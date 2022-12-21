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Лідер Китаю Сі Цізньпін прийняв у Пекіні експрезидента РФ Медведєва. Говорили про Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні колишнього президента РФ, заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Візит відбувся на запрошення Комуністичної партії Китаю.

Медведєв заявив, що в ході зустрічі обговорювали "стратегічне партнерство" Росії і Китаю, співпрацю між цими країнами та війну в Україні.

Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом".

Також читайте: Блінкен під час візиту до Китаю говоритиме про війну РФ проти України, – Держдепартамент США

Нагадаємо, Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. А влада Піднебесної коментує війну обережно. З одного боку, Китай не підтримав Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого - не став виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом"

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
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21.12.2022 11:22
+13
це приниження лідера китаю проводити офіційну зустріч з держсужбовцем нижчого рангу
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21.12.2022 11:40
+8
Рост Си 1,80.
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
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21.12.2022 11:54
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По сусеках скоро начнут скребсти
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21.12.2022 11:16 Відповісти
Медведєв вже невиліковнии -- Китаю вже пора роздуплитись .
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21.12.2022 11:21 Відповісти
Вийшов із запою, а тут -Китай. Цікаво, хоч похмелився перед зустріччю?
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21.12.2022 11:41 Відповісти
Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом"

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
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21.12.2022 11:22 Відповісти
Китайських товарів І бізнесменів багато в ЕС . Для Китая підтримка раши у війні ЧРЕВАТО неприємностями у Европі. Тому вони держат нейтралітет і чекають коли здохне ****
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21.12.2022 13:11 Відповісти
І шо Дзінь-Дзінь сказав Менделю?
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21.12.2022 11:22 Відповісти
Чи не насрати?
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21.12.2022 11:25 Відповісти
Людоед людоеду глаз не выклюет.
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21.12.2022 11:25 Відповісти
Дімон не міг заявити "обговорював війну в Україні". Так висловлюватись заборонено ******.
Чи, може, китайози його нагнули в позицію, з якої інакше він сказати не міг?
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21.12.2022 11:25 Відповісти
Поїхав рис клянчить.
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21.12.2022 11:27 Відповісти
Два гівна в одній ямці - це паРАША.
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21.12.2022 11:27 Відповісти
РабZeя вставшие с КолеН.. отказалась от долларів.. все взаиморасчеты в юанях и рублях,а це означа.. обоим болванам капздец...🦍🦍🦍🤣👹🦍👹
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21.12.2022 11:27 Відповісти
Пам"ятаю їхню рекламу в 90-х. Двірник мете вулицю засипану долярами і кидає їх в сміттєвий контейнер.
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21.12.2022 11:45 Відповісти
Довбні вузькоокі, в нас не конфлікт! В нас війна!!! Запишіть це собі на лобі!
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21.12.2022 11:31 Відповісти
Какой смысл Си встречаться с Айфончиком.
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21.12.2022 11:32 Відповісти
Сі каже ***** : «ти обісрався по-повній , а смердить і у нас… тобі дали час на закриття цього питання і ось прийшов час…»
А мєдвєдєв-то просто віслючок, який «маляву пахану носить»!
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21.12.2022 14:29 Відповісти
西伯利亞是你的 ... 😂
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21.12.2022 11:32 Відповісти
Кумуняка пінь та алкоголік качечка
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21.12.2022 11:36 Відповісти
"Конфликт на Украине.....",- пробухтело алко-мурло.

Кто-то из наших чинов (во время визита) в США, как ответный шаг, скажет на камеру - "Террористическая война со стороны Рашистской Федерации..." ?
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21.12.2022 11:38 Відповісти
Им сейчас не до того! Они свечи ставят пачками! И, думаю, не новогодние!)))
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21.12.2022 13:07 Відповісти
це приниження лідера китаю проводити офіційну зустріч з держсужбовцем нижчого рангу
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21.12.2022 11:40 Відповісти
Товаріщ Сі гидує влаштовувати клоунаду, з двійниками путьки, як Лука, а сам путька сцить вилазити з бункера. Тому відправили Мєдвєдєва, його не жалко. ІМХО.
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21.12.2022 11:43 Відповісти
Я бы на месте узкоглазого сто раз подумал, прежде чем связаться с опущенным.
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21.12.2022 11:53 Відповісти
Рост Си 1,80.
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
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21.12.2022 11:54 Відповісти
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21.12.2022 12:03 Відповісти
Экипаж жаль!.. Что выжил...
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21.12.2022 13:09 Відповісти
Экипаж.... жаль, что выжил...
казнить нельзя помиловать
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21.12.2022 23:20 Відповісти
После таких встреч, берут сомнения в адекватности китайца😂
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21.12.2022 12:10 Відповісти
конечно радует что конфликт исключительно украинский, значит китайцы не рассматривают кацапстан как государство, а так, постсоветские территории, населенные кем-то.
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21.12.2022 12:17 Відповісти
Китайцам не жалко подарить дурачку новый айфон и налить на посошок.
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21.12.2022 12:29 Відповісти
Алкомедвед агитировал Си вместе бороться с Люцифером за победу сатаниста Гундяя. Си тихо охренел.
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21.12.2022 12:38 Відповісти
си шлемазол пинь
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21.12.2022 12:51 Відповісти
Медведев уведомил Пекин о начале наступления из Беларуси.
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21.12.2022 12:55 Відповісти
Китайцы такие самые ****** ****** как рассея и КНДР
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21.12.2022 12:57 Відповісти
Это пол беды. Хуже то, что Байден с китайцами о чем то договаривается и верит их обещаниям...
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21.12.2022 13:25 Відповісти
два підара
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21.12.2022 13:02 Відповісти
Бедный Си, он же столько не выпьет - сгорит!(((
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21.12.2022 13:03 Відповісти
Потрібно домовитись с Ердоганом , щоб він зробив зустрич Зе с Сі . Треба ДОДАВЛИВАТИ ЦІХ СТАРИХ хремлевських потвор в цілому світі . Ніякої підтримки раши!!!
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21.12.2022 13:08 Відповісти
Трохи здалеку, трошки не патріотично, але не варто дімона держати за лоха. Тут хватає своїх. З них бо почати років з 25 по тому! Второпали хуторяньскі?
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21.12.2022 13:10 Відповісти
Вполне естественно. Сейчас все говорят об Украине.
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21.12.2022 13:17 Відповісти
что еще раз говорит - расия - естественно, говно... таким же говном вонючим оказался и сранный китай...
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21.12.2022 13:23 Відповісти
Два ведмедика.
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21.12.2022 14:31 Відповісти
Про шо взагалі можна говорити з кінченим дебілом та алкашом?
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21.12.2022 15:23 Відповісти
Встреча медвежонка Менделя и панды Си
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21.12.2022 15:38 Відповісти
Не в Пекине приняли масковского пикинеза
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21.12.2022 16:27 Відповісти
Больше всего Украина и украинцы импортируют товары из Китая. В 2020 году импорт из Поднебесной составил 8,3 миллиарда долларов.

В 2019-20 годах КНР была главным торговым партнером Украины.
За девять месяцев 2022 года Китай экспортировал на Украину товаров и услуг на сумму $ 2,73 млрд.
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21.12.2022 17:35 Відповісти
ruzki kurwy-2
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01.03.2023 20:23 Відповісти
 
 