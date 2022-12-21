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Італійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Двоє італійських журналістів- Клаудіо Локателлі та Ніколо Челесті, потрапили під російський обстріл на Херсонщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений під час обстрілу італійці опублікували у соцмережах. Де саме стався інцидент, точно невідомо. Журналісти кажуть про Херсон. Двоє чоловіків дістали легкі поранення. У машину влучило щонайменш декілька дрібних осколків, продірявивши двері і розбивши скло.

"Вибух, який ви побачили на записі, пошкодив машину. Перш ніж ми змогли дістатися безпечного місця, я втратив кров, але рана незначна. Наша машина була відповідно позначена і поряд більше нікого не було. Думаю, що обстріл був навмисним з огляду на місце і динаміку. Вогонь вівся з-за Дніпра - з того берега, де стоїть російська армія. Вогонь по журналістах - це злочин, що немає виправдання. На щастя, у нас все добре і ми продовжуватимемо працювати", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+11
Московитським нелюдям байдуже кого вбивати, військових, жінок з немовлятами чи іноземних журналістів.
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21.12.2022 17:18
+10
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21.12.2022 17:17
+8
Ну шо казати-кацапісімо просто ублюдісімо...
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21.12.2022 17:12
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Ну шо казати-кацапісімо просто ублюдісімо...
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21.12.2022 17:12 Відповісти
...Опель доречі тепер вам винен за рекламу...
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21.12.2022 17:15 Відповісти
Да отправьте их назад, домой в Италию. А то грохнут , а потом итальянское кривосудие приговорит какого не будь воина ВСУ к 20 годам тюрьмы "за "умышленное убийство " этих ....
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21.12.2022 17:17 Відповісти
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21.12.2022 17:17 Відповісти
"Ти теж ні про кого згадати не можеш...?"
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22.12.2022 10:14 Відповісти
Вже ж проходила ця новина.
Чи воно настільки важливе, що конче необхідно нагадати, чи вони попали під обстріл ще раз?
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21.12.2022 17:17 Відповісти
не возбуждайся дважды...!
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21.12.2022 20:32 Відповісти
Московитським нелюдям байдуже кого вбивати, військових, жінок з немовлятами чи іноземних журналістів.
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21.12.2022 17:18 Відповісти
Qualche cosa é caduta pecipitevolissimevolmente (найдовше слово італійської мови).
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21.12.2022 17:18 Відповісти
precipitevolissimevolmente
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21.12.2022 17:43 Відповісти
Чисто ромалэ на базаре.
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21.12.2022 17:29 Відповісти
Дивіться щоб не було як з нашим Марківим.
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21.12.2022 21:10 Відповісти
Прщастило італійця що живі залишилися. Кацапам пофіг кого вбивати, в перщі дні війни
кацпські військові і журналістів ВВС під Київом у автівці обстрілювали з автоматичної зброї.
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21.12.2022 21:54 Відповісти
Побачивши "рану" і прочитавши, що він "втратив кров" та на його істеричні верески чомусь не дивуюся, чому ці сикуни-макаронники обісралися у Другу Світову Війну...(по повній програмі, доречі). Та й печальна історія В.Марківа нагадує про себе саме в тему. Сикуни.
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22.12.2022 09:49 Відповісти
 
 