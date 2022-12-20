У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку ворожої ракети. ВIДЕО

В Хмельницькому встановили новорічну ялинку, використавши як основу уламок ворожої крилатої ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис хмельницької ялинки опублікований у соцмережах.

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