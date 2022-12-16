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На кордоні з РФ 15 км черги із вантажівок з зерном, яке крадуть окупанти, - Андрющенко. ВIДЕО
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На кордоні між Україною та Росією стоїть 15-ти кілометрова черга із вантажівок, які вивозять з окупованих територій в Росію українське зерно.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На кордоні між Україною та московією в районі Новоазовська черга з вантажівок понад 15 кілометрів. Абсолютна більшість з зерном. Зерно везуть в тентованих вантажівках зі всієї окупованої частини Донецької області. Стрімке прискорення державного мародерства обумовлено зокрема влучністю ЗСУ, яке вчора в Сєверодонецьку не дало вкрасти росіянам нічого з майже повного елеватора. Московія - країна грабіжників та вбивць цивільних", - розповів він.
Топ коментарі
+13 Andry Moon
показати весь коментар16.12.2022 18:44
+11 izzabaru
показати весь коментар16.12.2022 18:44
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.12.2022 18:47
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Будь ласка, зачекайте...
Дуже жаль...
Мавзолейные Обезьяны готовьтесь...
Насправді те зерно кацапні й не дуже потрібне - вони достатньо багато вирощують зерна і навіть на експорт. тут діло принципа: було ваше - стало наше, нанести найбільшу шкоду українцям. шоб знали, як бути незалежними.
Растет по всей территории, до полярного круга.
Просто там урожайность ниже.
Иначе бы они небыли на первом месте по экспорту зерна и пшеницы.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🇱🇷🇦🇮🇬🇧🇦🇺🇨🇦🇺🇦