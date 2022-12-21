"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путін. ВIДЕО
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Російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на загарбницьку війну Росії в Україні, знову заявив, що українці - це братній народ для росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін сказав про це, виступаючи перед своїми генералами.
"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - заявив він.
Топ коментарі
+83 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.12.2022 17:43
+81 Василий СПРУТ
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+71 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.12.2022 17:43
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Будь ласка, зачекайте...
А ти виматюкайся: повір, стане легше...
Ця кацапоморда підороська мерзота з 1922 по 1985 роки вбивала та вивозила ЕШЕЛОНАМИ у вантажних "СТОЛИПІНСЬКИХ ВАГОНАХ" в КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ЛАГЕРА сибіру, в заполярья красноярського краю та норільска і колими, на північ підоросії, та камчатку і магадан на смертну погибель МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ РОДИН...!!!
Натомісь в УКРАЇНУ було завезено з 1922-1985 роки, 12,5 мільйонів тупорилих кацапомордих манкуртів-бомжів, котрих збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах підоросії для інфікування та асеміляції УКРАЇНЦІВ і щоб ця кацапоморда мерзота підоросів усюди чтокала і какала, какала і какала і волала 2КАКА РАЗНІЦА"..., що вони і далі роблять...!!!
І цьому є 1000 доказів....!!!
Цю кацапоморду підороську мерзоту треба з УКРАЇНИ вивести ВОГНЕМ ТА МЕЧЕМ до останньої мерзоти...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!
вт: нацисти
ср: браццкійнарот <--- (зараз)
чт: сатаністи
пт: адіннарот
сб: нісуществуєтнікакіхукраінцеф
нд: кієфзатрідня
ГНОЙНАЯ, УРОДЛИВАЯ РАШИСТСКАЯ ТВАРЬ.
ГОРЕТЬ ТЕБЕ И ВСЕМ ТВОИ ПРИХВОСТНЯМ В АДУ.
Никто не упрекает сифилис или туберкулёз.
PS: А в прочем, как я понял у моржовой пи#зды, пизсец настал!!! =)
з усього набору братських послуг росія може запропонувати Україні тільки братську могилу.
головна мотивація вагнерівців : "ми ж в ссср-є вєсь мір вєртєлі как хотєлі, і ви с намі тогда людьмі билі, шо ж ви тєпєрь уклоняєтєсь виполнять свою гєройскую місію покорєнія всєго міра ?"
ну отак вони розуміють своє братство.
а світ в той час, як ссср клепав ракети та знаряддя, слухав "Бітлз", носив джинси і робив транзистори, ну тобто те що потрібно в процесі життя а не в процесі вмирання.