"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на загарбницьку війну Росії в Україні, знову заявив, що українці - це братній народ для росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін сказав про це, виступаючи перед своїми генералами.

"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - заявив він.

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