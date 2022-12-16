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На кордоні з РФ 15 км черги із вантажівок з зерном, яке крадуть окупанти, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На кордоні між Україною та Росією стоїть 15-ти кілометрова черга із вантажівок, які вивозять з окупованих територій в Росію українське зерно.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні між Україною та московією в районі Новоазовська черга з вантажівок понад 15 кілометрів. Абсолютна більшість з зерном. Зерно везуть в тентованих вантажівках зі всієї окупованої частини Донецької області. Стрімке прискорення державного мародерства обумовлено зокрема влучністю ЗСУ, яке вчора в Сєверодонецьку не дало вкрасти росіянам нічого з майже повного елеватора. Московія - країна грабіжників та вбивць цивільних", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, - Андрющенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+13
*****, це просто неймовірно. Ціла країна тупо злодіїв...
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16.12.2022 18:44
+11
Кацап, - то є одвічний злодій і брехун!

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16.12.2022 18:44
+11
*****а русня! мародери і вбивці...
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16.12.2022 18:47
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Кацап, - то є одвічний злодій і брехун!

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16.12.2022 18:44 Відповісти
Москали
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16.12.2022 19:18 Відповісти
Нема чим їх дістати, щоб порозлітались на шматки?
Дуже жаль...
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16.12.2022 18:44 Відповісти
*****, це просто неймовірно. Ціла країна тупо злодіїв...
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16.12.2022 18:44 Відповісти
повторюється зима 32-33.
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16.12.2022 18:46 Відповісти
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16.12.2022 18:47 Відповісти
Это слова г.ндона путина !
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16.12.2022 21:22 Відповісти
*****а русня! мародери і вбивці...
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16.12.2022 18:47 Відповісти
У Великій Британії встановили пам'ятник х......https://theins.ru/news/257910
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16.12.2022 19:20 Відповісти
Golodomor 2.0
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16.12.2022 19:29 Відповісти
Пульнуть бы туда пару хаймарсов...
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16.12.2022 19:32 Відповісти
https://youtu.be/CYRsfcUiiIk...

Мавзолейные Обезьяны готовьтесь...
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16.12.2022 19:33 Відповісти
Ціла країна кацапів тупих дегенератів і злодіїв
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16.12.2022 19:33 Відповісти
Голодомору не дочекаються. Треба їх нищити з награбованним, що б кінцівки повідривало та геніталії
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16.12.2022 19:33 Відповісти
Голодомору не дочекаються. Треба їх нищити з награбованним, що б кінцівки повідривало та геніталії
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16.12.2022 19:36 Відповісти
чи хто ще здивований? напротязі віків це відбувалося в тій чи іншій формі. молоді читачі цензора може й не пам'ятають лозунг часів Єльцина: заставь хахлов карміть рассію.
Насправді те зерно кацапні й не дуже потрібне - вони достатньо багато вирощують зерна і навіть на експорт. тут діло принципа: було ваше - стало наше, нанести найбільшу шкоду українцям. шоб знали, як бути незалежними.
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16.12.2022 19:39 Відповісти
Зерно на рабZee выращивают только на Кубани и на Ставрополье..в Магадане и Мурманске с Воркутой зерно не растет..
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16.12.2022 19:46 Відповісти
Воркута, за полярным кругом
Растет по всей территории, до полярного круга.
Просто там урожайность ниже.

Иначе бы они небыли на первом месте по экспорту зерна и пшеницы.
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16.12.2022 21:36 Відповісти
мене дивують окремі люди, що навіть не заглянувши у вікі, мають наглість коментувати те, про що уявлення не мають. Тим більше прикро за старожила сенатора, який певно вже забув шкільну програму совка із географії. Чи це не той сенатор?
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17.12.2022 12:25 Відповісти
Азербайджан поможет Украине не только генераторами...💪✊🔱❤️🖤🔱💪
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16.12.2022 19:39 Відповісти
Болгария поставит в Украину различные вооружения.. впервые после поставок летом 2014 года..когда президент Порошенко тогда просил помочь Украине тогдашнего президента Болгарии...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🇱🇷🇦🇮🇬🇧🇦🇺🇨🇦🇺🇦
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16.12.2022 19:44 Відповісти
Можно грибок, бактерию или жучка завести, что бы фито контроль не прошло. Я так понимаю ответственные лица есть?
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16.12.2022 20:48 Відповісти
 
 