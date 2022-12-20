Останні миті життя групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни знищили групу окупантів поблизу Бахмута, скинувши міну з бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.

"Ось як виглядають насправді "перемоги" кацапні під Бахмутом", - зазначає у дописі до відео автор публікації.

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