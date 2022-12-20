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Ми з Путіним співагресори, найтоксичніші люди на планеті, - Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, визнав себе і президента Росії Володимира Путіна співагресорами та найтоксичнішими людьми на планеті.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну знаєте, ми вдвох співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на планеті. У нас тільки одна суперечка – хто більше. Володимир Володимирович каже, що я. А я починаю думати, що він. Ну, ухвалили рішення, що однаково", – сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+43 Berrimor Cute
показати весь коментар20.12.2022 01:01
+40 Алекс Скела
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+39 SerjUA
показати весь коментар20.12.2022 01:02
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- Слушай, Григорич, ми же борємся с сатаной, фашизмом, нєтрадіционнимі ценностямі і вапщє за добро!
- Та ясно, Владім Владім! Очєнь вас уважаю! Ти два мільярда прівьоз?
- Да какіє мільярди?! У самаво дєнєг нєт! - заскиглив путєн. - Всьо, пашлі, скажем што наше дєло правоє і ми пабєдім!
Лукавий взяв мікрофон.
- Ми з путєним - два упиря кончєних! І єдіний спор - кто із нас большє нєгодяй, падонок і злодєй! Я думаю, што он, а он - што я! А болтаться будєм вмєстє! Спасібо за вніманіє!
Но зто шутки на костях. Попьітка перевести в шутку тот весь ******, что они натворили.
Они понимают, что за все надо будет отвечать, и позтому пьітаються отмьітся принимая на себя "огонь" критики. Но их зто не спасет. Они - два мешка гноя, а не люди.
Відлік пішов на дні.
Посмотрите видео как он с трапа самолета сходит.
Он перепрыгивает последнюю ступеньку, только бы на землю ступить правой ногой.
У меня знакомый такой чекнутый. Всегда только правой ногой ступает в новое место.
Есть примета такая.
Сиамские близнецы-фашисты !
Вам не клин надо вбить, а осиновый кол !
Оборотни !
- П*дарас и п*дарас - это сила!