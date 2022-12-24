"Каски, на#уй, образца 40-го года": російський окупант скаржиться на застаріле обмундирування, - перехоплення ГУР. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своїм другом, в якій він скаржиться на армійське забезпечення і радить не їхати на війну в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО.

Російський окупант розповідає, що зарааз проходить набір у штурмову групу, але він не бажає туди йти: "Прикинь, мы на первой линии. До них (ЗСУ. – Ред.) 40-50 метров. Ну его на х...й с нашим обмундированием. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное".

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Коли друг каже, що збирається теж "підтягуватись", окупант радить йому цього не робити: "По возможности отсюда лучше соскакивать, с этой х...ни, на...уй".