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Останні миті життя групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили групу окупантів поблизу Бахмута, скинувши міну з бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.

"Ось як виглядають насправді "перемоги" кацапні під Бахмутом", - зазначає у дописі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ліквідовані на позиції поблизу Бахмута. ВIДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
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20.12.2022 12:56
+33
Срань свинособачая.
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20.12.2022 13:05
+29
Чим більше так дрони покалічать тим краще.
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20.12.2022 13:01
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20.12.2022 12:56 Відповісти
Здесь сработало несколько гранат . Последней уже добивали что бы не мучались
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20.12.2022 14:44 Відповісти
гуманность проявлена..мы ж не звери..
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20.12.2022 17:14 Відповісти
чи можна зробити підрив гранати у повітрі за допомогою побутового датчика руху (таких які на дачних ліхтарях)?
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21.12.2022 00:58 Відповісти
ХЗ тов. майор, скоріще за все можливо, так і еффективніше буде .
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21.12.2022 09:25 Відповісти
кабздон!, - в тебе аншлаг.
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20.12.2022 12:57 Відповісти
эх... надеюсь это след от осколков вдоль бетонной стены ...
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20.12.2022 12:59 Відповісти
українські паркани незабаром визначатимуть хто під ними валяється та падати на тих хто не скаже Слава Україні!
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20.12.2022 13:12 Відповісти
То вибухова хвиля
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20.12.2022 13:50 Відповісти
След от вылетевших зубов
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20.12.2022 17:09 Відповісти
Чим більше так дрони покалічать тим краще.
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20.12.2022 13:01 Відповісти
Жалко шо не цЄнЬтЬЄр, шоб аж на куски...
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20.12.2022 13:02 Відповісти
На куски то красівоє, але підранки це значно більше навантаження на госпіталізацію та лікування, а воно потребує значно більше грошей... Дохле гівно можна просто покинути та не паритись...
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21.12.2022 09:14 Відповісти
Срань свинособачая.
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20.12.2022 13:05 Відповісти
Це їх Зєля укокошив. Він якраз мимо проїзджав. А потім сказав - ні! я не буду на цьому піаритися! залиште це в таємниці!
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20.12.2022 13:11 Відповісти
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20.12.2022 13:36 Відповісти
а шо Зеленский сделал не так? скажи прямо,не стесняйся тут все свои
а вот в Германии Зеленского очень уважают,говорят он настоящий Президент
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20.12.2022 16:39 Відповісти
в Німеччині і ***** колись дуже поважали.
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20.12.2022 16:45 Відповісти
"Ретельно", ****, підготувався до війни
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20.12.2022 17:51 Відповісти
Все он сделал так. Это бояре шось протупили, сдали весь юг, а зеленый сцарь - он хороший. Так?
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20.12.2022 21:32 Відповісти
От здивуються в Німеччині, коли майдан буде проти зе-шобли і глав-Зебіла на лаву підсудних потягнуть.
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21.12.2022 00:00 Відповісти
Це сидуни на донатах пороха, вони не виліковні... Марна справа з ними сперичатись! В них методичка - Зеленський у всьому винен і вони відробляють на цьому гроші... Коли ми переможемо у війні, вони скажуть, що це завдяки пороху і томосу...
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21.12.2022 09:21 Відповісти
погано що iм аплодуэ *****
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21.12.2022 14:03 Відповісти
Скажiмо про них так - встали на путь iсправлєнiя.
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20.12.2022 13:12 Відповісти
ні, не стали - лягли
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20.12.2022 13:21 Відповісти
На самому інтересному зупинили.....Коли буде друга серія??
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20.12.2022 13:12 Відповісти
що значить "друга серія"? це вже, щонайменьше, девʼяносто-восьми-тисячна серія
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20.12.2022 14:04 Відповісти
красівое
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20.12.2022 13:20 Відповісти
Радіти рано - там міліони кацапів могуть бути мобілізованими.
Хоча красиво, бо нащі вояки не гинули у прямій сутичці з кацапами.
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20.12.2022 13:33 Відповісти
Похоже,что гранату специально кладут так,чтобы всем достались подарки.
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20.12.2022 13:40 Відповісти
Хороше кіно. Єдина поправочка щодо назви: не "життя", а "животіння"
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20.12.2022 13:48 Відповісти
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20.12.2022 13:50 Відповісти
шо то? поліція українців обеззброює?
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20.12.2022 18:38 Відповісти
Всё равно интересно, почему они там кучковались? Два-три выглядели уже трехсотыми. Похоже побег колобка от ВСУ и своего заградотряда не удался.
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20.12.2022 14:10 Відповісти
гГдаю свині не забаряться..
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20.12.2022 14:24 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения... небольшая граната в 5 метрах, притом что кацапы лежат и как бы не очень восприимчивы к поражению осколками, при этом видео обрывается и не показывает ничего дальше - они остались лежать или расползлись?
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20.12.2022 14:35 Відповісти
ну, настроение и здоровье у них явно уже не то
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20.12.2022 16:37 Відповісти
граната оперенная, приземляется вертикально, осколки летят буквально в сантиметрах над землей, поэтому лежать при этом самый хреновый вариант
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20.12.2022 17:42 Відповісти
так почему же видео обрывается, если они там якобы полегли все?
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20.12.2022 20:23 Відповісти
Даже те которые сразу не полягли, не факт что не остыли там от потери крови, после даже теоритичски несмертельных ранений. Тот что на спине лежит он уже со жгутом на ноге, но что-то там не видать чтобы к нему санитары торопились.
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20.12.2022 21:44 Відповісти
так почему видео обрезали?
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20.12.2022 23:30 Відповісти
Пленка закончилась
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21.12.2022 01:02 Відповісти
Люди не постраждали
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20.12.2022 14:41 Відповісти
Есть Стена Плача, а у кацапских вояк теперь - стена срача.....
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20.12.2022 14:52 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2022 14:59 Відповісти
Сумнівно ... Може потім ще прилетіло.
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20.12.2022 15:07 Відповісти
хлопушка перед "ялинкою".... звук є, ефект мягенький....
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20.12.2022 15:59 Відповісти
Можно было бы тебе пожелать встречи с такой хлопушкой, но "религия не позволяет", в связи с иным мнением по поводу мягенькости
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20.12.2022 17:49 Відповісти
кацапська "релігія" не дозволяє? звісно, сатанинську гундяй-секту хіба назвеш релігією? та секта, то створіння пекла, в чортів ніяких табу.... дозволи ні на що не потрібні - повний зашквар і безпринципність.
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23.12.2022 14:52 Відповісти
ВОГИ рассчитаны на ранение,а не смерть целого взвода ***** *******??
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20.12.2022 18:20 Відповісти
Ну....хотелось бы что б прям в середку....хотя, крайним-прикрывающих центровых и так досталось....
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20.12.2022 18:35 Відповісти
Якби вони ще стояли вздовж того паркану в рядочок, тоді я б ще міг повірити, що там мабудь майже у всіх якісь легкі поранення, але "смерть цілого взводу"?
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20.12.2022 18:47 Відповісти
доречний логотип на цьому відеозаписі, і наскільки вже ніби спостерігав, це знак якогось підрозділу
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20.12.2022 19:28 Відповісти
Хочешь карамельку за щеку?
Ааааа, это не карамелька!
Бери бери
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20.12.2022 19:53 Відповісти
Усім сумніваючимся - не побажаю вам бути на місці тих, хто під забором. Цим йолопам мало не здалося, повірте. Як комусь з них і вдалося вижити, то будуть скавулити після цього до кінця своїх собачих днів. Безперестанку будуть вити, мушу зауважити! То добре, так собі думаю, хай їх чують на московії.
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26.12.2022 21:16 Відповісти
 
 