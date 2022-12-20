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Останні миті життя групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили групу окупантів поблизу Бахмута, скинувши міну з бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.
"Ось як виглядають насправді "перемоги" кацапні під Бахмутом", - зазначає у дописі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+45 Валерий К b16b1c08
показати весь коментар20.12.2022 12:56
+33 Максим Полховский d199c7f7
показати весь коментар20.12.2022 13:05
+29 Eques Patriam
показати весь коментар20.12.2022 13:01
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а вот в Германии Зеленского очень уважают,говорят он настоящий Президент
Хоча красиво, бо нащі вояки не гинули у прямій сутичці з кацапами.
Ааааа, это не карамелька!
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