Після "хлопків" в окупованому Криму утворився величезний затор на виїзд із півострова, - телеграм-канали. ВIДЕО

За даними місцевих телеграм-каналів, напередодні ввечері в окупованому Криму знову чули якісь дивні "хлопки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що після них з боку Керчі перед Кримським мостом утворився величезний затор на виїзд із Криму.

"Черга не рухається взагалі", - писав пізно ввечері телеграм-канал "ЧП Севастополь".

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