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Білоруси з полку Калиновського та українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів та дві мінометні точки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Аеророзвідка білоруського полку імені Кастуся Калиновського виявила російський склад боєприпасів і дві мінометні точки, а українські артилеристи знищили окупантів та їхнє майно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної білорусько-української бойової роботи опублікований у соцмережі.
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