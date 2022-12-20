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війна (56641) Зеленський (17470) Бахмут(Артемівськ) (1487) Пригожин Євген (503)

Пригожин запросив Зеленського "на зустріч": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин у знущальній манері пропонує президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Бахмуті.

Відповідне відео оприлюднено на телеграм-каналі "Пресс-служба Пригожина", інформує Цензор.НЕТ.

Пригожин розповів: дізнався, що Зеленський в Бахмуті, та приїхав ближче, аби "запросити" на переговори. Він нібито звертається до різних підрозділів бойовиків, щоб ті "морзянкою", тобто обстрілами, передали "запрошення".

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"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - налаштовує він свою аудиторію.

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.

Також дивіться: Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+122
А хто ти такий, пітух, щоб з тобою зустрічатись?
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20.12.2022 21:31
+61
Твойо мєсто возлє параші , мудило кацапське . .
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20.12.2022 21:34
+60
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20.12.2022 21:32
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С зашквареным в падлу встречаться Зеля шо дурак зашкварится ! тем более шо у москалей даже прапор куриный
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21.12.2022 01:14 Відповісти
На каком основании вообще какой то сраный поваришко будет встречаться с целым Президентом Украины? Кто ты такой вообще чтобы с тобой встречался Президент Украины как представитель всей Украины? Иди ка ты .....
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21.12.2022 01:46 Відповісти
Зачем президенту Зеленскому встречаться с опущеным террористом???? Пусть готовится к встрече со святым Птром...
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21.12.2022 03:47 Відповісти
Думаете, он Святому Петру нужен??
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21.12.2022 04:51 Відповісти
Кривляется опущенный ЧВКлоун. На свой последний концерт нарывается...
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21.12.2022 05:02 Відповісти
У цьому випадку підійде така приказка - "Коваль коня кує, а "ображений півень" лапу підставляє". Головний кремлівський "опущєнєц" надумав собі, що він зараз головний вєртухай і корчить з себе велике цабе. А, насправді, підаром був, підаром і залишився. Нехай звертається до кремлівської блідої бункерної молі, у якої смокче прутня.
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21.12.2022 06:36 Відповісти
***** пригожин в штанишках в обтяжку мнит себя равным президенту!Маничка величия однако!Если бы был на самом деле таким крутым,как показывает себя,не разговоры бы разговаривал,а с оружием в руках шелбы на штурм,а так вся храбрость в том,что "приди,пагаварим"Ага,щас,иди с зеками перетирай,а Зеленскому некогда на всякое дерьмо реагировать!
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21.12.2022 06:49 Відповісти
А нащо з тобою зустрічатись? Хто ти такий?
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21.12.2022 07:08 Відповісти
Сядь, промакашка, сядь, не мелькай!
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21.12.2022 07:16 Відповісти
..а разве с зэком петушарой кто хотел встречаться???
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21.12.2022 08:43 Відповісти
пєтух довбить клювом морзянку? Оригінально
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21.12.2022 08:44 Відповісти
Ответ Зеленского: я с петухами не разговариваю. Мерзость болотная натягаоа алкашей и насильников в свой курятник и еще пытается что то там вякать.
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21.12.2022 08:56 Відповісти
Президент к повару не ходит.
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21.12.2022 10:57 Відповісти
зе хоть і чмо, але із законтаченим пітухом точно зустрічатися не буде
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21.12.2022 10:58 Відповісти
Пригожин - по согласованию с дерьмаком приехал лично проконтролировать , чтоб его уроды не стреляли пока дерьмак и зеля там.... без такого договорняка это бЗЕдо туда б не сунулось... а все базары- прикрытие....

ПОдчёркнуто не пригласл Залужного, который держит Бахмут столько месяцев - мелкая ревнивая тварь...
Вова ! ревнуй - не ревнуй - а на выбрах тебе х.. кгм...рояль...
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21.12.2022 11:01 Відповісти
выздоравливай
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21.12.2022 14:00 Відповісти
Він правий на всі 100
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21.12.2022 14:26 Відповісти
немає часу в українського Президента з усіляким сміттям зустрічатись.
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21.12.2022 12:34 Відповісти
петух опущений твоє місце біля параші
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21.12.2022 12:35 Відповісти
петушок пригожин вскукарекнул! твое место на бутылке!
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21.12.2022 13:58 Відповісти

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21.12.2022 14:21 Відповісти
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21.12.2022 14:25 Відповісти
з півнем? ні .. ні ні защо! потім не відмиєшься. Скажуть що контакт був.
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21.12.2022 14:31 Відповісти
Опять забыли закрыть дверцу в курятнике!
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21.12.2022 14:38 Відповісти
чому не сказав де буде чекати...нашим ССО і артилеристам догана в будь-якому разі
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21.12.2022 15:08 Відповісти
Ти чиїх будєш, холоп?
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21.12.2022 15:26 Відповісти
От при всій моїй антипатії до зеленої шмарклі, після його квартальних пріколів і політики єрмака, на фоні цього ГУСЯ, він виглядає справді президент, за якого не стидно.
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21.12.2022 15:30 Відповісти
Пригожин никто. Он подставное лицо. А вагнеровцы в действительности это проект ФСБ.
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21.12.2022 16:43 Відповісти
Не бійся, зустрінешся з ним в Гаазі, коли будеш сидіти на лаві підсудних в кайданах. Якшо звісно, доживеш до суда
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21.12.2022 21:07 Відповісти
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