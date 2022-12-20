Росія веде війну, тому що купка людей у Кремлі не вміє визнавати помилки, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів. Лише вдумайтеся: Росія втратила в Україні вже майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді ні у кого в Москві немає. І не буде.
Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, – і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе.
Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Бо зараз на фронті, саме на фронті Справжні Українці боронять свою Країну Україну
І от як 50% положить, то Україна програє, БО залишиться в Україні
30% типу українців з синдромом кацапа в голові
- хабарництво і злодійсво (в принципі це одне і теж);
- родиненне чи кумовське захоплення будь якої посади, влади;
- обман, брехливість, заздрість;
- підлабузництво та пристосування за ради виживання.
Почалась війна, як і колись майдани, поховались криси в трюмі корабля, пройшло пів року, побачили криси як пристосуватись, почали вчити мову, надівати синьожовті кольори... і потихеньку вилазити на палуби Корабля Україна і догризати його, бо синдром кацапа це сенс їх життя, вони по іншому не вміють жити, вони вважають себе царами великої імперії, і їм типу мають підкорятися всі, і використовують вони для цього все вище перелічене ЗЛО, щоб бути великими, а насправді вони просто НЕГІДНИКИ які ведуть Україну в прірву
Знаєте у цьому світі нічого не відбувається, якщо на те нема волі Творця, мабуть тому війна не йде з України
От наприклад щодо розуму, в АП Зеленського багато розумних голів, але вони досі НЕ Допетрали, чому путін стверджує що СВО іде по плану?
А все так просто, путін хоче зробити з України Росію, а як це зробити,
прсото прибрати з України ту свідому частину українського суспільства що проснулась, та залишити в більшості ту темну частину суспільства хабарників, підлабузників, пристосуванців тощо, коротко залишити людей з синдромом кацапа в голові
Потроху виходить!
)))
Наивеличайший визнаватель ошибок - вава зеленская)))
Саудовские СМИ сообщили, что в результате ракетного удара выведена из строя система ПВО иранского производства, которая недавно была развернута в районе аэропорта Дамаска.
Россия это бензоколонка, возомнившая себя страной ( Джон МакКейн).
Россия это враг номер 1 Украины, веками стремящийся ее уничтожить.
Путинский Кремль сегодня это все тот же старый подлый агрессивный враг Украины и всего остального мира.
Карфаген должен быть разрушен.
Точка.
-как зеля поднял армию, а ни как не барыга - мотивируя З/П
-как те же международные донаты были и при порохе, но он их крал и интернет западный, в котором про это писали - отключал
-как без возврата субсидии нельзя теперь квартиру продать.
и т.п.
Ехали минут 20. Зебилке в р-не 40 ка. Арнументы про отсутсвие броников, к примеру, не вызывают у неё мысли...
Я таких дебильных женщин за рулем не встречал ранее. Это дно. Это бетон в голове...
Куда катится этот мир?
- хуже Нє стало
- всім панравілось
і далі
- Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде ВІЙНА.."
Дивіться - нічого НЕ сталося..