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Маріуполь (2821) ММК ім. Ілліча (35) окупація (5849) Андрющенко Петро (637)

У Маріуполі на території меткомбінату палає база росіян, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Маріуполі горить приміщення розташоване на території ММК ім. Ілліча.

Про це з посиланням на учасників маріупольського спротиву повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", - написав Андрющенко.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Нужно стать на колени всем городом и попросить сцаря о помощи, обычно так у них делают холопы😂😂
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20.12.2022 17:41
+11
Пізно вони вкакалися. Ой пізно! За зраду українського народу та політичну недалекоглядність потрібно платити!
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20.12.2022 17:22
+10
Маріуполь був, є і завжди буде українськім містом. 🇺🇦
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20.12.2022 17:19
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20.12.2022 17:19 Відповісти
Пізно вони вкакалися. Ой пізно! За зраду українського народу та політичну недалекоглядність потрібно платити!
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20.12.2022 17:22 Відповісти
Нужно стать на колени всем городом и попросить сцаря о помощи, обычно так у них делают холопы😂😂
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20.12.2022 17:41 Відповісти
У холопов и так очко подгорает, а вы им еще раком стать предлагаете.))) Лучше-бы чурекам подсказали что нужно крышки с ворованных унитазов снимать, а керамика не горит.)))
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21.12.2022 19:59 Відповісти
В лихие 10-е у каждого уважающего себя мера в этом сраном государстве в период бурного экономического роста был в собственном подчинении завод монополист по производству фемочных изделий. Крепкий хозяйственник и патриот В.С. Бойченко без раздумий в 2014м сменил супер должность в супер компании Метинвест с суперской зарплатой в сотни тысяч карбованцев, на должность мера со скромным жалованием в 25000 деревянных. Жители Мариуполя оценили поступок и переизбрали патриота на второй срок. Ещё бы, лоббировать экологические тормоза гораздо интереснее. Сделаем парк отдыха за 5млн грн., вместо фильтров на доменные печки в 20 млн у.е. У украинцев крепкие лёгкие, не то что там у каких-то австрийцев или швейцарцев. В то время когда город начали освобождать от "нацистов" он патриотично встречал обезкровленных мариупольцев и урзуфцев в г. Запорожье. Лично наваривал землякам булгур на полевой кухне, кормил перепуганных детей. А то, что клевещут злые языки, что мол с'****** в Вену и там встречал земляков. Это все наклеп( что в переводе на русский - ******)

За Бойченко! За АндрЮщенко! За пацанов! За Патриотов! За НАБУ! За правду!
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21.12.2022 23:56 Відповісти
машем и восторгаемся ) путЕн спаси!


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20.12.2022 18:18 Відповісти
А вы не нервничайте так. тут ведь просто бизнес и ничего личного. Вы продолжайте надеяться что вы нужны кому-то пока Газпром будет на Европе наживаться.)))

А Украину вы скоро полюбите, ведь от ненависти до любви всего шаг.)))
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20.12.2022 20:21 Відповісти
Маріуполь був, є і завжди буде українськім містом. 🇺🇦
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20.12.2022 17:19 Відповісти
Ось тільки "дрочать" там на *уйла!
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20.12.2022 17:44 Відповісти
хибна думка, Маріуполь все довів в 2014 році, й окупація тимчасово, хто чекав руськаго міра, вже давно звалив
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20.12.2022 18:12 Відповісти
ДА откуда ж вы знаете? Вы со всеми мариупольцами общались? Давайте не разъединять страну
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20.12.2022 22:43 Відповісти
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20.12.2022 17:57 Відповісти
Будет умирать в лагеря созданных своими же опять.
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20.12.2022 19:12 Відповісти
а все орки потроху починають розуміти, що українська земля їм не рада, а українська армія їх перетрощить як горіхи, Слава ЗСУ
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21.12.2022 09:47 Відповісти
черговий збіг, а окупанти мабуть думали, що всі злочини їм минуться, аж ніяк потвори, горітимете у пеклі
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20.12.2022 18:11 Відповісти
Еще парочка таких дымков над городом и прийдется оккупантам "жест доброй воли" из Мариуполя делать, да так быстро, что весь свой металлолом побросают, как обычно.)))
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20.12.2022 20:23 Відповісти
Страшно смотреть на колоссальные разрушения в городе и на то, что произошло с Мариуполем. И так разносятся и другие города Украины
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20.12.2022 22:35 Відповісти
Деякі населені пункти зрівняли із землею, це спалена земля.. Українців знищують просто за те, що вони українці і хочуть незалежності. Та я переконана в перемозі і що все відбудуємо.. Лише людей до життя не повернути...
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21.12.2022 21:02 Відповісти
А шо такое. Решили отопление себе таким образом сделать, но что-то пошло не так?
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21.12.2022 14:20 Відповісти

Рановато они себе масленницу устроили. А все потому что ужираются в хлам и технику безопасности на производстве не соблюдают.)))
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21.12.2022 19:55 Відповісти
Та вони під наркотою, в них взагалі почуття реальності втрачено давно. Хоча, я навіть не знаю, що гірше - наркота чи путінська пропаганда. З наркотою можна зав'язати, а зазомбовані російським телебаченням рідко коли приходять до тями...
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21.12.2022 20:59 Відповісти
та нехай нажираються, це тільки краще для нас, хоча я сумніваюся, що знову "випадковість"
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22.12.2022 15:04 Відповісти
орки хоч самі розуміють, що путіну плювати на російську армію? путіну головне - зберегти владу і заради цієї цілі він готовий власний же народ на фарш відправити...
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21.12.2022 20:57 Відповісти
Не могу понять вот этого упорства. Ну уже ведь очевидно всё пошло не по плану, очевидно, что ничего и дальше не получится, зачем упираться?
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22.12.2022 16:21 Відповісти
 
 