Український БПЛА "Лелека-100" коригує знищення російського ЗРК "Бук-М2" у березні 2022 року. ВIДЕО

В мережі опубліковані нові кадри роботи українського розвідувального безпілотника "Лелека-100".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме за допомогою українського БПЛА 19 березня 2022 року українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2.

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