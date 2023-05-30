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Зеленський (17431) водопостачання (611) Повітряні атаки на Київ (395)

У Києві та 14 областях унаслідок російської ракетної атаки зупинилося водопостачання, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 296 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам й усім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначились усі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання.

Певно, унаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії. У Кривому Розі весь день тривав розбір завалів житлового будинку, у який влучила одна з російських ракет. У переліку загиблих на цей час троє. Мої співчуття рідним... Ще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога.

Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні, у більшості міст і регіонів. У Києві та 14 областях також унаслідок відключень енергії зупинилося водопостачання. Наші енергетики й ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати і роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде.

На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам же вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
у виборчих скриньках у 2019-му
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16.12.2022 21:43
+4
а как же сойтись посредине?
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16.12.2022 21:03
+4
А они на это и не рассчитывают,им нравится стрелять по мишеням без ответки и загонять нас в средневековье.
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16.12.2022 21:21
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а как же сойтись посредине?
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16.12.2022 21:03 Відповісти
і просто перестати стріляти

- коли ти побачив в очах путіна любов і бажання миру, а він у твоїх закінченого ********
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16.12.2022 21:42 Відповісти
Похоже папа Боневтика открыл для себя "Цензор" и узнал много нового. Ник взял не самый удачный - Михайло Могилка. Александр Семенович, как там в Израиле, тоска по Кривому Рогу не замучала?
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16.12.2022 22:36 Відповісти
Эти ракетные обстрелы не дадут кацапам возможности продвинуться на фронте ни на миллиметр.
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16.12.2022 21:15 Відповісти
А они на это и не рассчитывают,им нравится стрелять по мишеням без ответки и загонять нас в средневековье.
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16.12.2022 21:21 Відповісти
сними одежку , ты не украинец.
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16.12.2022 21:29 Відповісти
Что с шашлыками? Будут? Резников увидел признаки февральского вторжения?
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16.12.2022 21:33 Відповісти
Скумбрия по 8
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16.12.2022 22:52 Відповісти
Миллиард деревьев
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16.12.2022 22:53 Відповісти
А на 4мин.39 сек ролика за 14 мая 2020 года смотрел?
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16.12.2022 22:55 Відповісти
А де наші ракети?
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16.12.2022 21:39 Відповісти
у виборчих скриньках у 2019-му
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16.12.2022 21:43 Відповісти
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16.12.2022 22:43 Відповісти
Ракетопоклонники)))Новый пэрл от Зеленского.Кацапьё не может быть поклоником ракет ибо поклоняються исключительно царю пыне!!!
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16.12.2022 21:57 Відповісти
 
 