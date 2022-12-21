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Окупант на Луганщині: "Где наша новая техника, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? У нас очень много 500-х", - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони російський військовослужбовець розповідає про відсутність військової техніки та велику кількість дезертирів в підрозділі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сторінку ГУР.

"А скажи мне, а что мобилизованные побыли 3 месяца на обучении и домой нах#й смотались?", - питає в окупанта дружина.

Загарбник відповідає, що в них в підрозділі багато "500-х": "У нас очень много 500-х, очень много. Пятисотый, это который, бл#дь, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах#й, я не буду дальше служить". И съ#бался"

Окупант, шо воює на Луганщині, також скаржиться на відсутність озброєння, про яке розповідоє роспропаганда: "Где наша новая техника, так называемая, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? Я в душе не #бу".

Також читайте: "Скидывают гранаты с дронов. "200-тых", бл#дь, каждый день вывозят": російський окупант розповів про великі втрати армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Ваша новая тєхніка там же гдє і вся рабсєя-впєрдє...
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21.12.2022 20:32
+18
де ваша нова техніка??? спитайте в українських трактористів )))))))
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21.12.2022 20:50
+12
Вашу новую тєхнєку знімають з консервації ,1953 року випуску))Товсь)))
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21.12.2022 21:08
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Ваша новая тєхніка там же гдє і вся рабсєя-впєрдє...
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21.12.2022 20:32 Відповісти

Вот твоя новая техника дятел.
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21.12.2022 20:36 Відповісти
"...Я в душе не #бу."

Де ти у своєму заліссі душ знайшов, дебіл кончений? Унітаз в Україні вперше побачив!
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21.12.2022 20:43 Відповісти
де ваша нова техніка??? спитайте в українських трактористів )))))))
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21.12.2022 20:50 Відповісти
Где техника? Этот вопрос к цыганам.
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22.12.2022 05:38 Відповісти
РСНІ ПЗДА !!! А нєхєр шастать...
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21.12.2022 20:53 Відповісти
Вашу новую тєхнєку знімають з консервації ,1953 року випуску))Товсь)))
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21.12.2022 21:08 Відповісти
Товсь....плятьььь падсталом ********
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21.12.2022 22:10 Відповісти
Ну якщо через голову не доходить, що війна це зло, то хоч через задницю дійде... хоча не факт!
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21.12.2022 21:28 Відповісти
У рабсіянців 500-ті - це ті що мають хоч трохи клепки в голові.
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21.12.2022 21:30 Відповісти
Тупий кацап порахував, що 500 це більше ніж 200. А значить краще.
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22.12.2022 00:28 Відповісти
"Где наша новая техника, так называемая...», а в шахтах що вже нема?
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22.12.2022 02:22 Відповісти
Судя по информированности, я так и не понял, кто на войне, кацап или сама свиноматка?
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22.12.2022 05:37 Відповісти
А баби у Росії - "найбільш патріотичні" Кожна друга готова "хахлов рвать голыми руками" (правда - з дивану) Мій діалог з родичкою з Росії (етнічною українкою та дружиною уродженця Черкащини) у березні 2014 року:
- Вот если-б "ваши" все сдались, как в Крыму - то жили-бы сейчас одной страной!
- А вы нас спросили - хотим-ли мы жить с вами одной страной?
- А ЗАЧЕМ вас спрашивать? Мы же "единый народ"!
- Значит ты считаешь, что вы имеете право требовать от нас любви? "Люби меня, а то набью морду"?
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22.12.2022 06:15 Відповісти
 
 