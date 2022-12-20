Окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою в чорному пакеті. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло ліквідованого загарбника вже покладено у чорний поліетиленовий пакет, на якому приклеєний білий листок, очевидно, з персональними даними.

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