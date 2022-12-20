Український БПЛА "Лелека-100" коригує знищення російського ЗРК "Бук-М2" у березні 2022 року. ВIДЕО
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В мережі опубліковані нові кадри роботи українського розвідувального безпілотника "Лелека-100".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме за допомогою українського БПЛА 19 березня 2022 року українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2.
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Буба Бубченко
показати весь коментар20.12.2022 09:32 Відповісти Мені подобається 3
Vladimir Tšerkasov
показати весь коментар20.12.2022 09:34 Відповісти Мені подобається 9
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