16 117 18
Окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою в чорному пакеті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опубліковано відео, на якому окупанти виносять свого "двохсотого" з поля бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло ліквідованого загарбника вже покладено у чорний поліетиленовий пакет, на якому приклеєний білий листок, очевидно, з персональними даними.
Топ коментарі
+13 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар20.12.2022 09:54
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.12.2022 09:51
+9 Kare Resa
показати весь коментар20.12.2022 10:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А тіло вбитого лежало у полі в пакеті, певне, щоби добре промерзло перед відправкою на пітьму.