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Український БПЛА "Лелека-100" коригує знищення російського ЗРК "Бук-М2" у березні 2022 року. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані нові кадри роботи українського розвідувального безпілотника "Лелека-100".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме за допомогою українського БПЛА 19 березня 2022 року українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти безуспішно намагаються знищити український безпілотник "Лелека-100". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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А здавалося наче вчора було...
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20.12.2022 09:32 Відповісти
мочите ватное *********!
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20.12.2022 09:34 Відповісти
 
 