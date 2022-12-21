Дрон-камікадзе влучає в групу окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване влучання українського дрона-камікадзе в групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що у момент атаки три російські окупанти намагалися підняти в небо розвідувального дрона. Щонайменше один з них отримав важкі поранення або був ліквідований.

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