:31 Відповісти
Урод, знову порушує закон.
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16.12.2022 18:31 Відповісти
Терехов, ви спецом маск.льською звітуєте хлу?
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16.12.2022 18:45 Відповісти
лапоть терехов а може це ти падло іх і наводиш...
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16.12.2022 19:42 Відповісти
 
 