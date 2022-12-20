У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Київ".

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Після вибуху у квартирі на другому поверсі почалася пожежа.

За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, яку цитує "Вечірній Київ", на момент вибуху в помешканні знаходилась велика родина. Літнє подружжя отримало опіки та нині перебуває під наглядом лікарів.

"Окрім того, в квартирі знаходились батьки з дитиною. Мати та дитина не постраждали, а батько отримав вивих ноги", - розповіла вона.

Машини швидкої забрали людей з опіками. У квартирі вибило вікна та частину стіни.

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Спочатку ЗМІ повідомляли, що в квартирі вибухнув газовий балон. Але балону там не знайшли, натомість виявили акумулятор. Його відправили на дослідження.

"Наразі причини вибуху не відомі. Акумулятор доставили на дослідження в лабораторію. Після того правоохоронці встановлюватимуть, через що сталась пожежа", - розповіла речниця ДСНС.



