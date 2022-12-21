УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5802 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
32 845 188
війна (56641) Путін (21449)

"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на загарбницьку війну Росії в Україні, знову заявив, що українці - це братній народ для росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін сказав про це, виступаючи перед своїми генералами.

"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіна чекає або суд, або безславна смерть у бункері, - Малюк

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
Якеж воно кончене...
показати весь коментар
21.12.2022 17:43
+81
***** --не брат ты мне ***** кровавое и скотонарод твой коченный
показати весь коментар
21.12.2022 17:46
+71
Психіатрів в студію ‼️‼️
показати весь коментар
21.12.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
За рабів він нас вважає.
показати весь коментар
21.12.2022 18:44 Відповісти
Зайшов тільки в коменти написати, що путін - х___ло!
показати весь коментар
21.12.2022 18:44 Відповісти
жаль, что с 2014 г государство Украина не занялось вопросом ликвидации руководства страны агрессора....
показати весь коментар
21.12.2022 18:46 Відповісти
неужели этого идиота никто так и не грохнет??
показати весь коментар
21.12.2022 18:46 Відповісти
"Упрєкнуть" дійсну ні в чому після 2014 - тільки знищення.
показати весь коментар
21.12.2022 18:48 Відповісти
кауапы и *****,ваши братья падаль в овраге доедают!сдохни мразь и пусть твоя говнорашка побыстрее развалится!
показати весь коментар
21.12.2022 18:49 Відповісти
Тамбовський вовк тобі брат
показати весь коментар
21.12.2022 18:52 Відповісти
Ну,реально))Є ж в житті х..йові брати)Це і є випадок православної біблії))Курва,шаріков якийсь.
показати весь коментар
21.12.2022 18:52 Відповісти
Каїн та Авель...
показати весь коментар
21.12.2022 18:53 Відповісти
Ні,не сестра ти нам ,х..ло,не сестра.
показати весь коментар
21.12.2022 18:54 Відповісти
Здохни, падаль
показати весь коментар
21.12.2022 18:54 Відповісти
Здохни підар!
показати весь коментар
21.12.2022 18:57 Відповісти
******* некрофіл: хоче вбити і з'їсти...
показати весь коментар
21.12.2022 18:57 Відповісти
Імбецил. Ерзі тільки мокші брати.
показати весь коментар
21.12.2022 18:58 Відповісти
Гори в пеклі, виродок, як і усі кацапи.
показати весь коментар
21.12.2022 19:03 Відповісти
Якщо таке коментувати, то забанять на довічно... а інших слів в мене немає...
показати весь коментар
21.12.2022 19:03 Відповісти
Нє, повір мені на практиці випробуване: стосовно ***** тут не забанять навіть на три дні, хіба що витруть згодом, не одразу.
А ти виматюкайся: повір, стане легше...
показати весь коментар
21.12.2022 19:06 Відповісти
Лише УКРАЇНЦІ не "щитают" цих кацапомордих вбивць та нагуляних байстрюків підоросів своїми "братьями"...!!!
Ця кацапоморда підороська мерзота з 1922 по 1985 роки вбивала та вивозила ЕШЕЛОНАМИ у вантажних "СТОЛИПІНСЬКИХ ВАГОНАХ" в КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ЛАГЕРА сибіру, в заполярья красноярського краю та норільска і колими, на північ підоросії, та камчатку і магадан на смертну погибель МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ РОДИН...!!!
Натомісь в УКРАЇНУ було завезено з 1922-1985 роки, 12,5 мільйонів тупорилих кацапомордих манкуртів-бомжів, котрих збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах підоросії для інфікування та асеміляції УКРАЇНЦІВ і щоб ця кацапоморда мерзота підоросів усюди чтокала і какала, какала і какала і волала 2КАКА РАЗНІЦА"..., що вони і далі роблять...!!!
І цьому є 1000 доказів....!!!
Цю кацапоморду підороську мерзоту треба з УКРАЇНИ вивести ВОГНЕМ ТА МЕЧЕМ до останньої мерзоти...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!
показати весь коментар
21.12.2022 19:06 Відповісти
Дайте мне его за горло подержать!
показати весь коментар
21.12.2022 19:07 Відповісти
"братскій" для ***** і касапів лише зажопи та сепари-колаборанти. Але нині їх недостатньо для захоплення влади в Україні
показати весь коментар
21.12.2022 19:08 Відповісти
Грёбаный *******, тварь мерзотная! 🤬
показати весь коментар
21.12.2022 19:09 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
21.12.2022 19:09 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
показати весь коментар
21.12.2022 19:10 Відповісти
пн: фошизди
вт: нацисти
ср: браццкійнарот <--- (зараз)
чт: сатаністи
пт: адіннарот
сб: нісуществуєтнікакіхукраінцеф
нд: кієфзатрідня
показати весь коментар
21.12.2022 19:13 Відповісти
Гнилуха продолжает угрожать
показати весь коментар
21.12.2022 19:13 Відповісти
Косить під дурачка,як і всі в рашці...психлікарня...
показати весь коментар
21.12.2022 19:22 Відповісти
Дайте мені його хоч за горло потримати.... відмазки шукає, гніда...
показати весь коментар
21.12.2022 19:25 Відповісти
Бурят тобі брат падло.
показати весь коментар
21.12.2022 19:28 Відповісти
Скотиняка. падла. мразь смердюча!! Це воно так все перераховує. що б себе упевнити. що в них *фсьо єсть*? Це ти. падло. для *братцкого народу*.тварина .готуєш?
показати весь коментар
21.12.2022 19:30 Відповісти
Таку тварюку ще історія не знала, як і такого гидотного народу як кацапський!
показати весь коментар
21.12.2022 19:30 Відповісти
Щоб цього "брата" щурі почали жерти живцем!
показати весь коментар
21.12.2022 19:32 Відповісти
Таке враження, що там декілька тих путіних і кожний не знає, що каже інший. І майже повна відсутність логіки. Або щоб ляпнути.
показати весь коментар
21.12.2022 19:41 Відповісти
Каін та Авель насправді були братами, і до чого призвело..а тут якась приблуда в родичі набивається, НА ХРР З ПЛЯЖУ
показати весь коментар
21.12.2022 19:57 Відповісти
ХУпубайстрюк нагуленный непонятно от кого...на хер с нашей земли ..
показати весь коментар
21.12.2022 20:02 Відповісти
.....мы просто жили мирной жизнью....а эти подонки 20 лет "точили ножи" для убийства мирных жителей Украины....все они получат по заслугам...надеюсь скоро...
показати весь коментар
21.12.2022 19:59 Відповісти
По шкале ********* ***** выше всех на этой планете
показати весь коментар
21.12.2022 20:05 Відповісти
украінцев прідумал лєнін, но украінци брацкій народ
показати весь коментар
21.12.2022 20:06 Відповісти
Після Бучі, для мене особисто, коли дві сестри в Усть-Ілімську і Мурманську відверто зрадились мене - браття вам радіоактивні кратери на Марсі, хіба шо 🤐. Більшого мордор не достойний!
показати весь коментар
21.12.2022 20:09 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
показати весь коментар
21.12.2022 20:12 Відповісти
ну нет слов... пассивный ******** из ********* подворотни... чтоб ты подохло...
показати весь коментар
21.12.2022 20:16 Відповісти
.

ГНОЙНАЯ, УРОДЛИВАЯ РАШИСТСКАЯ ТВАРЬ.

ГОРЕТЬ ТЕБЕ И ВСЕМ ТВОИ ПРИХВОСТНЯМ В АДУ.



показати весь коментар
21.12.2022 20:23 Відповісти
Ця чумна криса, ще й братом обзивається.
показати весь коментар
21.12.2022 20:24 Відповісти
В Украине еще много долбо*бов так же считают....И что с ними делать хз....А ведь их-то путлер и спасает, а они при возможрости сдают и координаты, и фамилии и т.п....
показати весь коментар
21.12.2022 20:32 Відповісти
Вот твой брат выродок ты фашистский.
показати весь коментар
21.12.2022 20:35 Відповісти
HUJLO !
показати весь коментар
21.12.2022 20:36 Відповісти
******* ШОБ ТЫ ЗДОХ !!! ШОБ ПОДОХЛА ВСЯ РОССИЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО СУЩЕСТВА!!!!! В РОССИИ ЛЮДЕЙ НЕТ ТАМ ТОЛЬКО СУЩЕСТВА _ НЕЛЮДИ, БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!!!!
показати весь коментар
21.12.2022 20:39 Відповісти
больной тупой ублюдок как и все россияне.
показати весь коментар
21.12.2022 20:46 Відповісти
Та не все. У нас ваты поменьше, но мы все из одного советского народа. Друзья по несчастью, пролетариат безбожный, до основания разрушающий вокруг себя цивилизаци
показати весь коментар
21.12.2022 22:30 Відповісти
В общем ,готов положить не один миллион
показати весь коментар
21.12.2022 20:47 Відповісти
Зачатий антихристом куйло,Каїн Авеля теж рахував братом.
показати весь коментар
21.12.2022 20:48 Відповісти
Вас не упрекают, а уничтожают.
Никто не упрекает сифилис или туберкулёз.
показати весь коментар
21.12.2022 21:02 Відповісти
Дайте мне страпон соответствующий его *************!
показати весь коментар
21.12.2022 21:12 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2022 21:18 Відповісти
Вызывайте санитаров!
показати весь коментар
21.12.2022 21:19 Відповісти
Та коли ж це ***** вже здохне?
показати весь коментар
21.12.2022 21:24 Відповісти
*****, у нас земли плодородные, от крови таких "братьев" как вы, лишнехромосомные винособаки! "кацап", рюзьгые не трогайте цапов! Козлы, разумные животные! Вашей цивилизации, даже не знаю сколько миллионов лет понадобится, что бы хоть как то, на цапов вы были похожи. А правильно, вас ваши предки назвали не "кацап", а "касаб"! В переводе с древнерускаво (тюркского) "ка" - человек, "саб" - рубать (*****), то есть: подонок, руский, беспредельщик, ... ! Поинтересовались бы, за что? "братья" - мать вашу ...
PS: А в прочем, как я понял у моржовой пи#зды, пизсец настал!!! =)
показати весь коментар
21.12.2022 21:36 Відповісти
тамбовський вовк тобі брат урод.
показати весь коментар
21.12.2022 21:40 Відповісти
Обычное кацапско-гэбнявое двоемыслие. Типа, мы за мир во всем мире. По этому из войн и не вылазим.
показати весь коментар
21.12.2022 22:02 Відповісти
Сьогодні брацкіий народ зробить 100- тисячного путінського жмура.. по -брацкі
показати весь коментар
21.12.2022 22:12 Відповісти
а ми войну войной не назіваєм. нас нє в чєм упрєкнуть і судіть нельзя. путлер.
показати весь коментар
21.12.2022 22:14 Відповісти
Твои "братья", в овраге лошадь доедают
показати весь коментар
21.12.2022 22:16 Відповісти
Брат ли Каин Авелю?
показати весь коментар
21.12.2022 22:25 Відповісти
краще держати в хаті сотню смердючих тхорів ніж одного братського кацапа
показати весь коментар
21.12.2022 22:30 Відповісти
Можу відповісти тільки ось цим - https://www.youtube.com/watch?v=KALD5tbU4EY&t=68s
показати весь коментар
21.12.2022 22:30 Відповісти
З яким же задоволенням я би пограв у футбола бошкою цього нелюда
показати весь коментар
21.12.2022 22:38 Відповісти
Як цю паскуду земля тримає ,ти ворог як і твій дибільний народ горіть в пеклі.
показати весь коментар
21.12.2022 22:39 Відповісти
Или по гэбэшному темнику шпарит, или клиника
показати весь коментар
21.12.2022 22:43 Відповісти
Одним словом Ху№ло.
показати весь коментар
21.12.2022 22:45 Відповісти
Іноді аборт дуже необхідний. Це якраз той випадок.
показати весь коментар
21.12.2022 22:50 Відповісти
Тільки шкода, що це неможливо зробити заднім числом
показати весь коментар
22.12.2022 07:48 Відповісти
Шизонутое Пуйло. Теперь на несколько поколений руских будут проклинать украинцы
показати весь коментар
21.12.2022 23:11 Відповісти
Морда просит кирпича.
показати весь коментар
21.12.2022 23:30 Відповісти
Колибель ***** город на річці Нева (чи Невка) і назва йому -Підербург. Місто підерів
показати весь коментар
21.12.2022 23:35 Відповісти
Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** знову димітимуть смородом
показати весь коментар
21.12.2022 23:57 Відповісти
та він не бреше.

з усього набору братських послуг росія може запропонувати Україні тільки братську могилу.

головна мотивація вагнерівців : "ми ж в ссср-є вєсь мір вєртєлі как хотєлі, і ви с намі тогда людьмі билі, шо ж ви тєпєрь уклоняєтєсь виполнять свою гєройскую місію покорєнія всєго міра ?"

ну отак вони розуміють своє братство.

а світ в той час, як ссср клепав ракети та знаряддя, слухав "Бітлз", носив джинси і робив транзистори, ну тобто те що потрібно в процесі життя а не в процесі вмирання.
показати весь коментар
22.12.2022 00:24 Відповісти
Закрой свое гнойное отверстие,старое маразматическое чмо
показати весь коментар
22.12.2022 00:57 Відповісти
Після Х-22 по Амстору - пішов нах з України, кінчений ********. Щоб по твоїм торговим центрам прилітало регулярно.
показати весь коментар
22.12.2022 01:26 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2022 01:26 Відповісти
Клинический дебилоид. То "один народ " и Украину придумал Ленин, то нацисты фашисты то братский народ. №бнулся окончательно. Ты определись уже, недоразумение ты плешивое! А про то что их не за что упрекнуть... В аду чертям будет рассказывать скоро)
показати весь коментар
22.12.2022 03:25 Відповісти
******* *****. Черенок лопаты в жопу на красной площади!
показати весь коментар
22.12.2022 06:13 Відповісти
Считаю соседа братом, но грохну яво, на всякий случай. Во имбицил.
показати весь коментар
22.12.2022 09:03 Відповісти
...совсем подворотня мацковии сдурела,тож мне ***** братское нашлось...удобрение
показати весь коментар
22.12.2022 10:03 Відповісти
Интересно, у него обычно в руках листочки в половину А4, а тут - какая-то брошюрка с флажком...
показати весь коментар
22.12.2022 11:18 Відповісти
Падло брехливе, щоб ти здохло!
показати весь коментар
22.12.2022 11:41 Відповісти
Ага, бьет , значит любит..
показати весь коментар
22.12.2022 14:55 Відповісти
***** пошел, брат!
показати весь коментар
22.12.2022 16:23 Відповісти
ПАДЛА БРЕХЛИВАЯ. ЭТОТ ПУЙЛО!!! Забыл ,что обесщал нам по ТВ 24 февраля 2022 года..
показати весь коментар
22.12.2022 17:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 