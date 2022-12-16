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Сьогоднішній обстріл призвів до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації, - Галущенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетна атака РФ вранці п’ятниці призвела до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.

Про це повідомив голова Міненерго Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми вже бачимо є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо ушкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - пояснив він.

Читайте: Пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України через російські обстріли, - Галущенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Кацапи падлюки... Слів нема.
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16.12.2022 13:25
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Кацапи падлюки... Слів нема.
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16.12.2022 13:25 Відповісти
В данецке наверняка найдутся объекты генерации. И луганске.
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16.12.2022 13:28 Відповісти
Єдиний вид захисту, що вони роблять - вимикають споживачам світло на невизначений час " для захисту енергосистеми" .
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16.12.2022 13:46 Відповісти
З 60 запущених ракет над двома обласними центрами збито 47 ракет.
Щодо долі решти запущених ракет нічого не відомо. Ймовірно, що більша половина цих 13 ракет теж збита.
Невже ті 9 старих радянських незбитих ракет всі влучили в ціль?
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16.12.2022 13:43 Відповісти
Читай інтерв'ю Залужного, він там говорить про коефіцієнти.
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16.12.2022 15:19 Відповісти
Далеко не всі старі радянські. Пуляють новими с колес.
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16.12.2022 17:08 Відповісти
В світі парламентами було визнано всього 2 терористичних утворення - іділ та рашизм.
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16.12.2022 13:44 Відповісти
Алчевск в 2006 году заморозили за 5 дней, а восстанавливали всей Украиной два месяца.
Необходимо немедленно разрешить гражданам установку автономного газового отопления на дом или квартиру. Для этого сделать страницу в интернете условий подключения (вид котла, вентиляция, объем комнаты, окно, расстояния и другое) и универсальных проектов для определенных серий многоэтажных домов, чтобы граждане без длительных согласований обеспечили себя теплом.
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16.12.2022 14:03 Відповісти
Ну у мене стоїть автономне газове опалення, але воно без електроенергії не працює. Там автоматика вся на електроенергії. Ну як альтернатива ставити чугуні котли минулого століття
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16.12.2022 14:29 Відповісти
нужно брать 12 вольт
Для многоэтажки дешевле иметь генератор для подзарядки одного аккумулятора, чем в каждую квартиру
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16.12.2022 16:48 Відповісти
Багато розмов про кількість збитих ракет,але це ніяк не впливає на досягненя цілей москалями.
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16.12.2022 14:05 Відповісти
А що не так? В них довша рука. Нема чим конкретно ******* на 600-1000 км в глибину. І ППО невистачає.
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16.12.2022 17:09 Відповісти
Все так((з 76 збили 60 - це добре.А з 16 незбитих,скільки попало ?Тобто,нажаль ,навіть половина з 16 ,котрі досягли мети,вимкнули опалення в Харкові,Полтаві,Миколаєві і т.дю(Я ні до чого не закликаю,хоча закликаю трохи рахувати речі,й нічого не критикую,лиш факти.
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16.12.2022 17:24 Відповісти
кращє ППО це удари у відповідть, шо пєтя шо зєля *** забили на ракетну програму, асфальт далі десятка метрів не летить
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16.12.2022 14:12 Відповісти
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16.12.2022 14:25 Відповісти
Чеченская война закончилась (временно) в Москве
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16.12.2022 16:51 Відповісти
 
 