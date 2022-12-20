Кожен день фортеця Бахмут дає життя для України, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 300 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернувся з Донеччини – з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм. Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, не лише наш Донбас, але й усю Україну. Маємо це розуміти – абсолютно всі.
На шляху до передової я проїхав сьогодні Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ – що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої.
Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був – щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні та сході нашої держави, – є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України.
Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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У вівторок, 20 грудня, у Суджанському районі Курської області сталася "бавовна".
Внаслідок цього загорілися житлові будинки, є постраждалі.
Про це повідомляє російське видання ТАСС і Telegram-канал "Раньше всех".
"ЗСУ знову обстріляли Суджанський район. Щонайменше чотири снаряди впали в селі Махновка. Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить", - зазначив губернатор регіону Роман Старовойт.
Він додав, що на місці інциденту перебувають усі спецслужби.
ботофермах зеленського. зеленський також знайомий і з кадировим, допомога в продажу
запорізької гуманітарки в окупованому Мелітополі також була через кадирівців. Думаю
зеленський так сміливо ходив по Бахмуту по тій причині що з іншої сторони його охороняв
прігожин.
@StarshinaZapasa
А вот кто мне объяснит, в чем тут секрет. Вот Порошенко. Он бывал на фронте - сколько: сотни, тысячи раз? Каждый раз привозил что-то купленное на свои деньги, ну, безделушку какую-нибудь: там, ПВО над столицей, роту БТР или ещё что по-мелочи. Не стоит внимания. Но стоило один раз
привезти в довесок ящик клубники - оооо, сколько говна было… Вы же помните этот дикий срач? Эти волны говен и обвинения в пиаре?
Зеленский. Приезжает в Бахмут.
Миллионы влажных от счастья трусиков!! Вот, кто понимает этот парадокс?
Никаких вопросов никому после победы вы не зададите. Никого вы ни о чем не спросите. Ни о Чонгаре. Ни о Буче. Ни о майских шашлыках. Никого ни на какую скамью вы не посадите и судить не будете
А будет все тоже - небритый мачо, бархатный небритый баритон, влажные трусики счастья поклонников и поклонниц, второй срок и целование в попочку.
100%
Після поїздки Зеленського до Бахмута у Кремлі заявили, що Путін "теж їздив на фронт"))
https://24tv.ua/zelenskiy-vidvidav-bahmut-kremli-virishili-zayaviti-shho-putin_n2221527
Депутат госдупи - Андрєй Гурулєв заявив, що кремлівський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації". Фантазія у депутата Держдуми доволі бурхлива, адже за його словами, диктатор "не тільки відвідав фронт", але й "вислухав усіх командувачів".
У самому ж Кремлі вирішили підіграти цьому фейку. Речник диктатора Дмітрій Пєсков вирішив не спростовувати слова Гурулєва. Коментуючи цю заяву, рупор Кремля сказав, що Путін "їздив у штаб" у пятницю 16 грудня. Однак який штаб і наскільки далеко від бункера - не уточнювали. .
Пропагандистські медіа вже почали публікувати новини з сенсаційними заголовками про те, що "Путін відвідував фронт".
Розіграно все як по нотах:
- в зал ВР вносяться 4 резонансні законопроекти, щоб розпорошити увагу громадськості на різні площини протистояння (розділяй і володарюй) - про медіа, про забудовників, про реформу КСУ, про покарання військовослужбовців. Бонусом відволікаючи законопроект - про скасування ОАСКу імені підсанкційного Вовка.
- депутати не встигають читати жоден законопроект, а тому покладаються на Шапталу, який підтримав законопроект (стійке відчуття, що і він його не читав, а консультувався з юридичними радниками). Тому навіть депутати з ЄС (8 чоловік із 27) підтримують його.
- далі подоляк чудово розумів, що громадянське суспільство підтримає армію, якій цей закон викручує руки та порушує конституційні права воїнів. Шум здійнявся.
- далі Офіс Президента йде до Головнокомандувача і каже: ви ж підтримали закон, навіть Шаптала виступив, всі фракції підтримали, в тому числі опозиційні (маніпуляція). І просять записати не характерне для Залужного селфі відео, де він з читає текст про підтримку закону про збільшення покарання для військовослужбовців.
Воїни незгодні з генералом, але не розуміють, що він тут і ні до чого. Йому потрібна дисципліна і чіткість виконання наказів, а ОП йому підсунув своє бачення як цього досягти. Йому немає коли розробляти механізми досягнення цілей. Для цього є міністерства, відомства, експерти, депутати...
Ось так і розігруються трьохходовку, в результаті яких і вибивається клин між Головнокомандувачем та його армією.
Ціль - зміщення Залужного, послаблення воєнного лоббі та намагання заглянути в очі путіну.
Але все має свою ціну, міша, і не думай, що всі інші не бачать чого ви хочете досягти і хто вам ставить такі завдання. Буде протидія і не тільки внутрішня, а й від партнерів.
Вихід замголови партії Слуги Народу Галини Янченко - перший дзвіночок.