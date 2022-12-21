Бойова робота українського кулеметника. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео роботи українського кулеметника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено українським воїном з облаштованої позиції в окопі.

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