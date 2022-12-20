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У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Київ".

Після вибуху у квартирі на другому поверсі почалася пожежа.

За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, яку цитує "Вечірній Київ", на момент вибуху в помешканні знаходилась велика родина. Літнє подружжя отримало опіки та нині перебуває під наглядом лікарів.

"Окрім того, в квартирі знаходились батьки з дитиною. Мати та дитина не постраждали, а батько отримав вивих ноги", - розповіла вона.

Машини швидкої забрали людей з опіками. У квартирі вибило вікна та частину стіни.

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Спочатку ЗМІ повідомляли, що в квартирі вибухнув газовий балон. Але балону там не знайшли, натомість виявили акумулятор. Його відправили на дослідження.

"Наразі причини вибуху не відомі. Акумулятор доставили на дослідження в лабораторію. Після того правоохоронці встановлюватимуть, через що сталась пожежа", - розповіла речниця ДСНС.

У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей 01
У квартирі в Києві стався вибух, постраждали троє людей 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
А если бы у людей горел свет, этого бы не случилось! И, дай, Бог, чтобы подобных случаев больше не было! Потому что "голь на выдумки щедра", кто-то по незнанию генератор оставляет в квартире или гараже, кто-то забыл погасить "свечку" из картошки с растительным маслом внутри и всё... Я очень боюсь вот таких жителей, квартирантов особеннно, их сейчас очень много. И они меняются очень часто, кто его знает, что у них в голове и в их чемоданах.
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20.12.2022 15:29
+6
Спалити дім може і один недопалок. А об'ємний вибух з руйнуваннями будівельних конструкцій може спричинити лише концентрація водню понад 4% не у середині невеличкого акумулятора, а принаймні у помешканні розміром мінімум в кубічні метри. Щоб накачати його такою кількістю газу однієї електрики потрібна купа, звичайні зарядні пристрої навряд на це здатні, бо на такий електролиз кіловат*години потрібні.
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20.12.2022 16:05
+5
https://youtu.be/r6We46wS-FI..

Власти Херсона запрещали кушать хлеб..., после 8 месячной оккупации....
Капздец полный...
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20.12.2022 15:43
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перезаряд кислотного акк-ра с последующим воспламенением гремучей смеси. 5-30 утра - скорее всего зарядка была в розетке,
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20.12.2022 15:05 Відповісти
смотреть с 44 сек
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20.12.2022 15:11 Відповісти
Важкувато для такого потужного вибуху з руйнуваннями виробити достатньо водню за допомогою акумулятора і зарядного пристрою дуже невеликої потужності.
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20.12.2022 15:44 Відповісти
Не знаю щодо вибуха, але елементарний увімкнений у розетку павербанк влітку на нашій вулиці спалив дві квартири. А зараз усі кинулися збирати бо знає які схеми по хатах.
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20.12.2022 15:51 Відповісти
Спалити дім може і один недопалок. А об'ємний вибух з руйнуваннями будівельних конструкцій може спричинити лише концентрація водню понад 4% не у середині невеличкого акумулятора, а принаймні у помешканні розміром мінімум в кубічні метри. Щоб накачати його такою кількістю газу однієї електрики потрібна купа, звичайні зарядні пристрої навряд на це здатні, бо на такий електролиз кіловат*години потрібні.
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20.12.2022 16:05 Відповісти
Вы погуглите видео как взрываются кислотные аккумуляторы от перезаряда и воспламенения водородно-кислородной смеси ВНУТРИ аккумулятора(а там не так много свободного пространства и количество взрывной смеси-мизерное неспособное взорвать даже маленькое помещение. Там максимум-разносит саму коробку аккумулятора вырывая куски пластика. Это при условии если кислотный аккумулятор стоит в проветриваемом помещении:туалете или в ванной с работающей проектной вентиляцией(часто люби замуровывают вентканалы ). Кто ставит кислотник в непроветриваемое помещение и допускает перезаряд аккумулятора с гидролизом электролита-тот действительно рискует.
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20.12.2022 15:51 Відповісти
И вот таким попробуй доверить еще и оружие для самообороны. Перестреляет себя и всех кто рядом.
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20.12.2022 15:12 Відповісти
Там вывих головы, а потом уже ноги.
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20.12.2022 15:16 Відповісти
А если бы у людей горел свет, этого бы не случилось! И, дай, Бог, чтобы подобных случаев больше не было! Потому что "голь на выдумки щедра", кто-то по незнанию генератор оставляет в квартире или гараже, кто-то забыл погасить "свечку" из картошки с растительным маслом внутри и всё... Я очень боюсь вот таких жителей, квартирантов особеннно, их сейчас очень много. И они меняются очень часто, кто его знает, что у них в голове и в их чемоданах.
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20.12.2022 15:29 Відповісти
https://youtu.be/r6We46wS-FI..

Власти Херсона запрещали кушать хлеб..., после 8 месячной оккупации....
Капздец полный...
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20.12.2022 15:43 Відповісти
Дивитись ВСІМ!
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20.12.2022 15:56 Відповісти
3.14здец!!!
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21.12.2022 12:14 Відповісти
чогось всі стоять та дивляться..., а воно горить...
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20.12.2022 16:35 Відповісти
 
 