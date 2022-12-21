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Бойова робота українського кулеметника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео роботи українського кулеметника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено українським воїном з облаштованої позиції в окопі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Китайские банки полностью присоединились к санкциям против РФ Глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК пожаловался на Китай. Китайские банки отказались от сотрудничества с российскими банковскими организациями, попавшими под санкции.
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21.12.2022 15:56
+15
Станок просто бімба! Навіть не ворухнеться.
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21.12.2022 17:11
+13
І без перерви на паління. Красень.
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21.12.2022 16:07
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Китайские банки полностью присоединились к санкциям против РФ Глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК пожаловался на Китай. Китайские банки отказались от сотрудничества с российскими банковскими организациями, попавшими под санкции.
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21.12.2022 15:56 Відповісти
якщо відповідає дійсності буде дивно, Китай основний імпортер товарів до РФ
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21.12.2022 19:24 Відповісти
Схоже на ПКТ на станку.
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21.12.2022 16:02 Відповісти
Станок просто бімба! Навіть не ворухнеться.
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21.12.2022 17:11 Відповісти
Бритвенный станок.
Кацапню сбривает на раз! 👍
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21.12.2022 18:40 Відповісти
MG 42
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21.12.2022 17:15 Відповісти
Ja-ja!
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21.12.2022 18:38 Відповісти
Нет, это ПКТ.
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21.12.2022 18:42 Відповісти
Схоже на MG
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21.12.2022 17:19 Відповісти
ПКТ.Гашетка над электроспуском расположена.Станок супер!
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21.12.2022 17:34 Відповісти
І без перерви на паління. Красень.
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21.12.2022 16:07 Відповісти
вместо боя хремлевских хурантов на новый год - четкий отсчет в ад для орков
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21.12.2022 16:50 Відповісти
Лафет мощный, как и воин.
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21.12.2022 17:03 Відповісти
дай Боже здоровья на 100 рокiв !
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21.12.2022 17:04 Відповісти
Классна машина! Дякую!
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21.12.2022 17:18 Відповісти
Удачной охоты , Воин!
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21.12.2022 18:37 Відповісти
Молодець солдат,спокійно,прицільно,со вкусом і єкономно.
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21.12.2022 21:53 Відповісти
 
 