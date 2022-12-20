Через ракетний обстріл Харківщини пошкоджено об’єкт "Нафтогазу", - Чернишов. ВIДЕО

Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури "Нафтогазу", який розташований на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Найголовніше - люди не постраждали. Однак внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці. Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", - йдеться у повідомленні.

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