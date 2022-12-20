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Росія веде війну, тому що купка людей у Кремлі не вміє визнавати помилки, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів. Лише вдумайтеся: Росія втратила в Україні вже майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді ні у кого в Москві немає. І не буде.

Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, – і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе.

Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Росіяни роблять усе, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни, - Зеленський 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Про визнавання помилок Зеленський краще б помовчав.
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20.12.2022 01:38
+12
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20.12.2022 01:19
+12
як Зе там і обіцяв у 2019му:
- хуже Нє стало
- всім панравілось

і далі

- Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде ВІЙНА.."
Дивіться - нічого НЕ сталося..
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20.12.2022 03:04
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Шановний Зеленський, Кремль веде війну, і буде вести війну до поки більше 50% справжніх Українців не положить на фронті
Бо зараз на фронті, саме на фронті Справжні Українці боронять свою Країну Україну

І от як 50% положить, то Україна програє, БО залишиться в Україні

30% типу українців з синдромом кацапа в голові
- хабарництво і злодійсво (в принципі це одне і теж);
- родиненне чи кумовське захоплення будь якої посади, влади;
- обман, брехливість, заздрість;
- підлабузництво та пристосування за ради виживання.

Почалась війна, як і колись майдани, поховались криси в трюмі корабля, пройшло пів року, побачили криси як пристосуватись, почали вчити мову, надівати синьожовті кольори... і потихеньку вилазити на палуби Корабля Україна і догризати його, бо синдром кацапа це сенс їх життя, вони по іншому не вміють жити, вони вважають себе царами великої імперії, і їм типу мають підкорятися всі, і використовують вони для цього все вище перелічене ЗЛО, щоб бути великими, а насправді вони просто НЕГІДНИКИ які ведуть Україну в прірву

Знаєте у цьому світі нічого не відбувається, якщо на те нема волі Творця, мабуть тому війна не йде з України
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20.12.2022 00:46 Відповісти
Україна зазнає руйнувань та утрат не тому що зе чи пе, а тому що ви благаєте ваших святих та вашу матку, а про Бога забули. Й не приходите до нього. На маєти чистої віри.
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20.12.2022 00:57 Відповісти
Вірити треба розумно, дурна віра Богу не потрібна - так написано.

От наприклад щодо розуму, в АП Зеленського багато розумних голів, але вони досі НЕ Допетрали, чому путін стверджує що СВО іде по плану?

А все так просто, путін хоче зробити з України Росію, а як це зробити,
прсото прибрати з України ту свідому частину українського суспільства що проснулась, та залишити в більшості ту темну частину суспільства хабарників, підлабузників, пристосуванців тощо, коротко залишити людей з синдромом кацапа в голові
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20.12.2022 01:17 Відповісти
Йди звідси, сатана.
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20.12.2022 14:16 Відповісти
До речі, слово "мізофонія" означає "відразу до деяких звуків". А коли це "єжєвєчєрнєє"- то взагалі ховайся. Не знаю, до чого я це згадав))
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20.12.2022 00:35 Відповісти
А от я тренуюся мужньо слухати звучання слова "ушпиталення".
Потроху виходить!
)))
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20.12.2022 00:44 Відповісти
Слухати цього слугу Коломойского як він напруженно зчитуе текст написаний сценаристами бені з суфлера себе не поважати. Не слухаю і не дивлюсь телемаровонь !
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20.12.2022 02:44 Відповісти
Да...

Наивеличайший визнаватель ошибок - вава зеленская)))
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20.12.2022 00:58 Відповісти
+++
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20.12.2022 02:59 Відповісти
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20.12.2022 01:19 Відповісти
Про визнавання помилок Зеленський краще б помовчав.
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20.12.2022 01:38 Відповісти
Сирийские СМИ сообщают о ракетном ударе Израиля по целям в районе Дамаска.
Саудовские СМИ сообщили, что в результате ракетного удара выведена из строя система ПВО иранского производства, которая недавно была развернута в районе аэропорта Дамаска.
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20.12.2022 01:41 Відповісти
Россия это Ось Зла ( Р Рейган).

Россия это бензоколонка, возомнившая себя страной ( Джон МакКейн).

Россия это враг номер 1 Украины, веками стремящийся ее уничтожить.

Путинский Кремль сегодня это все тот же старый подлый агрессивный враг Украины и всего остального мира.

Карфаген должен быть разрушен.
Точка.
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20.12.2022 01:48 Відповісти
Он воно що?! Тобто, на війні вже ніхто не наживається як це було до виборів 2019 року? Змінив тональність хрипу броневтік!
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20.12.2022 02:17 Відповісти
А після виборів ще більше, почались переслідування і обвинуваченя проти тих хто захищав країну та почалось її раззброення
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20.12.2022 02:39 Відповісти
И позавчера, быдлотаксистка мне рассказывала:

-как зеля поднял армию, а ни как не барыга - мотивируя З/П

-как те же международные донаты были и при порохе, но он их крал и интернет западный, в котором про это писали - отключал

-как без возврата субсидии нельзя теперь квартиру продать.

и т.п.

Ехали минут 20. Зебилке в р-не 40 ка. Арнументы про отсутсвие броников, к примеру, не вызывают у неё мысли...

Я таких дебильных женщин за рулем не встречал ранее. Это дно. Это бетон в голове...

Куда катится этот мир?
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20.12.2022 03:16 Відповісти
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20.12.2022 02:48 Відповісти
Яких таких "помилок"????
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20.12.2022 05:40 Відповісти
Помилка - что на свет народилися
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20.12.2022 05:47 Відповісти
То не його провина, а батьків. В нього помилок не було. Він просто не відповідає посаді за морально-діловими якостями та розумовими здібностями, але рекрутера це не зупинило в 2019. Якщо дурні вовки, під час війни, обирають собі керівником шакала Табакі, то хіба Табакі винен?
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20.12.2022 06:15 Відповісти
Хто б казав ....
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20.12.2022 07:31 Відповісти
Україна втрачає сотні тисяч людей зазнає руйнувань бо купка л в Київі готувалася до шашликів Я сподіваюся що людей навчить війна трохи думати хоча це не точно
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20.12.2022 07:48 Відповісти
Дарма сподіваєтесь. Думати - це надто складно, для любителів "простих рішень".
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20.12.2022 09:14 Відповісти
Потому что купка людей в Вашингтоне сцыцца дать Украине самолеты танки и ракеты средней дальности.
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20.12.2022 08:22 Відповісти
"Купка людей в Вашингтоні" відповідальна за свій нарід, за свою країну і їй не потрібна ядерна війна з оскаженілим карликом. А от що робила купка людей в Україні останні три роки? Сподіваюсь, що Ви про це знаєте.
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20.12.2022 09:20 Відповісти
На жаль дуже мало хто розуміє навіщо ця війна. Згадайте як захвачують підприємства - проводять в керівні органи своїх людей і потім проводять рейдерський захват власності. "Їм" потрібна земля України, а без війни "їм" її не взяти. Росія це тільки інструмент в "їх" руках.
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20.12.2022 09:36 Відповісти
ПИД...раша ведет войны, потому что куча клинических Идиотов выбирают нариков, продажных малоПИ...росов и др.отбросы в президенты!!!
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20.12.2022 10:25 Відповісти
Причины войны в духовном состоянии христианства накануне второго пришествия Христа. См. притчу о 10 девах. А кремль то таке... Нелюстрированных чекисты вокруг воскового слепка вождя пролетариата. Которому все должны
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20.12.2022 11:23 Відповісти
 
 