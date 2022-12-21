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Дрон-камікадзе влучає в групу окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване влучання українського дрона-камікадзе в групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що у момент атаки три російські окупанти намагалися підняти в небо розвідувального дрона. Щонайменше один з них отримав важкі поранення або був ліквідований.
Топ коментарі
+61 Артм Воронцов
показати весь коментар21.12.2022 20:44
+60 Fjall_Raven
показати весь коментар21.12.2022 20:48
+41 Garry Grant
показати весь коментар21.12.2022 20:41
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в живих не буде! Страшна зброя! Саме для кацапів!
камикадзе куда по "крчуче" влучають...