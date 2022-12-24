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"Каски, на#уй, образца 40-го года": російський окупант скаржиться на застаріле обмундирування, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своїм другом, в якій він скаржиться на армійське забезпечення і радить не їхати на війну в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО.

Російський окупант розповідає, що зарааз проходить набір у штурмову групу, але він не бажає туди йти: "Прикинь, мы на первой линии. До них (ЗСУ. – Ред.) 40-50 метров. Ну его на х...й с нашим обмундированием. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова окупанта з дружиною: "Сегодня, бл#дь, руку ломал ночью. Два раза обухом топора по ней #бнул", - перехоплення ГУР. АУДIО

Коли друг каже, що збирається теж "підтягуватись", окупант радить йому цього не робити: "По возможности отсюда лучше соскакивать, с этой х...ни, на...уй".
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Топ коментарі
+27
як же мені тебе нежаль
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24.12.2022 21:42
+22
Пусть скажут спасибо, что им вообще каски выдали. Скоро в буденовках воевать будут
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24.12.2022 21:50
+22
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24.12.2022 21:57
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як же мені тебе нежаль
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24.12.2022 21:42 Відповісти
Як добре притисне то будуть одягати на голову кастрюлі й нічні горщики
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24.12.2022 23:13 Відповісти
какошнікі
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24.12.2022 23:25 Відповісти
Вони там щось намагалися принизити кастрюлеголових, тепер вдінуть самі, але не в знак протесту, а в знак свого покірного рабського стану перед тоталітарною диктатурою.
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24.12.2022 23:39 Відповісти
Та норм -- швидше відмучишся .
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24.12.2022 21:44 Відповісти
И возмущаются, собаки, что обмундирование у них старое, а то что их послали воевать непонятно куда и непонятно за что - этим они вообще не возмущаются, сволочи..
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24.12.2022 22:33 Відповісти
Яка різниця що за каска, всеодно здохнеш.
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24.12.2022 21:46 Відповісти
Какая разница 40 года каска или 86 . Ты всё равно в чёрный пакет а жене белую ладу может быть или пару лоханок льда.
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24.12.2022 21:47 Відповісти
може тобі касабе краще зразу кувалдою?
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24.12.2022 21:47 Відповісти
Нi спочатку на пляшку по руськiй традицii.
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24.12.2022 21:50 Відповісти
Пусть скажут спасибо, что им вообще каски выдали. Скоро в буденовках воевать будут
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24.12.2022 21:50 Відповісти
с шашками на конях
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24.12.2022 21:55 Відповісти
Какие кони? Вместе коней будет скакать на тех для которых шашек не хватило.
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24.12.2022 22:40 Відповісти
Ось така друга армія світу!
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24.12.2022 21:54 Відповісти
Зате на Роїсі з Пу..ном стабільність.
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24.12.2022 21:55 Відповісти
та ладна, не нойте...на складах есть...выдадут...потом
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24.12.2022 21:56 Відповісти
Кто то из пулемета по башке краснопузого дедаваевала прошёлся.
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24.12.2022 22:09 Відповісти
Не без етого
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25.12.2022 12:14 Відповісти
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24.12.2022 21:57 Відповісти
А как же можем повторить?Зачем этим фанатам Жукова современное снаряжение они же все одноразовые.
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24.12.2022 22:04 Відповісти
ну якщо ВОГ на голову прилетить від ЗСУ, то пофіг яка там каска
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24.12.2022 22:08 Відповісти
***
Друга армія у світі
Обікрала всіх сусідів.
Повезе в свою "страну"
Щоб "порадовать жену".

Із української хати
Привезе речей багато.
Хоч побачать як буває,
Що сусід вкраїнський має!

Який сором, люди милі!
Так не роблять навіть звірі.
Ледацюги й голодранці
Тепер ходять в наших штанцях.

Ще й радіють, наче діти..
Друга армія у світі !?
Як вам трусики? Не труть?
Ждіть матусі, й вам вкрадуть!

Що ж тут скажеш - жебраки
Як вояки - тупаки!
В цих заблуд одна "забота":
Чимсь набити собі рота,

І прикрити голу дупу
Й вік сидіти у халупі
Ось яка "страна" багата!
Марадёрам війна свято!

Шафи, двері, унітази,
Он виблискують з камазів
І стіралки і мопеди,
Ковдри і велосипеди.

Телефони, ноутбуки,
Все грабастали, звірюки.
І стільці, столи, матраси,
До усього бидло ласе.

У людей майна накрали
Ой, які ж вони шакали!
Й будку псячу - просто сміх!
Щоб чорти забрали всіх.
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24.12.2022 22:09 Відповісти
Памперси купи
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24.12.2022 22:12 Відповісти
Чому в них каски надівають на х..й?
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24.12.2022 22:17 Відповісти
Бо головцi х.я бiльше розумy нiж в головi кацапа. Це не фiлософiя це факт.
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24.12.2022 22:25 Відповісти
Вон рогозин теперь наверное жалеет, что не одел каску на х*й...
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24.12.2022 22:56 Відповісти
та яка різниця в якій касці здохне орк в новій чи в старій?))
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24.12.2022 22:19 Відповісти
Лошара💩🐔 е.аная ! 😁😁😁
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24.12.2022 22:22 Відповісти
https://youtu.be/***********....

Вода снег бочки..это рaбZeя..21 век...🦍🦍встали с Колен 🤣👹
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24.12.2022 22:40 Відповісти
Ну і чого воно не радіє?
Мріяло ж про сересере.
Мріяло-Отримало
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24.12.2022 22:46 Відповісти
Ніхто і не помітив, як "балтун у тєлєфона" видав військову таємницю: в росармії до спорядження входить не тільки каска на голову, але й каска на головку! Ще з 40-го року!
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24.12.2022 22:50 Відповісти
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24.12.2022 23:06 Відповісти
а что не так? Деды в этих касках воевали...
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24.12.2022 23:17 Відповісти
"Каски, на#уй, образца 40-го года"

Так і ********: ти ж-бо зараз на#уй "можемпофторяєшь", можеш згадати на#уй , що дєди тралівалі!
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24.12.2022 23:23 Відповісти
Винтажные каски от тех самых дедов - а они не ценят.
Каска служит и как походный котелок, и как ночной горшок.
И пионерам есть что выкопать из сырой земли ...
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24.12.2022 23:37 Відповісти
Не млять сами стремятся к совку, а там перед самым концом "развития" каски были образца 40 годов.
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24.12.2022 23:54 Відповісти
Миші кололись,плакали,але наполегливо продовжували гризти кактус... Кацапні так кортить нас вбивати,що вони і через «нємогу» лізтимуть сюди. Це треба чітко усвідомити і не сприймати подібний скульож за слабкість .
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24.12.2022 23:55 Відповісти
Кацапи , ліпше не пхайтеся в Украіну , бо здохнете всі 😡
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25.12.2022 00:33 Відповісти
Диды в лаптях ваивале, ишь шо захотел, а на бутылку?
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25.12.2022 01:55 Відповісти
А мозги що - не 1940-року?! От і носи поки є на чому. Каска йому не подобається.
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25.12.2022 02:45 Відповісти
-Вован вованыч, а где российская регулярная армия?
- Она, ну, как вам сказать, она превратилась в белых журавлей
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25.12.2022 02:50 Відповісти
К земле привыкайте ********.
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25.12.2022 11:08 Відповісти
Kakije kaski... beri, vanjka, shinelj, idji domij!
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25.12.2022 12:14 Відповісти
НАТО, завидуй - у кацапов такая экипировка, что даже каски на х@й есть, хотя и образца 40-го года!
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25.12.2022 12:44 Відповісти
каски то херня ви потомки орди самі 1120 року..
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25.12.2022 20:48 Відповісти
 
 