У полон СБУ потрапив окупант, який 5 разів намагався втекти з російського війська. ВIДЕО
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Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Як зазначається, окупант та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.
Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів.
"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - розповідає він співробітникам СБУ.
Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.
Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про "гарячу лінію" +380936886888.
Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.
Будь ласка, зачекайте...
О-о-ооооо, рекорд побито. Тепер новий світовий - 5 раз!