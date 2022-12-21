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Дрон-камікадзе влучає в групу окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване влучання українського дрона-камікадзе в групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що у момент атаки три російські окупанти намагалися підняти в небо розвідувального дрона. Щонайменше один з них отримав важкі поранення або був ліквідований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це схоже на полювання". Командир взводу ЗСУ розповів про роботу української аеророзвідки. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
бандерівський шершень ....
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21.12.2022 20:44
+60
остальные кинулись своего не бросать ))
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21.12.2022 20:48
+41
Непоганий саунд👍
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21.12.2022 20:41
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Непоганий саунд👍
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21.12.2022 20:41 Відповісти
гарна музика! Хто знає, що за гурт?
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24.04.2023 18:39 Відповісти
бандерівський шершень ....
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21.12.2022 20:44 Відповісти
Да, и какая точность, обалдеть.. )
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21.12.2022 21:23 Відповісти
хорошо навелись...
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21.12.2022 21:25 Відповісти
Прямо в ********!!! ото повоевал
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21.12.2022 22:14 Відповісти
файно!
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21.12.2022 20:46 Відповісти
остальные кинулись своего не бросать ))
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21.12.2022 20:48 Відповісти
"Ми сваїх не харонім!" новий девіз русні.
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21.12.2022 22:02 Відповісти
))) ага. Харон ставит парашникам лайк!
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21.12.2022 22:39 Відповісти
хоча одна свинопсіна вижила, але обісрала вона і галіфе, і портянки і кірзаки
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21.12.2022 20:49 Відповісти
Потом будет рассказывать о мёртвых с косами.
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21.12.2022 21:09 Відповісти
Аблажили раssеюшку - воКРУГ НАТА с косами стоит
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21.12.2022 21:22 Відповісти
Слабовата питарда. Если бы не прямое попадание то рядом стоящие вообще без последствий. Нужно модернизировать хоть еще 100грамм тротилла добавить
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21.12.2022 20:54 Відповісти
*Як мед то й ложкою.*
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21.12.2022 20:59 Відповісти
Вже є. Наші на Кінбурні палять русню термобарічними б/к - https://www.youtube.com/watch?v=p2S7-OZf-Zc
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21.12.2022 22:08 Відповісти
хотя бы какой-то шрапнели добавить
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21.12.2022 23:43 Відповісти
И добавить мелких поражающих элементов.
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22.12.2022 09:12 Відповісти
Вони касетні вже є! В радіусі 300м жодного чмобіка
в живих не буде! Страшна зброя! Саме для кацапів!
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22.12.2022 14:17 Відповісти
А шо там епть ? А *****!!! Лаценти *******
камикадзе куда по "крчуче" влучають...
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21.12.2022 20:57 Відповісти
Де ***** наши разведоватльни опперативние камикадзе наши дрони ???!!!
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21.12.2022 20:59 Відповісти
в асфальте((
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21.12.2022 23:33 Відповісти
Блин, 10 минут наслаждался 18-ти секундным видео! Всё на повтор, нажимал... =)
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21.12.2022 22:09 Відповісти
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22.12.2022 04:43 Відповісти
побіг штаці прати...
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21.12.2022 22:13 Відповісти
Красиво. Душевно. Завжди приємно споглядати, як меншає окупантів на нашій землі. Слава ЗСУ!
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21.12.2022 23:18 Відповісти
Сюжет, постановка, виконання просто клас...Станіславський сказав би "вірю, повторити"
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22.12.2022 05:06 Відповісти
ЗСУ виписують ляща дроном.
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22.12.2022 09:13 Відповісти
і таких "джмелів"пртрібно десятки тисяч....
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22.12.2022 11:14 Відповісти
Боевые комары в действии..)))
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22.12.2022 14:01 Відповісти
Так душевно, по домашнему.
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22.12.2022 18:43 Відповісти
Уявляю, як той третій сьогодні "столовается" за троих))
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22.12.2022 19:55 Відповісти
 
 