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війна (56641) Шойгу (575)

Вертоліт з Шойгу літав не в "зоні СВО", як повідомляло Міноборони РФ, а поблизу адмінмежі між Кримом та Херсонською областю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Вертоліт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу навіть не наближався до території так званої "СВО", як заявляли в Міністерстві оборони Росії. Ролик, в якому Шойгу "облетів райони дислокації військ", був відзнятий поблизу межі Кримом та Херсонською областю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах опублікувані дані, які свідчать про те, що вертоліт і близько не перебував біля зони активних боїв.

"Як і припускалось, Шойгу зі своїми генералами літав не над "зоною СВО", а над цілком безпечним місцем - територією Криму, поруч із пунктом пропуску "Армянськ", - пише автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шойгу з гелікоптера проінспектував окупаційні війська РФ в Україні. ВIДЕО

Нагадаємо, що у російському військовому відомстві опублікували в Telegram відео, на якому Шойгу знято у військовому гелікоптері. Крім того, на ролику показано кадри з повітря порожніх ділянок землі.

"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - зазначається у заяві Міноборони РФ.

Також у повідомленні відомства йдеться, що Шойгу спілкувався з військами "на передовій", а також "на командному пункті", де заслухав доповіді командувачів "про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".

У Міноборони РФ додали, що особливу увагу під час заслуховування командуючих Шойгу звернув "на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+8
Шойга-я нє трус но я баюсь...І в чергове-немає в чудовій співучій українській мові ніякого вертоліта-є гвинтокрил або гелікоптер...
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20.12.2022 08:19
+7
Оленейоб береже власну дупу. За блідну бункерну вошу мають дохнути звичайні орки.
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20.12.2022 08:37
+4
Кацапстан територія брехні.
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20.12.2022 08:26
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Шойга-я нє трус но я баюсь...І в чергове-немає в чудовій співучій українській мові ніякого вертоліта-є гвинтокрил або гелікоптер...
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20.12.2022 08:19 Відповісти
До речі,
Вертоліт - те, що літає вертикально. А то будь-що, навіть футбольний м`яч, якого копнули вертикально.
Гвинтокрил. Гвинт - тіло обертання. Крило - ****** поверхня літального апарата чи птаха. Тобто, крило, що обертається, завдяки чому створюється підіймальна сила.
От скажіть, технічно, що правильно пояснює принцип польоту літального апарата? Копняк в задницю кацапу чи крило, що обертається?
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20.12.2022 08:46 Відповісти
Конгеніально як казав один відомий персонаж-але до української мови ваше тлумачення немає ніякого стосунку...
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20.12.2022 08:53 Відповісти
Коли по вашому все українське є тупа калька з московської, то так...
Хоч вам і пояснили на пальцях.
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20.12.2022 11:07 Відповісти
Нє ваше дєло! І вАпщє, хєроєв нАдА бєрєчь!
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20.12.2022 08:22 Відповісти
Кацапстан територія брехні.
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20.12.2022 08:26 Відповісти
Прілєтєл, вдруг, валшебнік в галубом вєртольотє
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20.12.2022 08:31 Відповісти
"гагарин" бльоть
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20.12.2022 08:35 Відповісти
Оленейоб береже власну дупу. За блідну бункерну вошу мають дохнути звичайні орки.
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20.12.2022 08:37 Відповісти
Кому ж нам дякувати за те, що Армянськ став для цього косорилого кожугета "цілком безпечним місцем " ?? Зрада на Чонгарi все ще "неначассi"?
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20.12.2022 10:07 Відповісти
Конкретно тут зрада на Перекопі, бо Чонгар не тут.
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20.12.2022 11:12 Відповісти
Дурной он рисковать.
У него жена, любовница стюардеса.
Хай нищеброды воюют за путина.
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20.12.2022 08:40 Відповісти
ссыкливый пособник ***** ))
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20.12.2022 09:55 Відповісти
Булгаков"Бег"
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20.12.2022 10:39 Відповісти
А шо такоє і палєтать ніззя?
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20.12.2022 10:49 Відповісти
Так, відразу помітив, що літає над Перекопом. Видно характерний вал і рів.
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20.12.2022 11:09 Відповісти
Вертолет, начиненный/набитый Шойгой, полный Шойги, с начинкой из Шойги
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20.12.2022 11:50 Відповісти
Просто оленевод очень боится за свою шкуру как и его начальник.
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20.12.2022 12:14 Відповісти
тувинский ********** сцыкливый..............ну и промчался бы на санях с братьями-оленями.......так не в воздух его потянуло....................................икар ****................тьфу ***............
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20.12.2022 12:20 Відповісти
Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
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20.12.2022 15:01 Відповісти
 
 