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На ПП "Чонгар" вибухнула вантажівка: "Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. В Симферополь я больше х#й поеду". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Водій вантажівки, що працює на російських окупантів опублікував відеозапис пожежі на ПП "Чонгар" і запевняє, що то горить вантажівка, в яку влучили "хахлы".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео зазначає, що крім влучання у фуру, було ще кілька вибухів у полі та зарікається їздити на окуповані території.

"Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. Пару взрывов было в поле. В Симферополь я больше х#й поеду", - каже він на записі.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+58
Їзжай на магадан...
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20.12.2022 08:02
+43
Краса! Слава ЗСУ та союзникам!
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20.12.2022 08:02
+32
Тут так била па дамашнєму...
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20.12.2022 08:07
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🤣
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20.12.2022 08:00 Відповісти
Їзжай на магадан...
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20.12.2022 08:02 Відповісти
Або куди там той алкаш Шнуров посилав? "Ехай на ху..."
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20.12.2022 09:45 Відповісти
Краса! Слава ЗСУ та союзникам!
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20.12.2022 08:02 Відповісти
Больше суда нэ паеду...
Такое мэсто красывае... 😁
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20.12.2022 08:21 Відповісти
Тут так била па дамашнєму...
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20.12.2022 08:07 Відповісти
язьік крайнєго народа

сєвєра/зауральє
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20.12.2022 08:07 Відповісти
Косорилі щось вкрали а цей віз крадене на расіюшку...
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20.12.2022 08:28 Відповісти
nexuj шастать
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20.12.2022 08:11 Відповісти
вот у кацапни пукан подгорел
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20.12.2022 08:12 Відповісти
Тепер ти контрацептив, при згадуванні хааахли, будеш сцяться, а у ві сні ще і сраться.
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20.12.2022 08:14 Відповісти
Це ми ще не починали.)
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21.12.2022 01:42 Відповісти
Всимферопольябольшехуйпоеду ....
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20.12.2022 08:16 Відповісти
Новой хеш-тег кацапських туроператoрiв...
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20.12.2022 09:49 Відповісти
😄😄😄
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20.12.2022 12:01 Відповісти
Всємвсєрополь. Всємсмєрдополь.
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20.12.2022 10:34 Відповісти
Нічо, не хнюпся, курорти сонячної Воркути, Чіти та Норільська будуть раді тебе прийняти! )
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20.12.2022 08:17 Відповісти
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20.12.2022 08:19 Відповісти
Кацап повинен травку щипать не дальше своїх болот.
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20.12.2022 08:20 Відповісти
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20.12.2022 08:22 Відповісти
Яка там фура? На 0.38 видно як на тій фурі детонують ракети.
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20.12.2022 08:25 Відповісти
Фура "гуманитарной помощи", каких кацапы в 2014 гнали в Донбас.
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20.12.2022 11:00 Відповісти
То "тушонка для галодних хахлов"!
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20.12.2022 18:08 Відповісти
Віина -- шо тут дивного .
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20.12.2022 08:25 Відповісти
Ехай на@уй
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20.12.2022 08:41 Відповісти
Правильно, в Сімферополі тобі нема чого робити. В рязань, опудало. А влітку - на морє Лаптєвих.
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20.12.2022 09:02 Відповісти
Кто это говорит?
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20.12.2022 09:10 Відповісти
русская свинья из-за Урала.
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20.12.2022 22:01 Відповісти
шо сук@, страшно? @миещенен@чіналі! ви будете сс@тися від одного згадування про Україну!
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20.12.2022 09:19 Відповісти
Едь домой, бурят!
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20.12.2022 09:45 Відповісти
Кто тебя спросит сраный кацапский раб? Поедешь и сдохнешь.
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20.12.2022 10:00 Відповісти
"Увага, ненормативна лексика!" Це вона ненормативна для людей, а для кацапської худоби ще й як нормативна! Вони зі своїми батьками й дітьми саме так і розмовляють, так що вже казати про розмову десь у іншому місці.
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20.12.2022 10:02 Відповісти
Кацап, "ехай на.фуй
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20.12.2022 10:25 Відповісти
Наші Боги війни відпрацювали відмінно.
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20.12.2022 10:29 Відповісти
Горите в аду твари кацапские. ВСУ рано или поздно деокупирует полуостров, а вы сами начали этот процесс. Дятлы
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20.12.2022 10:40 Відповісти
Я ХОХОЛ!!!! Я ХОХОЛ !!!! Я ХОХОЛ !!!!Я ХОХОЛ!!!! Я ХОХОЛ !!!! Я ХОХОЛ !!!!Я ХОХОЛ!!!! Я ХОХОЛ !!!! Я ХОХОЛ !!!!Я ХОХОЛ!!!! Я ХОХОЛ !!!! Я ХОХОЛ !!!!Я ХОХОЛ!!!! Я ХОХОЛ !!!! Я ХОХОЛ !!!!

ГОРИТЕ СУКИ В АДУ !!!!
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20.12.2022 10:50 Відповісти
А шо?! Камням вже не раді?
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20.12.2022 11:14 Відповісти
В мухосранск едь к родичам свинособакам.
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20.12.2022 11:59 Відповісти
Хахол воділа в Крим більше ні ногой, бо Українці дають жару
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20.12.2022 12:59 Відповісти
Он больше в Крым на *** не поедет. Любовник там был?
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20.12.2022 16:39 Відповісти
Оце тобі, москалю, і камені з Неба України ‼️⚔️💯🇺🇦❤️✊👏👍💪🫡🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇺🇦❤️⚔️
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20.12.2022 21:56 Відповісти
Он там говорит- границу прошли,легли спать.
А где там граница?! Хло жеж сказал что" всьо єто исконно рюсская зємля"?!
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21.12.2022 09:52 Відповісти
************
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21.12.2022 10:10 Відповісти
 
 