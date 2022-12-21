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Бахмут(Артемівськ) (1487) дрони (2529)

Куди зайшли росіяни в Бахмуті - огляд з дрона від "Мадяра". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр опублікував кадри міста Бахмута.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з безпілотника розміщені в телеграмі Мадяра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Скажем фсбшному телеграму решительное "нет"!
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21.12.2022 12:02
+23
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21.12.2022 12:04
+18
Прохання до редакторів цензо.нет
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...
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21.12.2022 13:16
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Скажем фсбшному телеграму решительное "нет"!
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21.12.2022 12:02 Відповісти
Чому Цензор дає посилання на телеграм? телеграм вже спалився як проект кацапського гестапо КГБ-ФСБ. Наші, що повернулись з полону, розповідають на всіх каналах, як їм пред'являли їхні ж пости на телеграмі, які вони видалили кілька місяців назад, перед тим, як йти на фронт. У Дурова в шафі висить кітель з погонами полковника ФСБ.
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21.12.2022 15:25 Відповісти
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21.12.2022 12:04 Відповісти
Как говорят кацапы: "бей своих, чтобы чужие боялись!"
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21.12.2022 12:07 Відповісти
а как они там у себя распинаются, что даже если греки передадут свои "с-ки", то те не смогут сбивать парашные пепелацы, ибо распознавание "свой-чужой" пашет идеально ))). а тут, свой-своего не признал )))
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21.12.2022 12:50 Відповісти
Єдине що. Не треба захищати будівлі ціною життів, якщо немає сили утримати.
Краще відійти.
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21.12.2022 12:19 Відповісти
Там достатньо і зброї і ресурсів. Не потрібно вірити усьому, що викладають . Бахмут стоїть,тримається. Тим паче там зе "був"
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21.12.2022 12:33 Відповісти
Щось не надто віриться, що він там був.
Фото біля якогось невідомого бахмутчанам будинку. Все чистенько, пофарбовано
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21.12.2022 12:36 Відповісти
Біла Церква
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21.12.2022 12:39 Відповісти
Тоді чому це назвали Зеля в Бахмуті ?
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21.12.2022 12:42 Відповісти
Ви ще вірите зеленим? Ви читали,скільки вони свідків прицепили і хотіли завірити,що саме Бахмут. Це мало б насторожити,бо правді не потрібні свідки.
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21.12.2022 12:45 Відповісти
Звісно, не вірю.
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21.12.2022 12:54 Відповісти
З будівель кацапа гарно видно, лупити звідти зручно, поки вони є.
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21.12.2022 13:13 Відповісти
кто что такое мадяра
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21.12.2022 12:50 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-bx5mj1wf1f
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21.12.2022 13:27 Відповісти
он шо венгр
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21.12.2022 16:08 Відповісти
Прохання до редакторів цензо.нет
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...
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21.12.2022 13:16 Відповісти
Підтримую, тому що після запуску телеги на компі, доводиться його перезавантажувати (сповіщення постійно лізуть)
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21.12.2022 14:30 Відповісти
До речі, чекаємо на підтвердження новини про вибиття вагнерівців з околиць Бахмуту.
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21.12.2022 14:35 Відповісти
Гарний огляд, чудова робота!
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21.12.2022 23:07 Відповісти
 
 