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війна (56641) чеченці (106) Бахмут(Артемівськ) (1487) добровольці (780)

Чеченські воїни із батальйону імені Шейха Мансура ведуть вуличний бій з російськими окупантами поблизу Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані кадри вуличного бою бійців чеченського батальйону імені Шейха Мансура в районі Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений у грудні, камерою, яку чеченський воїн закріпив на своїй амуніції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На росТВ показали чеченців із батальйону імені Шейха Мансура зі складу ЗСУ на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли, що на днях повністю візьмуть місто під контроль. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+55
Справжнім героям-чеченцям респект.Ічкерія буде вільною..
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21.12.2022 18:26
+41
Це справжні чеченці.
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21.12.2022 18:47
+28
Свободу Чеченії, аллаху акбар
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21.12.2022 18:40
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Справжнім героям-чеченцям респект.Ічкерія буде вільною..
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21.12.2022 18:26 Відповісти
Свободу Чеченії, аллаху акбар
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21.12.2022 18:40 Відповісти
Це справжні чеченці.
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21.12.2022 18:47 Відповісти
Дух Ічкерії живий, хоч і за кордоном, тому Ічкерія буде вільна.

«Непереможність криється в самому собі; можливість перемоги залежить від ворога» (с) Сунь-цзи, «Мистецтво війни»
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21.12.2022 19:09 Відповісти
Если бой уличный то это уже в самом Бахмуте а не поблизости
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21.12.2022 19:33 Відповісти
В відео написано що то Опитне
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21.12.2022 20:13 Відповісти
Хлопці, бережи та допомагай вам всім Аллах
Дякуємо.
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21.12.2022 19:41 Відповісти
міста нема(
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21.12.2022 19:59 Відповісти
Дай Бог ,чтобы эти хлопцы выжили и один прекрасный день повесили Кадырку за яйца
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22.12.2022 01:13 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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22.12.2022 09:58 Відповісти
 
 