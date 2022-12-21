Лідер Китаю Сі Цізньпін прийняв у Пекіні експрезидента РФ Медведєва. Говорили про Україну. ВIДЕО
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні колишнього президента РФ, заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Візит відбувся на запрошення Комуністичної партії Китаю.
Медведєв заявив, що в ході зустрічі обговорювали "стратегічне партнерство" Росії і Китаю, співпрацю між цими країнами та війну в Україні.
Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом".
Нагадаємо, Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. А влада Піднебесної коментує війну обережно. З одного боку, Китай не підтримав Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого - не став виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.
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Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
Чи, може, китайози його нагнули в позицію, з якої інакше він сказати не міг?
А мєдвєдєв-то просто віслючок, який «маляву пахану носить»!
Кто-то из наших чинов (во время визита) в США, как ответный шаг, скажет на камеру - "Террористическая война со стороны Рашистской Федерации..." ?
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
казнить нельзя помиловать
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