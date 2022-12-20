У полон СБУ потрапив окупант, який 5 разів намагався втекти з російського війська. ВIДЕО

Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, окупант та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.

Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про "гарячу лінію" +380936886888.

Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.