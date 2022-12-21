14 522 18
Бойова робота українського кулеметника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео роботи українського кулеметника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено українським воїном з облаштованої позиції в окопі.
Топ коментарі
+16 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар21.12.2022 15:56
+15 barrakud2 12499ce3
показати весь коментар21.12.2022 17:11
+13 Danger Zone
показати весь коментар21.12.2022 16:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кацапню сбривает на раз! 👍