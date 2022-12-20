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Гвардійці та бійці ГУР розповіли про ліквідацію спостережного пункту росіян у Цупівці перед контрнаступом на півночі Харківщини. ВIДЕО

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Одним із важливих етапів на шляху до визволення півночі Харківщини, стала ліквідація спостережного пункту окупантів у селі Цупівка в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме звідси корегувався вогонь ворожої артилерії, що обстрілювала Харків, Дергачі та ще кілька населених пунктів.

Спостережний пункт, що був розташований на водонапірній вежі, був ліквідований силами розвідників та бійців Нацгвардії. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Головне - щоб кацапи впевнилися: їх ніхто "упрошувать" не буде! Запропонували здаться? Відмовилися? Зрівнять з землею - щоб і сліду не залишилося А потім кацапи можуть їх хоч до "усрачки" прославлять як "героїв" - решта "упоротих" буде знать що з ними панькаться не будуть!
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20.12.2022 09:15 Відповісти
 
 