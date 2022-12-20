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У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на уламку ворожої ракети. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Хмельницькому встановили новорічну ялинку, використавши як основу уламок ворожої крилатої ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис хмельницької ялинки опублікований у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ідея - супер!
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20.12.2022 10:25 Відповісти
Українців НЕ ЗДОЛАТИ!!!
Дурне ***** так й не зрозуміло..... хоча йому та шо.... ванєк жалко? Ні.... "баби ісчо наражают".... хворі люди-кацапи.
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20.12.2022 10:51 Відповісти
свиноцабаки прорахувалися - треба було баб ще 24 лютого відправляти разом із військами на фронт...!
вже б місяць тому почали народжувати нове м'ясо...!
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20.12.2022 11:01 Відповісти
Це так ніби, а ми ложилі б.лт на ваш варатнік...👍
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20.12.2022 12:49 Відповісти
Класно, молодці, хай Бенксі вчиться)
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20.12.2022 14:21 Відповісти
Респект автору ідеї!
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20.12.2022 19:59 Відповісти
 
 