У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку ворожої ракети. ВIДЕО
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В Хмельницькому встановили новорічну ялинку, використавши як основу уламок ворожої крилатої ракети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис хмельницької ялинки опублікований у соцмережах.
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Дурне ***** так й не зрозуміло..... хоча йому та шо.... ванєк жалко? Ні.... "баби ісчо наражают".... хворі люди-кацапи.
вже б місяць тому почали народжувати нове м'ясо...!