В російській Чувашії стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. ВIДЕО

В російській Чувашії вибухнув газогін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксована пожежа на пошкодженому трубопроводі опублікований у соцмережах.

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