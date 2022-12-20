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Український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ані ворожі танкісти не влучили у бійці, ані український воїн не знищив танк. Після обміну пострілами, танк поїхав, тож є велика ймовірність того, що український герой залишився живим. Запис дуелі зроблений камерою ворожого безпілотника.

"Героїчне відео ближнього бою - український гранатометник намагається влучити в російський танк, незважаючи на те, що той вже розвернув башту в його бік і готовий до пострілу. Героїзм поза межами уяви... У росіян перевага в силі, але український герой не здається. Хоча у нього лише старий гранатомет. Наш воїн не влучив...Постріл російського танку теж був не влучний. Прошу допомогти знайти учасників цього бою...", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Взяв і на танк велосипед кинув": Історія жителя Бахмача, який намагався зупинити колону техніки окупантів у першій дні війни

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
А *********** не хочеш подякувати?
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20.12.2022 08:58
+26
Идиотский саундтрек призывает чем-то гордиться судя по всему. Кацапы детектед🤦
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20.12.2022 07:11
+21
повезло оркам, в цей раз..
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20.12.2022 07:22
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Идиотский саундтрек призывает чем-то гордиться судя по всему. Кацапы детектед🤦
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20.12.2022 07:11 Відповісти
повезло оркам, в цей раз..
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20.12.2022 07:22 Відповісти
Танк влучив десь поряд, за гранатометником, враховуючи що важка техніка вже в нашій посадці учасників того бою навряд чи вдасться знайти.
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20.12.2022 07:30 Відповісти
Снаряд пролетів набагато вище.дякуємо партнерам за відсутність танків та бмп
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20.12.2022 08:11 Відповісти
А *********** не хочеш подякувати?
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20.12.2022 08:58 Відповісти
Всім президентам чи тільки рстаннему?
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20.12.2022 22:54 Відповісти
В Україні було лише двоє більш-меньш справжніх, українських президентів - Ющенко та Порошенко. Всі інші - препизденти. Але, в цьому випадку, я мав на увазі саме "найвеличнішого лідора".
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20.12.2022 23:11 Відповісти
Ющенко це Іуда, який привів до влади Януковича зі всіма наслідками і до війни. І це більш менш по твоєму? Жах...
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21.12.2022 11:54 Відповісти
Так, ющ заставив пів країни голосувати за дважди несудимого
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21.12.2022 12:34 Відповісти
За руку привів чи може "мудрий нарід" проголосував? Я б міг розповісти, як голосували на Донбасі (бо тоді жив там), але не бачу сенсу "метати бісер..."
Доречі, тому, що після Ющенка прийшов януковощ, подякуйте краще Джулії Володимирівні, вона дуже старалася, думала що цього разу стане наступною ************* (мабуть пуйло обіцяло), але щось пішло не так і в кремлі вирішили таки поставити на януковоща.

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21.12.2022 18:16 Відповісти
У танка є мертва зона для гармати. Це саме той випадок, коли боєць був в мертвій зоні.
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20.12.2022 09:10 Відповісти
жги быдлонасекомышей болот мацковии
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20.12.2022 09:22 Відповісти
Не зрозуміло чи вижив боєць. Можливо й загинув.
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20.12.2022 09:33 Відповісти
Скоріш за все. Проліт танкового снаріду в такій близості ударною хвилею його вбив.
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20.12.2022 12:38 Відповісти
наш дістав контузію? живий? можливо краще було дочекатися поки танк розверне башню. судячи з відео вони його видивлялися
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20.12.2022 09:38 Відповісти
Хоча у нього лише старий гранатомет. Джерело: https://censor.net/ua/v3388045 - Ну на відео не побачиш, старий гранатомет чи новий. Звісно жаль що не влучив. Але що далі було? - танк попер на бійця.
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20.12.2022 09:50 Відповісти
Рашисты рождены делать только грязную работу
Без перерыва пьют бояру, без перерыва дохнут
Бурда кипит во флягах, огонь идёт из пердаков
***** русню доит, а вдовы воют на болотах

Немножечко рерайта, и наилучшими пожеланиями из Латвии!
Слава ВСУ!
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20.12.2022 10:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

СЛАВА НАЦИИ!!!
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20.12.2022 11:57 Відповісти
Есть угроза , что боец мог погибнуть мои получить увечья от струи из ствола орудия танка...
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20.12.2022 12:37 Відповісти
А де наша бронетехніка артилерія ударні дрони енлави чи американські вістрилив і забув ітд похоже більш в рекламі та в кабінеті польського мвс а не реально в окопах у бійців
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20.12.2022 18:08 Відповісти
Під Києвом на складах , боневтіка охоронять чимось треба.
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21.12.2022 05:17 Відповісти
Сподіваюсь,що наш воїн живий!!! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам ! Дякуємо за захист! Героям Слава! Смерть рашистським федерастам-окупантам!!!!
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20.12.2022 22:01 Відповісти
Важка контузія , та полон скоріш за все.
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21.12.2022 05:18 Відповісти
Наскільки знаю РПГ приводиться у бойовий режим пролетівши не менше 20 метрів.
На відео дистанція була бачу менше, тому скоріше за все граната з РПГ попала в ціль,
просто не активувалася, боєць сміливтй, таких треба нагороджати.
Слава Богу, слава Україні.
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21.12.2022 13:33 Відповісти
 
 