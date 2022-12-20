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В російській Чувашії стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. ВIДЕО
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В російській Чувашії вибухнув газогін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксована пожежа на пошкодженому трубопроводі опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+50 Andry Moon
показати весь коментар20.12.2022 13:35
+35 Всеволод Адонин
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+32 Евгений Гриб b2d8970e
показати весь коментар20.12.2022 13:49
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Ану бігом чайники ставте,воду гріть
Еще на двоих газопроводах магистральных поработать и газку больше не будет, а с ним и электричества, и тепла. Ремонт тоже займет пару суток, а в глуши лесной с завалами снегом и грязью так всю неделю, пока вертолетом привезут новую трубу и сварщиков.
Удачи кацапам прикрывать десятки тысяч километров ничем не защищенных труб либо открытой прокладки, либо на 1-2 метрах в земле, притом отмеченные табличками и нанесенные на карты. Можно будет вспомнить кацапскую картинку с януковичем и медведевым, где была фраза "Наши страны похожи друг на друга как две бутылки минералки. Только одна без газа." уже в ином смысле.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах." (с)
Самое время устроить в этом месте хлопок. Самый гуманный хлопок в мире - ведь от самого хлопка никто не постадает.
одним из пунктов будущих репараций будет
эксклюзивное право на торговлю природным газом Сибири
для Украины, лет на 25.
давно уже западные. Без профессионального техобслуживания
система начинает идти вразнос.