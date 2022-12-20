Український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ані ворожі танкісти не влучили у бійці, ані український воїн не знищив танк. Після обміну пострілами, танк поїхав, тож є велика ймовірність того, що український герой залишився живим. Запис дуелі зроблений камерою ворожого безпілотника.
"Героїчне відео ближнього бою - український гранатометник намагається влучити в російський танк, незважаючи на те, що той вже розвернув башту в його бік і готовий до пострілу. Героїзм поза межами уяви... У росіян перевага в силі, але український герой не здається. Хоча у нього лише старий гранатомет. Наш воїн не влучив...Постріл російського танку теж був не влучний. Прошу допомогти знайти учасників цього бою...", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Доречі, тому, що після Ющенка прийшов януковощ, подякуйте краще Джулії Володимирівні, вона дуже старалася, думала що цього разу стане наступною ************* (мабуть пуйло обіцяло), але щось пішло не так і в кремлі вирішили таки поставити на януковоща.
Без перерыва пьют бояру, без перерыва дохнут
Бурда кипит во флягах, огонь идёт из пердаков
***** русню доит, а вдовы воют на болотах
Немножечко рерайта, и наилучшими пожеланиями из Латвии!
Слава ВСУ!
СЛАВА НАЦИИ!!!
На відео дистанція була бачу менше, тому скоріше за все граната з РПГ попала в ціль,
просто не активувалася, боєць сміливтй, таких треба нагороджати.
Слава Богу, слава Україні.