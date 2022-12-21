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Білорусь (5973) війна (56641) знищення (4144) добровольці (780)

Білоруси з полку Калиновського та українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів та дві мінометні точки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Аеророзвідка білоруського полку імені Кастуся Калиновського виявила російський склад боєприпасів і дві мінометні точки, а українські артилеристи знищили окупантів та їхнє майно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної білорусько-української бойової роботи опублікований у соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Слава Україні-Живє Бєларусь...
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21.12.2022 16:30 Відповісти
Вот это и есть настоящие белорусы, наши братья. Они - надежда и опора будущей свободной Белоруси.
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21.12.2022 16:34 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Живє Бєларусь!!!
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21.12.2022 16:45 Відповісти
Красавчики ‼️❤️👍Героям Слава ‼️
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21.12.2022 16:58 Відповісти
Стреляли по позициям миномётов. Оказалось, что там и схрон с БК
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21.12.2022 17:01 Відповісти
Это явно не белокацапы.
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21.12.2022 23:18 Відповісти
 
 