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Після "хлопків" в окупованому Криму утворився величезний затор на виїзд із півострова, - телеграм-канали. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними місцевих телеграм-каналів, напередодні ввечері в окупованому Криму знову чули якісь дивні "хлопки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що після них з боку Керчі перед Кримським мостом утворився величезний затор на виїзд із Криму.

"Черга не рухається взагалі", - писав пізно ввечері телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заборонили рух вантажівок Керченським мостом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+72
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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17.12.2022 08:52
+54
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
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17.12.2022 08:57
+52
Будут и камни все будет -- ЖДИТЕ
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17.12.2022 08:55
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КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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17.12.2022 08:52 Відповісти
Будут и камни все будет -- ЖДИТЕ
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17.12.2022 08:55 Відповісти
Ескалібури або хаймарси не гірший варіант
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17.12.2022 10:47 Відповісти
ці "хлопки" - це бурні апплодисменти втечі кацапів з УКРАЇНСЬКОГО Криму!
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17.12.2022 17:38 Відповісти
Як що ?

Так було все добре в Криму , по домашньому , а тут бац і бавовнятко
виріщило до них завітати в гості
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17.12.2022 17:22 Відповісти
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
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17.12.2022 08:57 Відповісти
Якщо черга не рухається, може знов по мосту?
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17.12.2022 08:59 Відповісти
І це ще фронт хтозна де від перешийку.
Відразу видно, що люди, які народились і все життя прожили у Криму, кидають домівки (сарказм)
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17.12.2022 09:05 Відповісти
дивні хлопки - це у кацапів і деяких жителів Криму, а саме 'крисчян' вибухають пердаки від перенапруження, вже самі себе стали боятися - все 'по плану' скаженого чекіста
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17.12.2022 09:06 Відповісти
а шо случілась, а як жиж камні снєба?
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17.12.2022 09:10 Відповісти
Парочку "пристрілочних" пострілів по мосту. І неважливо навіть розвалять вони міст чи ні. А далі по військовим обєктам. От так повільно і методично - від Чогару і все далі і далі до Севаса. І у вати буде паніка. Знищення мосту необхідно через тиждень після початку наступу на Крим - це перетворить Крим на пастку. Вибір буде - депортація з голою дупою або смерть.
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17.12.2022 09:10 Відповісти
якшо ще буде штормити море то і пароми не будуть ходити
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17.12.2022 09:14 Відповісти
+ повним складом співробітники рпц лише з торбинкою особистих речей і посвідченням фсб
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17.12.2022 09:15 Відповісти
Нізя... нагуя стільки кацорилих в Криму? Татари ж не біжуть
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17.12.2022 12:20 Відповісти
Страшно подумати що буде коли міст буде під обстрілом з Хаймарсів,а сухопутки вже не буде!!!
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17.12.2022 09:14 Відповісти
русня вся така ссирлива я не уявляю якби вони жили в умовах коли летять ракети бахкаэ все зруйноване коли вони від хлопків сруться і на відповідь укр дрона на аєродром за бомбардування критичних обьектів пишуть на ракетах за рязань тіпа помста ти ба як заділо посміли ми огризнуться так само з війском коли відчувають смажене абро оточення бігом тікають що цивільні що орки і з флотом частина вже в новоросійську інша сидить нишком коли получили по зубах по мосту і по крейсері москва
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17.12.2022 09:22 Відповісти
Щойно ми дійдемо до Бердянська Новоросійськ буде в зоні враження. І де ж вони тоді будуть залишки своїх лоханок "паркувати"?
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17.12.2022 09:29 Відповісти
Какие хлопки? Это просто камни с неба. Камни падают в их радную говень. Как и хотели крысчане.
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17.12.2022 09:15 Відповісти
награбоване вивозять... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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17.12.2022 09:19 Відповісти
Міст це символ окупації та інженерного ідіотизму. Валити його треба за будь яких обставин. З репарацій кацапи заплатять за повний демонтаж залишків.
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17.12.2022 09:23 Відповісти
Вже писав нагуя нам стільки кацорилих?
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17.12.2022 12:22 Відповісти
Що пропонуєте?
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17.12.2022 16:29 Відповісти
Всйо идетъ по плану)
Після наступного удару по кримському мосту та його повного руйнування, Крим перетвориться на гігантську крисоловку))
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17.12.2022 09:29 Відповісти
А што такоє? Кримській ваті не подобається кататись на бавовняному експресі?
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17.12.2022 09:29 Відповісти
То ще вам "пекельні борошна" не прилетіли!
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17.12.2022 09:32 Відповісти
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17.12.2022 09:33 Відповісти
потрібно наносити по цих тварях, які стоять на мосту удари, щоб їх дохло більше. русню не треба шкодувати.
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17.12.2022 09:44 Відповісти
Chem bolshe ix ubezit, tem menshe potom nadobudet ix ottudova vivozit... Mi Latvija takix ostavili 90godi i teper bolshenstvo eti vatnie kacapi sochustvuet nacistko-fashistkoi roSSiji. Kto ubegaet, pust ubegaet, a potom zachistka, tavarnie vagoni i *********** roSSija...
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17.12.2022 10:06 Відповісти
👍
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17.12.2022 17:03 Відповісти
Я не розумію крисчан і їх кацапських потвор, які там поселилися, куди ви драпаєте, ще ж камінці з неба не летіли. Ви ж замовляли? І вони прилетять,обов'язково, бо ви побажали нам горя і смерті, а на чужому горі мали будувати своє нікчемне життя!
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17.12.2022 09:47 Відповісти
То не ХЛОПКИ, то само небо аплодує перформансу сруськіх пацюків
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17.12.2022 09:57 Відповісти
походу, роzzия здесь навсегда, на этом хйловом мосту
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17.12.2022 10:01 Відповісти
А чому музлон в авто нєскрєпний кацапня слуха?
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17.12.2022 10:03 Відповісти
А я таки вмію вангувати.

Тільки вчора писала, що каци будуть тікати з Криму спасаясь бєгством та втрачая лапті і вони одразу побїгли.
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17.12.2022 10:05 Відповісти
Міст нє руйнувати ні в якому разі! Хай шваль виїде всЯ--- потім взорвати!
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17.12.2022 10:10 Відповісти
Не , треба щоб із ними разом міст взірвати. Я взагалі то « добрешей душі человек», щоб не мучились в параші… уявіть як їм буде житись на параші після українського Криму
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17.12.2022 22:41 Відповісти
Це з успіхом зроблять самі кацапи, щоб потім звалити на ЗСУ. Хоча, по великому рахунку, пофіг...
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18.12.2022 08:45 Відповісти
Размечтались... Тока мы войдем в Крым , кацапы взорвут тот мост вместе с подкцапниками.
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18.12.2022 09:37 Відповісти
взірвати відразу - нехай шваль тоне...
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18.12.2022 09:41 Відповісти
піндоська музика з кацапської машини та хлапкі,це якийсь сюр!
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17.12.2022 10:13 Відповісти
хлапки тоже піндоські
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17.12.2022 15:46 Відповісти
Біжи, ватко, біжи...
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17.12.2022 10:28 Відповісти
у русни нет генетической памяти что такое война, война дальше москвы не зашла...понаехавшие в Крым и сибири, тувы и прочих дыр, никогда не знали бомбежек, русское можем повторить это отсидеться в тайге...
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17.12.2022 10:45 Відповісти
Мамочка,мамуничка, ето треш какой то,собираєм вєщщі🥳
Чмирдяї кацапські,земля буде "горіть під ногами".Скоти диряві"тіпаправославні"🤮
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17.12.2022 10:51 Відповісти
Вата обоссалась.
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17.12.2022 10:53 Відповісти
"таварищи кацапы!"

торбу в руку і вітер в дупу!
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17.12.2022 11:28 Відповісти
Когда строили мост, кремлевские засранцы не ожидали, что оркам придется уйти из Крыма. Бегите, русские, пока есть возможность.
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17.12.2022 11:55 Відповісти
Да кацапы - тупые по жизни... Они и севпотоки строили - надеялись на мыльную бульбашку, столько денег в утиль превратили.
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18.12.2022 09:39 Відповісти
Пора им опять перебрики покрасить в жовтоблакитный тротил.
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17.12.2022 14:02 Відповісти
А шо такоє, а якже Крим наш мяш?
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17.12.2022 16:54 Відповісти
******** бы душевно по тому затору ..нептуном.. за бучу . мариуполь изюм и харьков
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17.12.2022 19:13 Відповісти
Шо, опять?
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17.12.2022 19:51 Відповісти
Zдохни або Zдайся.......чи хутчіш керченським місточком скористайся...якщо встигнеш бо це вже питання !
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17.12.2022 21:50 Відповісти
От ***... така **** мішень... Їх би так... трошки... по домашньому....
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17.12.2022 23:04 Відповісти
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18.12.2022 01:30 Відповісти
Sure, в симбирских епенях, к ней никто не будет прислушиваться.Там ей уж больше не стать "звездой" ютуба.
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18.12.2022 09:43 Відповісти
УПС, а що трапилось?!
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17.12.2022 23:45 Відповісти
абсолютно искренне от всей души хочу пожелать всем народам расии подохнуть... чтобы люди навсегда забыли слово расия и руский... руский - то есть холоп русича...
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18.12.2022 09:16 Відповісти
"хлопок" и "задымление", "бахи", - замечательные эфимизмы путинского новояза=)
Когда-нибудь это будет темой не одной серьезной монографии.
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18.12.2022 10:40 Відповісти
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
.........................................
.........................................
Ю.Нестеренко
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18.12.2022 11:41 Відповісти
 
 