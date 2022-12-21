Чеченські воїни із батальйону імені Шейха Мансура ведуть вуличний бій з російськими окупантами поблизу Бахмута. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри вуличного бою бійців чеченського батальйону імені Шейха Мансура в районі Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений у грудні, камерою, яку чеченський воїн закріпив на своїй амуніції.

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