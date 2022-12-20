Бої в Бахмуті: ворожа артилерія нищить місто, окупанти намагаються розв’язати вуличні бої. ВIДЕО безпілотника

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, постійно обстрілюють місто із артилерії та намагаються розв’язати вуличні бої.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, що демонструє наочно ситуацію в місті. Запис зроблений за допомогою безпілотника. На кадрах чути гул вибухів, помітні влучання ворожої артилерії та руйнування міської інфраструктури.

"Так нині виглядає Бахмут. Оборона міста триває. Росіяни постійно атакують. Ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої. Батальйон розвідки "Скала", спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ, завдає вогневе ураження по ворогу", - пише у коментарі Бутусов.

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