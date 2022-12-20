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Окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою в чорному пакеті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковано відео, на якому окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло ліквідованого загарбника вже покладено у чорний поліетиленовий пакет, на якому приклеєний білий листок, очевидно, з персональними даними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ліквідовані на позиції поблизу Бахмута. ВIДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
Ротація орків в Україні.
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20.12.2022 09:54
+12
Все як і має бути-сміттю смітєвий пакет...
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20.12.2022 09:51
+9
Этому хоть «повезло», не просили в канаву, не обгрызут его собаки, его придадут земле пусть даже без гроба, пусть даже в мусорном пакете. И никто не будет убиваться, лить слезы, наоборот будут радоваться, что получат, может быть Ладу, может только взвоет где-то собака. Жил как свинья и умер как свинья, неизвестно ради чего.
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20.12.2022 10:06
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Все як і має бути-сміттю смітєвий пакет...
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20.12.2022 09:51 Відповісти
Ротація орків в Україні.
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20.12.2022 09:54 Відповісти
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20.12.2022 10:05 Відповісти
а вы гаварити, шта рассея сваих брасает )) может важный какой пидарок и за него дают белую ладу с кондиционером ))
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20.12.2022 09:58 Відповісти
"смертью храбрых" пал в пакет
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20.12.2022 10:00 Відповісти
в мусорный пакет бросают кацапский мусор...
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20.12.2022 10:01 Відповісти
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20.12.2022 10:03 Відповісти
Этому хоть «повезло», не просили в канаву, не обгрызут его собаки, его придадут земле пусть даже без гроба, пусть даже в мусорном пакете. И никто не будет убиваться, лить слезы, наоборот будут радоваться, что получат, может быть Ладу, может только взвоет где-то собака. Жил как свинья и умер как свинья, неизвестно ради чего.
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20.12.2022 10:06 Відповісти
Судячи з того, як рашисти ходять "в розвалочку", поле бою в цій місцині було давненько.
А тіло вбитого лежало у полі в пакеті, певне, щоби добре промерзло перед відправкою на пітьму.
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20.12.2022 10:06 Відповісти
Так-то все добре, але хочеться, щоби не було кому виносити
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20.12.2022 10:06 Відповісти
Классика))
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20.12.2022 10:13 Відповісти
Биография кацапа: школа 1-й класс папироса из букваря за углом наружного туалета. 5-й класс- синька, рыгачка, писдюлина от папы, детская комната милиции. 10- класс - взлом ларька, малолетка 3 года. Пригожин, Украина, кульок.
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20.12.2022 10:17 Відповісти
Ларьки они ломают в 5-м для добычи синьки,а вместо 10-го уже чалятся по тяжким.Такое себе маленькое уточнение.
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20.12.2022 10:31 Відповісти
Кто ещё ждал,когда с дрона упадет бимба,и на деревьях повиснут следующих четыре писюна?
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20.12.2022 10:27 Відповісти
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20.12.2022 10:55 Відповісти
І понесли.... Назад в *****...
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20.12.2022 10:59 Відповісти
А що не так? Нормальний такий пакет, більше б таких пакетів.
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20.12.2022 11:34 Відповісти
Лучше на оборот. Трёх вынесли один зашел.
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20.12.2022 12:21 Відповісти
 
 