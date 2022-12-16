Російська армія атакувала трьома крилатими ракетами Волгоградську область РФ. Одна влучила в сарай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Три крилаті ракети запущені російськими військовими в напрямку України змінили траєкторію і впали в Єланському районі Волгоградської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві мешканці повідомляють, що одна з них влучила в сарай на території приватної садиби. На місці падіння було знайдено уламки ракети Х-101.

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