Лідер Китаю Сі Цізньпін прийняв у Пекіні експрезидента РФ Медведєва. Говорили про Україну. ВIДЕО

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні колишнього президента РФ, заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Візит відбувся на запрошення Комуністичної партії Китаю.

Медведєв заявив, що в ході зустрічі обговорювали "стратегічне партнерство" Росії і Китаю, співпрацю між цими країнами та війну в Україні.

Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом".

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Нагадаємо, Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. А влада Піднебесної коментує війну обережно. З одного боку, Китай не підтримав Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого - не став виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.