2 997 2
Через ракетний обстріл Харківщини пошкоджено об’єкт "Нафтогазу", - Чернишов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури "Нафтогазу", який розташований на Харківщині.
Про це повідомив у фейсбуці голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найголовніше - люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці. Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар20.12.2022 12:32 Відповісти Мені подобається 2
Garry Dron 6973c752
показати весь коментар20.12.2022 13:30 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...