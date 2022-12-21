Бійці ССО опублікували кадри висадки на острів Зміїний. ВIДЕО

"Морські котики" 73-го окремого морського центру спеціальних операції імені кошового отамана Антіна Головатого опублікували відеозапис, у якому розповідають про свою бойову роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, зокрема, є унікальні кадри висадки бійців ССО на острів Зміїний.

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