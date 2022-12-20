Росія веде війну, тому що купка людей у Кремлі не вміє визнавати помилки, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів. Лише вдумайтеся: Росія втратила в Україні вже майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді ні у кого в Москві немає. І не буде.

Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, – і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе.

Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", - наголосив Зеленський.

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