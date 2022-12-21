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війна (56641) Зміїний (149) визволення (556) ССО (379)

Бійці ССО опублікували кадри висадки на острів Зміїний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

"Морські котики" 73-го окремого морського центру спеціальних операції імені кошового отамана Антіна Головатого опублікували відеозапис, у якому розповідають про свою бойову роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, зокрема, є унікальні кадри висадки бійців ССО на острів Зміїний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалена техніка російської армії та потрощені будівлі: який вигляд зараз має острів Зміїний. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
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21.12.2022 18:47
+11
Український часопис

@falledlenin

В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.

28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.

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21.12.2022 19:29
+9
"москітний флот" створений Порошенко таки виявився корисним
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21.12.2022 19:00
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Наші котики !!!!!
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21.12.2022 18:47 Відповісти
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21.12.2022 18:47 Відповісти
Наскільки я чув, ця ідіотська піарна висадка на зміїний по ініціативі зелених скотів коштувала спецурі декілька десятків загиблих.
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21.12.2022 18:55 Відповісти
з якого дива? Вони ж туди приїхали, коли там нікого вже не було, встановили прапор і звалили.
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21.12.2022 19:14 Відповісти
Не ця, а з 8 на 9 травня. Символізму захотілося де-кому Кривонос про це розповідав у стрімі з Леросом.
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21.12.2022 19:32 Відповісти
"москітний флот" створений Порошенко таки виявився корисним
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21.12.2022 19:00 Відповісти
И тут лизнули! Видимо потому что Порошенко построил целых два бронекатера наши и высаживались на американских катерах...
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21.12.2022 23:28 Відповісти
1. В курсі що там будували не тільки катери "кентавр" а ще наприклад "гюрза-м"? (читай в вікі сам)
2. А хто закупив американськи катери? Санта Клаус?
3. Що зробив Зеленській? Окрім того що закрив "Кузню на рибальскому" а керівництво віддав під суд? Скількі катерів?

Як ви вже дістали розумові інваліди)
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22.12.2022 13:33 Відповісти
"Славная" история катеров Гюрза-М Порошенко - заложено при Порохе 4 катера - 1 потоплен, 2 захватила рашка, 1 остался в строю. Просто супер москитный флот, слов нету. При Зеле кстати два катера тоже заложили, да и перед Порохом два было. Американские катера передали а не купили, но что это показывает не понятно, при Зеле передали намного больше всего.
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22.12.2022 16:20 Відповісти
Супер! Прямо как британские SBS!
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Український часопис

@falledlenin

В цей день 1963 року народився Степан Чобану - Герой України (2022, посмертно) - майор ЗСУ, льотчик-винищувач 831 БрТА.

28.02.2022 на літаку Су-27 вступив у повітряний бій з рос.окупантами над Кропивницьким, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Залишилась дружина, двоє синів.

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21.12.2022 19:29 Відповісти
..приманку поставили и ждем вояк лаптестана..
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22.12.2022 09:55 Відповісти
 
 