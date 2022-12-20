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армія РФ (13510) полон (1297) СБУ (10053)

У полон СБУ потрапив окупант, який 5 разів намагався втекти з російського війська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, окупант та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.

Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про "гарячу лінію" +380936886888.

Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
5-жды Уклонист! Еще и живой останется, везунчик
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20.12.2022 19:22
+14
Да, там не идиоты, а ублюдки Баканова! Предатели и сепары!
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20.12.2022 19:38
+12
Можливо, перед нами, майбутній призидент расіі...
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20.12.2022 19:53
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5-жды Уклонист! Еще и живой останется, везунчик
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20.12.2022 19:22 Відповісти
Можливо, перед нами, майбутній призидент расіі...
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20.12.2022 19:53 Відповісти
Кацапи вже навiть пи*дiти бiльш- менш складно неспроможнi...
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20.12.2022 20:22 Відповісти
Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал -
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20.12.2022 20:27 Відповісти
Мастер по выживанию, особенно остаться последним из живых.
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20.12.2022 21:29 Відповісти
та він і про 10 разів може казочки розповісти, це нічого не означає
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20.12.2022 19:27 Відповісти
В СБУ не ідіоти. Всі ці казки перевяряються легко. Інфи у них там достатньо.
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20.12.2022 19:28 Відповісти
про ідіотів я нічого не казав, тож не треба заперечувати те що не сказано...ти й справді думає що в СБУ нема чим зайнятись як рахувати і перевіряти спроби кацапів злинять?
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20.12.2022 19:35 Відповісти
Про те, що я думаю, я нічого не писав, тож не треба додумувати те, про що не написано.
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20.12.2022 19:39 Відповісти
Да, там не идиоты, а ублюдки Баканова! Предатели и сепары!
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20.12.2022 19:38 Відповісти
в упор не видят , как банда шария и ОПЗЖопников с Бойко открывает новые офисы , а Медведчук , балецкий являются действующими депутатами⁉️Военные каждый день под обстрелами рискуют жизнью , а эти троянские шакалы вставляют нож в спину в столице ‼️
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20.12.2022 20:42 Відповісти
Такий страх повинен відчувати кожен москаль у найближчі років 50 щонайменьше!
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20.12.2022 19:39 Відповісти
П'ятий раз втік від війни?

О-о-ооооо, рекорд побито. Тепер новий світовий - 5 раз!
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20.12.2022 19:39 Відповісти
Можна балотуватися у президенті
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20.12.2022 20:34 Відповісти
а що у раши кувалді скінчилися? якось підозріло.
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20.12.2022 19:40 Відповісти
И не убили и кувалдой башку не разбили. И в плен попал. Везунчик конкретный
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20.12.2022 19:44 Відповісти
Кувалды все пропили. Сдали в металлолом.
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20.12.2022 19:52 Відповісти
Не зловтішайтеся. Поставте себе на його місце. І, майте на увазі, що там таких дуже багато. Як з того вийти, що робити у цьому випадку - дуже серйозне питання. Вирішимо, то кожен з них не встрілить у нашого солдата, дасть приклад усім своїм що і як робити, щоб не воювати. Серьйозна задача...
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20.12.2022 20:00 Відповісти
Даунбасьонок...акцент...
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20.12.2022 20:23 Відповісти
Гарно бреше, psia krew...
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20.12.2022 21:27 Відповісти
Невтікач теж може вийти уперед та встановити рекорд ...
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20.12.2022 23:03 Відповісти
Засуньте свой Telegramm в ОПУ!
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21.12.2022 13:42 Відповісти
 
 