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Чеченські воїни із батальйону імені Шейха Мансура ведуть вуличний бій з російськими окупантами поблизу Бахмута. ВIДЕО
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В мережі опубліковані кадри вуличного бою бійців чеченського батальйону імені Шейха Мансура в районі Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений у грудні, камерою, яку чеченський воїн закріпив на своїй амуніції.
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