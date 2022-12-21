Італійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині. ВIДЕО
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Двоє італійських журналістів- Клаудіо Локателлі та Ніколо Челесті, потрапили під російський обстріл на Херсонщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений під час обстрілу італійці опублікували у соцмережах. Де саме стався інцидент, точно невідомо. Журналісти кажуть про Херсон. Двоє чоловіків дістали легкі поранення. У машину влучило щонайменш декілька дрібних осколків, продірявивши двері і розбивши скло.
"Вибух, який ви побачили на записі, пошкодив машину. Перш ніж ми змогли дістатися безпечного місця, я втратив кров, але рана незначна. Наша машина була відповідно позначена і поряд більше нікого не було. Думаю, що обстріл був навмисним з огляду на місце і динаміку. Вогонь вівся з-за Дніпра - з того берега, де стоїть російська армія. Вогонь по журналістах - це злочин, що немає виправдання. На щастя, у нас все добре і ми продовжуватимемо працювати", - йдеться у дописі до відео.
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