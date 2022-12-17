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Після "хлопків" в окупованому Криму утворився величезний затор на виїзд із півострова, - телеграм-канали. ВIДЕО
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За даними місцевих телеграм-каналів, напередодні ввечері в окупованому Криму знову чули якісь дивні "хлопки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також зазначається, що після них з боку Керчі перед Кримським мостом утворився величезний затор на виїзд із Криму.
"Черга не рухається взагалі", - писав пізно ввечері телеграм-канал "ЧП Севастополь".
Топ коментарі
+72 Татьяна Ежова
показати весь коментар17.12.2022 08:52
+54 5 копійок
показати весь коментар17.12.2022 08:57
+52 Василий СПРУТ
показати весь коментар17.12.2022 08:55
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Будь ласка, зачекайте...
Так було все добре в Криму , по домашньому , а тут бац і бавовнятко
виріщило до них завітати в гості
Відразу видно, що люди, які народились і все життя прожили у Криму, кидають домівки (сарказм)
Після наступного удару по кримському мосту та його повного руйнування, Крим перетвориться на гігантську крисоловку))
Тільки вчора писала, що каци будуть тікати з Криму спасаясь бєгством та втрачая лапті і вони одразу побїгли.
Чмирдяї кацапські,земля буде "горіть під ногами".Скоти диряві"тіпаправославні"🤮
торбу в руку і вітер в дупу!
Когда-нибудь это будет темой не одной серьезной монографии.
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
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Ю.Нестеренко