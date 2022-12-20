32 254 131
Пригожин запросив Зеленського "на зустріч": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин у знущальній манері пропонує президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Бахмуті.
Відповідне відео оприлюднено на телеграм-каналі "Пресс-служба Пригожина", інформує Цензор.НЕТ.
Пригожин розповів: дізнався, що Зеленський в Бахмуті, та приїхав ближче, аби "запросити" на переговори. Він нібито звертається до різних підрозділів бойовиків, щоб ті "морзянкою", тобто обстрілами, передали "запрошення".
"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - налаштовує він свою аудиторію.
Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.
Топ коментарі
+122 Дмитрий Гоцалюк
показати весь коментар20.12.2022 21:31
+61 Maksim Perepelitca
показати весь коментар20.12.2022 21:34
+60 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.12.2022 21:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ПОдчёркнуто не пригласл Залужного, который держит Бахмут столько месяцев - мелкая ревнивая тварь...
Вова ! ревнуй - не ревнуй - а на выбрах тебе
х..кгм...рояль...