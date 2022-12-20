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Через ракетний обстріл Харківщини пошкоджено об’єкт "Нафтогазу", - Чернишов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури "Нафтогазу", який розташований на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніше - люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці. Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстріли Харківщини, виникли пожежі, обійшлося без постраждалих, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Мда,а просили не коментувати....невже чиновники не несуть відповідальність за порушення вимог війни
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20.12.2022 12:32 Відповісти
Газову скважину підпалили, теж мені новина. Газових факелів і так вистчає.
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20.12.2022 13:30 Відповісти
 
 