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Силами ППО на Херсонщині та Миколаївщині збито 2 російські безпілотники, - ПК "Південь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 грудня сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два російські безпілотники на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"20 грудня 2022 року, з 13.00 по 14.00 години, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та збито два російських БпЛА, серед яких ударно-розвідувальний "Оріон" на Херсонщині та безпілотник оперативно-тактичного рівня на Миколаївщині", – йдеться в повідомленні.

На відео бойова робота зенітного ракетного підрозділу по безпілотнику.

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Автор: Володимир Янченко
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20.12.2022 22:59 Відповісти
 
 