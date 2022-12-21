Куди зайшли росіяни в Бахмуті - огляд з дрона від "Мадяра". ВIДЕО
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Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр опублікував кадри міста Бахмута.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з безпілотника розміщені в телеграмі Мадяра.
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Топ коментарі
+24 26c97767
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+23 Перехватчик
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+18 Робин a3c31bfe
показати весь коментар21.12.2022 13:16
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Краще відійти.
Фото біля якогось невідомого бахмутчанам будинку. Все чистенько, пофарбовано
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...