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Бійці ССО опублікували кадри висадки на острів Зміїний. ВIДЕО
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"Морські котики" 73-го окремого морського центру спеціальних операції імені кошового отамана Антіна Головатого опублікували відеозапис, у якому розповідають про свою бойову роботу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, зокрема, є унікальні кадри висадки бійців ССО на острів Зміїний.
Топ коментарі
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2. А хто закупив американськи катери? Санта Клаус?
3. Що зробив Зеленській? Окрім того що закрив "Кузню на рибальскому" а керівництво віддав під суд? Скількі катерів?
Як ви вже дістали розумові інваліди)
@falledlenin
В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.
28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.