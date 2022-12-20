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Бої в Бахмуті: ворожа артилерія нищить місто, окупанти намагаються розв’язати вуличні бої. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, постійно обстрілюють місто із артилерії та намагаються розв’язати вуличні бої.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, що демонструє наочно ситуацію в місті. Запис зроблений за допомогою безпілотника. На кадрах чути гул вибухів, помітні влучання ворожої артилерії та руйнування міської інфраструктури.

"Так нині виглядає Бахмут. Оборона міста триває. Росіяни постійно атакують. Ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої. Батальйон розвідки "Скала", спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ, завдає вогневе ураження по ворогу", - пише у коментарі Бутусов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Бедный бедный город .россия не понимает всё что они делают у нас зеркальным образом отразиться на россии помноженное в 108 раз .......
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20.12.2022 07:58 Відповісти
 
 