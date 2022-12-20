УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5456 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
21 687 62
Лукашенко (2310) Путін (21449)

Ми з Путіним співагресори, найтоксичніші люди на планеті, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, визнав себе і президента Росії Володимира Путіна співагресорами та найтоксичнішими людьми на планеті.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну знаєте, ми вдвох співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на планеті. У нас тільки одна суперечка – хто більше. Володимир Володимирович каже, що я. А я починаю думати, що він. Ну, ухвалили рішення, що однаково", – сказав Лукашенко.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Вы с путиным просто фашисты.
показати весь коментар
20.12.2022 01:01
+40
показати весь коментар
20.12.2022 00:59
+39
Схоже на невдалу спробу симуляції шизи перед Гаагою.
показати весь коментар
20.12.2022 01:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.12.2022 00:59 Відповісти
Два дибіла , то є сила 😠🤷🏻‍♂️
показати весь коментар
20.12.2022 01:33 Відповісти
Путєн вмовляв Лукавого.

- Слушай, Григорич, ми же борємся с сатаной, фашизмом, нєтрадіционнимі ценностямі і вапщє за добро!

- Та ясно, Владім Владім! Очєнь вас уважаю! Ти два мільярда прівьоз?

- Да какіє мільярди?! У самаво дєнєг нєт! - заскиглив путєн. - Всьо, пашлі, скажем што наше дєло правоє і ми пабєдім!

Лукавий взяв мікрофон.

- Ми з путєним - два упиря кончєних! І єдіний спор - кто із нас большє нєгодяй, падонок і злодєй! Я думаю, што он, а он - што я! А болтаться будєм вмєстє! Спасібо за вніманіє!
показати весь коментар
20.12.2022 08:06 Відповісти
Сподіваюсь це все, що витягнув з нього Хло цього разу )
показати весь коментар
20.12.2022 09:12 Відповісти
Вы с путиным просто фашисты.
показати весь коментар
20.12.2022 01:01 Відповісти
Це вже прогрес. Висіти буде на сантиметр нижче від *****.
показати весь коментар
20.12.2022 01:01 Відповісти
Схоже на невдалу спробу симуляції шизи перед Гаагою.
показати весь коментар
20.12.2022 01:02 Відповісти
Слухайте, хто-небудь розбудіть мене...
показати весь коментар
20.12.2022 01:05 Відповісти
та вони нас просто тролять, чим більше ми їх ругаємо, тим більше чистимо їх карму, а себе бруднимо, от вони і тролять нас.
показати весь коментар
20.12.2022 01:14 Відповісти
Как раз что зто шутка тут поняли все. Смешно потому что правда?

Но зто шутки на костях. Попьітка перевести в шутку тот весь ******, что они натворили.

Они понимают, что за все надо будет отвечать, и позтому пьітаються отмьітся принимая на себя "огонь" критики. Но их зто не спасет. Они - два мешка гноя, а не люди.
показати весь коментар
20.12.2022 05:33 Відповісти
Я думаю Хло приїхало схилити луку до нападу, але все що зміг отримати, це саркастичне признання себе агресором )) Спродіваюсь це все.
показати весь коментар
20.12.2022 09:14 Відповісти
"вьі"? а не пойти бьі тебе нахер, дружок
показати весь коментар
20.12.2022 05:04 Відповісти
Самі визнали, може самі і повісяться?
показати весь коментар
20.12.2022 01:08 Відповісти
Воно каже що їм треба вбити, мабуть, осиновий кіл.
показати весь коментар
20.12.2022 10:21 Відповісти
посадити
показати весь коментар
21.12.2022 00:11 Відповісти
ой, та не треба потакати їхньому ЧСВ, звичайні мавпи, що помруть
показати весь коментар
20.12.2022 01:08 Відповісти
Walking dead. Подивіться на його мордяку, коли ховав свого мак_кея. Він у тій труні себе побачив.

Відлік пішов на дні.
показати весь коментар
20.12.2022 01:11 Відповісти
он может и нас переживет. такие твари особо живучие
показати весь коментар
20.12.2022 01:17 Відповісти
Не смеши меня, кого может пережить 68-летний таракан без доступа к нормальной медицине?
показати весь коментар
20.12.2022 01:34 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 01:21 Відповісти
пынька, а что с лицом?!?
показати весь коментар
20.12.2022 01:33 Відповісти
Два кровавых серийных убийцы шутить изволят.
показати весь коментар
20.12.2022 01:33 Відповісти
Два мудила і криваві вбивці - це все що потрібно знати про цих двох ублюдків😡
показати весь коментар
20.12.2022 01:37 Відповісти
Кількість смердючих живих трупів на цьому вілео зашкалює, їх сморід заполонив усю планету. Якщо на відео є дві половинки дупи, то це вже повна дупа. Бульбафюрер каже що усі їх хочуть розірвати, але судячи по відстані між ними, їх вже давно ці половинки хтось порозривав, що така діріща, ледь на весь екран поміщається.
показати весь коментар
20.12.2022 01:50 Відповісти
Вы с ним просто два жалких ******** и ублюдка
показати весь коментар
20.12.2022 01:51 Відповісти
Який цинізм! Але вбивати потрібно не клин, а кілок осиновий і не між а кожному.
показати весь коментар
20.12.2022 01:53 Відповісти
Забув додати «найнеадекватніші, по кому дурка плаче».
показати весь коментар
20.12.2022 01:59 Відповісти
ой, та йдіть *****, чєпушили
показати весь коментар
20.12.2022 02:10 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 02:11 Відповісти
дебильный идиот...
показати весь коментар
20.12.2022 02:38 Відповісти
Коли Рібеннтропу кат насовував петлю мотузки на макітру , на шибенеці, Рібентроп кричав:"...я всього лиш дипломат..." А цей картопляний "господар" сам зізнався. Суддям в Гаазі буде легше винести рішення.
показати весь коментар
20.12.2022 02:39 Відповісти
Просто две вонючки.
показати весь коментар
20.12.2022 05:31 Відповісти
Співдибіли 😡😡😡
показати весь коментар
20.12.2022 05:32 Відповісти
Вони зондують настрої суспільства, чи готові москалі та бульбаші визнати себе агресорами та боротися до кінця. чи необхідно додаткових стимулів, ще більше пов'язати кров'ю.
показати весь коментар
20.12.2022 06:01 Відповісти
Вот же гнида суеверная.
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
показати весь коментар
20.12.2022 06:34 Відповісти
та ні, ти просто ху@ поряд з ху@лом
показати весь коментар
20.12.2022 06:38 Відповісти
"А если кто-то думает нас разорвать, вбить клин......."

Сиамские близнецы-фашисты !
Вам не клин надо вбить, а осиновый кол !
Оборотни !
показати весь коментар
20.12.2022 06:41 Відповісти
Два дебіла, то велика сила.
показати весь коментар
20.12.2022 07:00 Відповісти
єто скорее шутка для путина. но ему, шо то не смешно
показати весь коментар
20.12.2022 07:01 Відповісти
путин униженній і оскорбленній, приполз до его шест'рки, яке приниження.
показати весь коментар
20.12.2022 07:04 Відповісти
Шуткувати хотіли -- шуткували би ви на кутні .
показати весь коментар
20.12.2022 07:26 Відповісти
искренне хочу пожелать рускаму и беларускому народам подохнуть... навсегда... как и странам...
показати весь коментар
20.12.2022 07:46 Відповісти
Як типові гопники вони цим пишаються.
показати весь коментар
20.12.2022 08:04 Відповісти
"...а я ЙОму так и сказала: Ты - улиЧШная, а я - дворовая...!"
показати весь коментар
20.12.2022 08:10 Відповісти
Токсичні ви наші! Недофюрери...
показати весь коментар
20.12.2022 08:40 Відповісти
ты картофельное ****** и твой пахан-хуйлокабаев ******** конченные каких свет не видел........................................................................
показати весь коментар
20.12.2022 09:11 Відповісти
И возразить-то нечего
показати весь коментар
20.12.2022 09:22 Відповісти
""
- П*дарас и п*дарас - это сила!
показати весь коментар
20.12.2022 09:31 Відповісти
Який клин? Лягайте в могилу разом, навіть в одній труні-тільки скоріше.
показати весь коментар
20.12.2022 09:37 Відповісти
редкий случай, когда баЦьку можно похвалить за честность
показати весь коментар
20.12.2022 09:44 Відповісти
Іде війна між авторитарним і демократичним світом. війна на виснаження ресурсів, в першу чергу людських ресурсів. Авторитаризм хоче продемонструвати свою перевагу в історичних масштабах.
показати весь коментар
20.12.2022 09:53 Відповісти
Вы два ******** которых будут судить как людоедов-военных преступников.
показати весь коментар
20.12.2022 10:15 Відповісти
Значит разговор об этом был.
показати весь коментар
20.12.2022 10:30 Відповісти
Разошёлся колхозник... Понесло, или наглеет?
показати весь коментар
20.12.2022 11:29 Відповісти
Гитлер и его сявка Дуче.
показати весь коментар
20.12.2022 12:20 Відповісти
походу, вперше лукаш ляпнув правду.
показати весь коментар
20.12.2022 21:30 Відповісти
вы с ****** ******** и ублюдки!
показати весь коментар
20.12.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2022 00:13 Відповісти
 
 