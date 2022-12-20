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Кожен день фортеця Бахмут дає життя для України, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 300 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Донеччини – з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм. Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, не лише наш Донбас, але й усю Україну. Маємо це розуміти – абсолютно всі.

На шляху до передової я проїхав сьогодні Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ – що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої.

Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був – щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні та сході нашої держави, – є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

А вот кто мне объяснит, в чем тут секрет. Вот Порошенко. Он бывал на фронте - сколько: сотни, тысячи раз? Каждый раз привозил что-то купленное на свои деньги, ну, безделушку какую-нибудь: там, ПВО над столицей, роту БТР или ещё что по-мелочи. Не стоит внимания. Но стоило один раз
привезти в довесок ящик клубники - оооо, сколько говна было… Вы же помните этот дикий срач? Эти волны говен и обвинения в пиаре?
Зеленский. Приезжает в Бахмут.
Миллионы влажных от счастья трусиков!! Вот, кто понимает этот парадокс?

Никаких вопросов никому после победы вы не зададите. Никого вы ни о чем не спросите. Ни о Чонгаре. Ни о Буче. Ни о майских шашлыках. Никого ни на какую скамью вы не посадите и судить не будете
А будет все тоже - небритый мачо, бархатный небритый баритон, влажные трусики счастья поклонников и поклонниц, второй срок и целование в попочку.
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20.12.2022 22:17
+14
Хліб дай можливість пекти херсонцям, Клоун !
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20.12.2022 21:57
+13
Я б теж у свій Бердянськ нескорений з'їздив- з друзями піцу в "Панорамі" поїсти і батьків на кладовищі провідати, але його хтось здав, розмінувавши, прибравши лінії оборони, не фінансуючи Вільхи, Нептуни і самі ЗСУ, і заглядаючи "в глаза" утирку...
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20.12.2022 22:03
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20.12.2022 21:54 Відповісти
Хліб дай можливість пекти херсонцям, Клоун !
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20.12.2022 21:57 Відповісти
и о погоде)))
///
У вівторок, 20 грудня, у Суджанському районі Курської області сталася "бавовна".
Внаслідок цього загорілися житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомляє російське видання ТАСС і Telegram-канал "Раньше всех".
"ЗСУ знову обстріляли Суджанський район. Щонайменше чотири снаряди впали в селі Махновка. Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить", - зазначив губернатор регіону Роман Старовойт.
Він додав, що на місці інциденту перебувають усі спецслужби.
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20.12.2022 22:00 Відповісти
Я понимаю, что Пригожин террорист, вы слышали его последние слова в обращении к Зеленскому? Так что же Вовчик получается были в Омане договорённости какие-ТО? А какие не желаешь поведать ? Нет? Интересно сколько людей выйдет в поддержку путинского спецшутника?
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20.12.2022 22:03 Відповісти
Всі знають, що в мене ноль симпатій до Зєлі. Але правда дорожча. Навіть якщо якісь домовленості і були, то пітух Прігожин і близько не той рівень, щоб знати про якісь деталі тих перемовин.
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20.12.2022 23:44 Відповісти
Якраз пітух того рівня, що спілкується з путіним безпосередньо
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21.12.2022 05:07 Відповісти
Прибиральниці, масажисти і персональний тренер теж спілкуються з ****** особисто. Але це не означає, що вони щось знають
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21.12.2022 11:01 Відповісти
Нажаль з часів Кварталу зеленський особисто знайомий з прігожиним - той його навчив працювати з ботофермами, з тих часів і зявились меми "Свінарчуки" у часи Пороха на
ботофермах зеленського. зеленський також знайомий і з кадировим, допомога в продажу
запорізької гуманітарки в окупованому Мелітополі також була через кадирівців. Думаю
зеленський так сміливо ходив по Бахмуту по тій причині що з іншої сторони його охороняв
прігожин.
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21.12.2022 14:05 Відповісти
Я б теж у свій Бердянськ нескорений з'їздив- з друзями піцу в "Панорамі" поїсти і батьків на кладовищі провідати, але його хтось здав, розмінувавши, прибравши лінії оборони, не фінансуючи Вільхи, Нептуни і самі ЗСУ, і заглядаючи "в глаза" утирку...
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20.12.2022 22:03 Відповісти
Теперь нужно Пете срочно в Бахмут с волонтерством приехать. Но рискнет ли гетьман?
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20.12.2022 22:05 Відповісти
Он там уже был.
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20.12.2022 22:10 Відповісти
А бы до, после или уже вместо?
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20.12.2022 22:16 Відповісти
Читай - https://tverezo.info/post/159651
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20.12.2022 22:42 Відповісти
что же ты лёшенька так обсираешься...?
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20.12.2022 22:16 Відповісти
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

А вот кто мне объяснит, в чем тут секрет. Вот Порошенко. Он бывал на фронте - сколько: сотни, тысячи раз? Каждый раз привозил что-то купленное на свои деньги, ну, безделушку какую-нибудь: там, ПВО над столицей, роту БТР или ещё что по-мелочи. Не стоит внимания. Но стоило один раз
привезти в довесок ящик клубники - оооо, сколько говна было… Вы же помните этот дикий срач? Эти волны говен и обвинения в пиаре?
Зеленский. Приезжает в Бахмут.
Миллионы влажных от счастья трусиков!! Вот, кто понимает этот парадокс?

Никаких вопросов никому после победы вы не зададите. Никого вы ни о чем не спросите. Ни о Чонгаре. Ни о Буче. Ни о майских шашлыках. Никого ни на какую скамью вы не посадите и судить не будете
А будет все тоже - небритый мачо, бархатный небритый баритон, влажные трусики счастья поклонников и поклонниц, второй срок и целование в попочку.
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20.12.2022 22:17 Відповісти
"Никаких вопросов никому после победы вы не зададите."
100%
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20.12.2022 23:41 Відповісти
Обох на)(уй! Що зеленодупого, що солодкодупого! Війна показала кому народ надає перевагу, кому довіряє!
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21.12.2022 00:42 Відповісти
Та НЕ БУДЕ ПЕРЕМОГИ ДО ТИХ ПІР ПОКИ НЕ ПРИБЕРУТЬ ЗЕЛЕНОГО ДЕБІЛА.
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21.12.2022 07:09 Відповісти
Нажаль правда
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21.12.2022 14:01 Відповісти
...

Після поїздки Зеленського до Бахмута у Кремлі заявили, що Путін "теж їздив на фронт"))
https://24tv.ua/zelenskiy-vidvidav-bahmut-kremli-virishili-zayaviti-shho-putin_n2221527

Депутат госдупи - Андрєй Гурулєв заявив, що кремлівський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації". Фантазія у депутата Держдуми доволі бурхлива, адже за його словами, диктатор "не тільки відвідав фронт", але й "вислухав усіх командувачів".

У самому ж Кремлі вирішили підіграти цьому фейку. Речник диктатора Дмітрій Пєсков вирішив не спростовувати слова Гурулєва. Коментуючи цю заяву, рупор Кремля сказав, що Путін "їздив у штаб" у пятницю 16 грудня. Однак який штаб і наскільки далеко від бункера - не уточнювали. .
Пропагандистські медіа вже почали публікувати новини з сенсаційними заголовками про те, що "Путін відвідував фронт".

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20.12.2022 22:31 Відповісти
Просто есть понятие, что я живой, потому, что там кто-то мертвый. Это очень тяжело. Но мы стараемся здесь, чтобы вам не пришлось оборачиваться за спину. Боже бережи нас и ЗСУ
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20.12.2022 22:40 Відповісти
Влада зіграла у трьохходовку імені подоляка, щоб досягти своєї цілі - вбити клин між військом і Головнокомандувачем Залужним. Це і стане подальшою причиною і інформаційним фоном для його зміщення, чого не вдавалося зробити за допомогою позитивних блогерів.

Розіграно все як по нотах:

- в зал ВР вносяться 4 резонансні законопроекти, щоб розпорошити увагу громадськості на різні площини протистояння (розділяй і володарюй) - про медіа, про забудовників, про реформу КСУ, про покарання військовослужбовців. Бонусом відволікаючи законопроект - про скасування ОАСКу імені підсанкційного Вовка.

- депутати не встигають читати жоден законопроект, а тому покладаються на Шапталу, який підтримав законопроект (стійке відчуття, що і він його не читав, а консультувався з юридичними радниками). Тому навіть депутати з ЄС (8 чоловік із 27) підтримують його.

- далі подоляк чудово розумів, що громадянське суспільство підтримає армію, якій цей закон викручує руки та порушує конституційні права воїнів. Шум здійнявся.

- далі Офіс Президента йде до Головнокомандувача і каже: ви ж підтримали закон, навіть Шаптала виступив, всі фракції підтримали, в тому числі опозиційні (маніпуляція). І просять записати не характерне для Залужного селфі відео, де він з читає текст про підтримку закону про збільшення покарання для військовослужбовців.

Воїни незгодні з генералом, але не розуміють, що він тут і ні до чого. Йому потрібна дисципліна і чіткість виконання наказів, а ОП йому підсунув своє бачення як цього досягти. Йому немає коли розробляти механізми досягнення цілей. Для цього є міністерства, відомства, експерти, депутати...

Ось так і розігруються трьохходовку, в результаті яких і вибивається клин між Головнокомандувачем та його армією.

Ціль - зміщення Залужного, послаблення воєнного лоббі та намагання заглянути в очі путіну.

Але все має свою ціну, міша, і не думай, що всі інші не бачать чого ви хочете досягти і хто вам ставить такі завдання. Буде протидія і не тільки внутрішня, а й від партнерів.

Вихід замголови партії Слуги Народу Галини Янченко - перший дзвіночок.
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21.12.2022 04:47 Відповісти
верно.
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21.12.2022 07:03 Відповісти
Зе актор краще розкажи про свою дружбу часів Кварталу з Прігожиним і Кадировим.
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21.12.2022 13:58 Відповісти
 
 