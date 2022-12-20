У Маріуполі на території меткомбінату палає база росіян, - Андрющенко. ВIДЕО
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В окупованому Маріуполі горить приміщення розташоване на території ММК ім. Ілліча.
Про це з посиланням на учасників маріупольського спротиву повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+13 Грета Тумблер
показати весь коментар20.12.2022 17:41
+11 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар20.12.2022 17:22
+10 Aндрей 5ff079c4
показати весь коментар20.12.2022 17:19
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За Бойченко! За АндрЮщенко! За пацанов! За Патриотов! За НАБУ! За правду!
А Украину вы скоро полюбите, ведь от ненависти до любви всего шаг.)))
Рановато они себе масленницу устроили. А все потому что ужираются в хлам и технику безопасности на производстве не соблюдают.)))