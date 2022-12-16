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Російська армія атакувала трьома крилатими ракетами Волгоградську область РФ. Одна влучила в сарай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Три крилаті ракети запущені російськими військовими в напрямку України змінили траєкторію і впали в Єланському районі Волгоградської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві мешканці повідомляють, що одна з них влучила в сарай на території приватної садиби. На місці падіння було знайдено уламки ракети Х-101.

Увага! Ненормативна лексика!

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Російська армія атакувала трьома крилатими ракетами Волгоградську область РФ. Одна влучила в сарай 01

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Російська армія атакувала трьома крилатими ракетами Волгоградську область РФ. Одна влучила в сарай 02

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Російська армія атакувала трьома крилатими ракетами Волгоградську область РФ. Одна влучила в сарай 03

Читайте: У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
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16.12.2022 15:48
+49
Ач!
Навіть у їхніх ракет совість зрідка прокидається, а от у самих рузьге...
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16.12.2022 15:31
+48
От брехуни - обіцяли , що буде Воронеж ...
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16.12.2022 15:34
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Бей своих, чтобы чужие боялись (с)
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16.12.2022 15:31 Відповісти
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16.12.2022 16:08 Відповісти
Ач!
Навіть у їхніх ракет совість зрідка прокидається, а от у самих рузьге...
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16.12.2022 15:31 Відповісти
Це все роблять чіпи, виколупані з китайських іграшок
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16.12.2022 18:04 Відповісти
Почти з драгами ужи спи*женi...Кацапи вже швидшi за ромiв...))
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16.12.2022 18:14 Відповісти
..та то була наша... яку вивезли з України. Додому не схотіла...знала ..що проклянуть!
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16.12.2022 21:46 Відповісти
Сараи -- це слабенько .
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16.12.2022 15:32 Відповісти
Бо процесор був установлении на функцiю "Вiджим"...))
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16.12.2022 18:16 Відповісти
От брехуни - обіцяли , що буде Воронеж ...
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16.12.2022 15:34 Відповісти
Там хлопцi з "атветкай" пiв дня чекали..
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16.12.2022 18:18 Відповісти
Ще пару вильотів і впаде парочка їхніх літаків.
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16.12.2022 15:34 Відповісти
Так би й всі літали...
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16.12.2022 15:35 Відповісти
ВНР, вводіть у раїсю війська
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16.12.2022 15:35 Відповісти
най підари звикають. незабаром будуть вони під постійними ракетними ударами ховатись по льохам
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16.12.2022 15:36 Відповісти
Д'Єрмак не дозволить.
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16.12.2022 15:39 Відповісти
Від нього це не залежить
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16.12.2022 15:59 Відповісти
Сподіваємось. Бо нажаль ще пару місяців тому він був медійною затичкою і по зовнішній політиці, по енергетиці і тд - наразі його щось поменшало.
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16.12.2022 23:53 Відповісти
у ОПі стільки гандонів, що цей ******** може й помовчати поки бабло рахує.
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17.12.2022 12:35 Відповісти
ну то піде прикрашати собом якийсь ліхтарь на Хрещатику
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16.12.2022 16:17 Відповісти
Може то у нас з'явилася нова зброя, яка перепрограмовує ракети в повітрі і відправляє назад) люся ще нічого з цього приводу не говорила?)
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16.12.2022 15:40 Відповісти
Це бойові гуси-носії банок з помідорами.

Тільки тсс!

(Сарказм)
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16.12.2022 15:43 Відповісти
Скорiше цапам надiйшла дуже стара..
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16.12.2022 18:21 Відповісти
Такі ракети мені до вподоби

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16.12.2022 15:44 Відповісти
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16.12.2022 15:48 Відповісти
бажати не вредно, але...
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16.12.2022 16:00 Відповісти
Шо за *вредно*? Латентний кацап?
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16.12.2022 16:45 Відповісти
I наше ППО в "нипанятках"..))
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16.12.2022 18:22 Відповісти
Чим старіші ракети будуть брати зі складів кацапи, тим більше буде таких випадків.
Бажано, щоб взривались прямо під брюхом літака, при пуску...
Підараси мокшанські.
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16.12.2022 15:45 Відповісти
Там на складi у кутку вже "ФАУ-2" пилом притрушену видно..
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16.12.2022 18:26 Відповісти

"Выше колокольни" Семён Скрепецкий
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16.12.2022 15:47 Відповісти
И это начало, это результат того что бывает когда качеством сборки жертвуют ради увеличения количества. Про теоретическое зимнее наступление можно то же сказать, за три месяца. Они первое годами готовили и обосрались по своей же тупости, коррупции и некомпетентности. А второй волной заниматься те самые гении что по картам 80-тых первое проводили.
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16.12.2022 15:48 Відповісти
Такое есть и будет в каждом залпе кацапском, поэтому реально кацапы больше по нам выпускают чем в официальных сводках
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16.12.2022 15:49 Відповісти
Так там сиділи "партизани"
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16.12.2022 15:49 Відповісти
Ну, той жид Станіславський щось колись казав.
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16.12.2022 15:52 Відповісти
Жаль, що в сарай. Краще б в якусь багатоповерхівку.
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16.12.2022 15:53 Відповісти
В центрі москви, але в крайньому разі і воронеж згодиться 🤗
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16.12.2022 15:56 Відповісти
Бо нє освятили гамнольот а літунів не окормили гімном рпцмп
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16.12.2022 15:56 Відповісти
жалко, що не вбило жодного кацапа.
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16.12.2022 15:56 Відповісти
прикро чи шкода, йо.ніть свою клаву.
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17.12.2022 12:38 Відповісти
Раби подякували і попросили ще
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16.12.2022 15:57 Відповісти
Сорри за офтоп, но по-моему как-то незаметно прошла новость на Цензоре, что На Київщині вимикатимуть світло під час повітряних тривог Джерело: https://censor.net/ua/n3387423

По-моему ДТЕК хочет помочь путлеру заморозить Киевскую область, по крайней мере тех у кого отопление зависит от електричества. Теперь кацапы просто так самолеты поднимать будут, что бы тревога была, даже без запуска ракет и света не будет сутками
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16.12.2022 15:57 Відповісти
Иди проспись
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16.12.2022 16:05 Відповісти
Пьяный проспится, дурак никогда
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16.12.2022 16:47 Відповісти
Могли би і по Кремлю. Втім ще вечір.
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16.12.2022 15:58 Відповісти
Oryx pro tip: В следующий раз, когда вы будете наносить удар по своей собственной пусковой установке С-300, чтобы сделать дешевые пропагандистские кадры...

хотя бы потрудитесь снять Z с пусковой установки.
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16.12.2022 15:59 Відповісти
Это же лом притащенный с поля боя с прикреплёнными ракетными трубами. Посмотрите на состояние кабины и колёс
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16.12.2022 16:31 Відповісти
БНР нанемла удар у відповідь!
Зеленський, підтримай народ братської Білгородщини!
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16.12.2022 16:06 Відповісти
Для нього братська це тель-авивщина...
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16.12.2022 18:30 Відповісти
Скоріше вмсього не запустився турбореакьивний двигун ракети, від гаинольота ракета відривається стартовим зарядом, а дальше на авось
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16.12.2022 16:08 Відповісти
судячи з того яку дорожку пропахала, високоймовірно.
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16.12.2022 16:17 Відповісти
Можливо відмова двигуна.
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16.12.2022 16:21 Відповісти
Паливо,дрова закінчились...
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16.12.2022 16:38 Відповісти
Товариш (біолог) сказав що вони тими ракетами засрали весь північний Каспій: Х-22 з гептилом та азотною кислотою Телефонував йому однокурсник колишній з Азербайджану - у них тілами каспійських тюленів усе узбережжя завлене - кількість уже на тисячі йде
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16.12.2022 17:45 Відповісти
Это скрепно, когда тюлени умирает за царя.
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16.12.2022 19:08 Відповісти
Тюлені ж - азербайджанські
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16.12.2022 19:09 Відповісти
Для войны годится. В "великой отечественной" тоже гребли воевать мужчин из оккупированных стран.
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16.12.2022 19:13 Відповісти
А "мужчини" тут до чого? І призив теж?
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16.12.2022 19:16 Відповісти
То что азербайджанским тюленям приходится умирать за русского царя.
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16.12.2022 19:56 Відповісти
посмотри на ..еоргафию.. сколько стран омывает каспий
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17.12.2022 06:41 Відповісти
Кацапи,не забудьте подякувати *****. Бажано,стоячи на колінах.
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16.12.2022 16:09 Відповісти
Я думаю чого тільки одна ракета пролетіла (о 08:50) над Полтавщиною
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16.12.2022 16:20 Відповісти
повторила подвиг вагнеровских гастэлло и направилась в посадку, на прятавшуюся там колонну техники )))
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16.12.2022 16:21 Відповісти
Просто не хотелось уезжать ведь все так по домашнему
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16.12.2022 16:25 Відповісти
улетать...
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16.12.2022 16:34 Відповісти
Дуже шкода, що не в Волгоград, в якусь гідростанцію або дай Боже у мікрорайон, щоб рашисти відчули все на своїй шкурі.
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16.12.2022 16:29 Відповісти
Наводчик с бодуна координаты цели перепутал.
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16.12.2022 16:35 Відповісти
не...там у каждой ракеты своя жизнь...куда захотела туда и полетела - наводчик ваще не знакомое для них слово))) аналоговнеты..шо с них взять)))
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16.12.2022 19:01 Відповісти
В целом хорошо но точность подкачала.
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16.12.2022 16:58 Відповісти
Это отрицательная точность.
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16.12.2022 17:00 Відповісти
В этом случае больше подойдёт "альтернативная точность"
Вроде и точно попали, если не знать, куда метили.
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16.12.2022 21:10 Відповісти
Ожидания чувака, ходившего в магазин, не оправдались.
Пока он туда ходил, три штуки прилетело, но ни одна не попала в магаз.
Так утрачивается вера в мощь своих вооружённых сил.
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16.12.2022 21:12 Відповісти
КацапьІ, ето вам новогодний подарок от вашего президента пуйла.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
Чує моє СЕРДЕНЬКО що 31 грудня БАВОВНЯТКО ВДАРИТЬ ПО КУРАТАМ кремлядських недоносків та повідомить їх про кончину у новому 2023 році...!!!

Впаде ЖВІЗДА і кацапомордим підоросам у 2023 році буде П*ЗДА...!!!

СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!
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16.12.2022 17:19 Відповісти
И по Останкинской телебашне.
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16.12.2022 19:09 Відповісти
Це не вона?
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16.12.2022 23:50 Відповісти
Наступні ,що на китайських та іранських компонетнтах впадуть в крємлє.
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16.12.2022 17:40 Відповісти
рабсеяне, хотите теорию заговора в духе вашей пропаганды.
***** чмошное, было завербовано ЦРУ на службе в Германии, проникло в высшие эшелоны власти на рабсее и согласно плану Анаконда, во время организованного США Майдана, зашло по тихому в Крым, раззадорив рабсеян лёгкой Пабедой и вставанием с колен, дальше стадо уже легко можно было направить для васстановления совка в Украину, чтобы рабсейская недоимперия завязла, окончательно ослабла, проиграла и распалась. Короче *****фюрер вас и погубит, что мы и наблюдаем...
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16.12.2022 18:03 Відповісти
лапоть. згинь звідси падло путінське і украіні вас ****** жде пуля а не парена репа.
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16.12.2022 19:39 Відповісти
Ну що ти казися, не даєш вбити клина в віру рабів до кремлядів... Тільки повний йолоп, або іноагент може так завзято нищити рабсію.
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16.12.2022 23:36 Відповісти
І пиши Україна з великої літери, та правильно, бо партянкамі завоняло.
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16.12.2022 23:43 Відповісти
высоконеточное оружие. Выпустили по Украине, а "полетела *****" (с) комментатор с видео
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16.12.2022 18:14 Відповісти
В каком таком районе, *********? Символично.
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16.12.2022 18:48 Відповісти
ой какие харошые крылатые ракеты.. побольше бы таких и туда же !!
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16.12.2022 19:02 Відповісти
снайпера *****.. шо незнаете де кремль
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16.12.2022 19:36 Відповісти
жаль не на москву упали!
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16.12.2022 20:04 Відповісти
фашистські ракети атакували Сталінград .
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16.12.2022 20:36 Відповісти
надеемся следующий пуск будет по бункеру *****...
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16.12.2022 20:42 Відповісти
"Третья прилетела, пока я ходил в магазин!" Не ходи, и ракеты не будут прилетать, что не ясно?
А вообще, этот прилёт в ********* район в очередной раз доказывает, что чипы из стиралок для использования в высокоточном оружии это плохая идея.
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16.12.2022 21:09 Відповісти
Блин, могут ведь, когда захотят.
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16.12.2022 21:13 Відповісти
Чекаємо наступного етапу: коли будуть вибухати прямо на старті або в цехах заводу.
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16.12.2022 21:41 Відповісти
Розумні три ракети, треба щоб розумних ракет в кацапів було більше.
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16.12.2022 22:07 Відповісти
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17.12.2022 00:05 Відповісти
X101 bumerang
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17.12.2022 02:56 Відповісти
Голос у чувака похож на Михалка из Брутто
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17.12.2022 08:31 Відповісти
рюзке твари пользуют ракеты 70 80 лет,ракетка бопя вестник,куды хатю туды летю
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17.12.2022 10:42 Відповісти
 
 