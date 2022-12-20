УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5675 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
15 511 33
вибух (3757) війна (56641) газопровід (376) Росія (47279)

В російській Чувашії стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В російській Чувашії вибухнув газогін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксована пожежа на пошкодженому трубопроводі опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На ПП "Чонгар" вибухнула вантажівка: "Хохлы начали доставать до перешейка. Ракета или еще что-то. В Симферополь я больше х#й поеду". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
Не в російській Чувашії, а в окупованій росією Чувашії.
показати весь коментар
20.12.2022 13:35
+35
Я б сказав, точніше Московіею, Росія щось не визначене
показати весь коментар
20.12.2022 13:46
+32
народец собирается возле костра погреться
показати весь коментар
20.12.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не в російській Чувашії, а в окупованій росією Чувашії.
показати весь коментар
20.12.2022 13:35 Відповісти
Я б сказав, точніше Московіею, Росія щось не визначене
показати весь коментар
20.12.2022 13:46 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2022 22:31 Відповісти
Газ на шару!
Ану бігом чайники ставте,воду гріть
показати весь коментар
20.12.2022 13:42 Відповісти
народец собирается возле костра погреться
показати весь коментар
20.12.2022 13:49 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2022 00:07 Відповісти
Чувашская народная республика жаждет свободы и независимости! Патриоты сражаются за свою Родину, не желая качать исконно принадлежащий им газ и транзит для москалей.

Еще на двоих газопроводах магистральных поработать и газку больше не будет, а с ним и электричества, и тепла. Ремонт тоже займет пару суток, а в глуши лесной с завалами снегом и грязью так всю неделю, пока вертолетом привезут новую трубу и сварщиков.

Удачи кацапам прикрывать десятки тысяч километров ничем не защищенных труб либо открытой прокладки, либо на 1-2 метрах в земле, притом отмеченные табличками и нанесенные на карты. Можно будет вспомнить кацапскую картинку с януковичем и медведевым, где была фраза "Наши страны похожи друг на друга как две бутылки минералки. Только одна без газа." уже в ином смысле.
показати весь коментар
20.12.2022 13:51 Відповісти
Ну хоть обезьяны погреются. Ато газопровод шел через ихние кишлаки а обогревались сушеными кизяками.
показати весь коментар
20.12.2022 13:53 Відповісти
Зря ты так,абсолютноебольшинство чувашей православные...несмотря на то что тюрки и кишлаков у них нет.
показати весь коментар
20.12.2022 13:57 Відповісти
чувашам дороги в кремль не має, там зараз мокшанці заправляють у церкві, потомки Нікона
показати весь коментар
20.12.2022 16:24 Відповісти
за Украину! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показати весь коментар
20.12.2022 13:56 Відповісти
Не газогони треба підривати, а газогоні станції.
показати весь коментар
20.12.2022 14:01 Відповісти
більше схоже, що це діверсія московського режиму, щоб не платити штрафи за недопостачання газу, та спроби підняти ціну того газу
показати весь коментар
20.12.2022 14:13 Відповісти
Рукожопість...і нема постачання імпортних комплектуючих...Ванька на колєнкє склепав.
показати весь коментар
20.12.2022 14:02 Відповісти
Таке відбувалось і раніше, а враховуючи, що на ремонтах та будівництві у Рашці, тих же ж самих газопроводів, крадуть неймовірну купу грошей, подібне стає все частіше. Країна крадіїв отримує бумеранг за власні крадіжки, навіть у самих себе!!!
показати весь коментар
20.12.2022 14:20 Відповісти
Мелочь, а на душе праздник.
показати весь коментар
20.12.2022 14:20 Відповісти
Непогано.
показати весь коментар
20.12.2022 14:50 Відповісти
Кто бы сомневался, газ же нужно перекрыть, а то немцы все никак мёрзнуть не хотят😂
показати весь коментар
20.12.2022 14:54 Відповісти
Красота то какая лєпота...
показати весь коментар
20.12.2022 15:25 Відповісти
вперше в цій дєрєвнє з'явився газ
показати весь коментар
20.12.2022 15:45 Відповісти
дебіли бл*
показати весь коментар
20.12.2022 15:49 Відповісти
Як підпалити-нема кому, а грітися-все село біжить.
показати весь коментар
20.12.2022 16:15 Відповісти
"Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах." (с)
Самое время устроить в этом месте хлопок. Самый гуманный хлопок в мире - ведь от самого хлопка никто не постадает.
показати весь коментар
20.12.2022 16:22 Відповісти
Негуманно по отношению к ЕС. К тому, же, думаю,
одним из пунктов будущих репараций будет
эксклюзивное право на торговлю природным газом Сибири
для Украины, лет на 25.
показати весь коментар
20.12.2022 19:40 Відповісти
Такое я уже слышал. Когда перед вломившимися в Украину войсками РФ не стали взрывать мосты. Жалко было...
показати весь коментар
20.12.2022 20:25 Відповісти
А Арэстович сказал "про@бали"... а многие говорят : денег дали... я не знаю
показати весь коментар
20.12.2022 20:30 Відповісти
Позую, ходять
показати весь коментар
20.12.2022 16:24 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, Лана Зеркаль давно передбачала, що в кремлі саме підірвуть собі газопровод.
показати весь коментар
20.12.2022 16:29 Відповісти
хоть согреются.
показати весь коментар
20.12.2022 16:51 Відповісти
Я не зрозумів. Це бавовна чи ні ?
показати весь коментар
20.12.2022 18:50 Відповісти
Скорее всего, санкции. Дело в том, что все технологии
давно уже западные. Без профессионального техобслуживания
система начинает идти вразнос.
показати весь коментар
20.12.2022 19:42 Відповісти
хорошо горит, по домашнему)
показати весь коментар
21.12.2022 00:04 Відповісти
 
 