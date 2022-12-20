Український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ані ворожі танкісти не влучили у бійці, ані український воїн не знищив танк. Після обміну пострілами, танк поїхав, тож є велика ймовірність того, що український герой залишився живим. Запис дуелі зроблений камерою ворожого безпілотника.

"Героїчне відео ближнього бою - український гранатометник намагається влучити в російський танк, незважаючи на те, що той вже розвернув башту в його бік і готовий до пострілу. Героїзм поза межами уяви... У росіян перевага в силі, але український герой не здається. Хоча у нього лише старий гранатомет. Наш воїн не влучив...Постріл російського танку теж був не влучний. Прошу допомогти знайти учасників цього бою...", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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