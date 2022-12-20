Гвардійці та бійці ГУР розповіли про ліквідацію спостережного пункту росіян у Цупівці перед контрнаступом на півночі Харківщини. ВIДЕО
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Одним із важливих етапів на шляху до визволення півночі Харківщини, стала ліквідація спостережного пункту окупантів у селі Цупівка в Харківській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме звідси корегувався вогонь ворожої артилерії, що обстрілювала Харків, Дергачі та ще кілька населених пунктів.
Спостережний пункт, що був розташований на водонапірній вежі, був ліквідований силами розвідників та бійців Нацгвардії.
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Яр Холодний
показати весь коментар20.12.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 6
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