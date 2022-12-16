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Сьогоднішній обстріл призвів до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації, - Галущенко. ВIДЕО
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Ракетна атака РФ вранці п’ятниці призвела до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.
Про це повідомив голова Міненерго Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Те, що ми вже бачимо є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо ушкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - пояснив він.
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Щодо долі решти запущених ракет нічого не відомо. Ймовірно, що більша половина цих 13 ракет теж збита.
Невже ті 9 старих радянських незбитих ракет всі влучили в ціль?
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