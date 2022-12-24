"Каски, на#уй, образца 40-го года": російський окупант скаржиться на застаріле обмундирування, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови російського окупанта зі своїм другом, в якій він скаржиться на армійське забезпечення і радить не їхати на війну в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО.
Російський окупант розповідає, що зарааз проходить набір у штурмову групу, але він не бажає туди йти: "Прикинь, мы на первой линии. До них (ЗСУ. – Ред.) 40-50 метров. Ну его на х...й с нашим обмундированием. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное".
Коли друг каже, що збирається теж "підтягуватись", окупант радить йому цього не робити: "По возможности отсюда лучше соскакивать, с этой х...ни, на...уй".
Будь ласка, зачекайте...
Друга армія у світі
Обікрала всіх сусідів.
Повезе в свою "страну"
Щоб "порадовать жену".
Із української хати
Привезе речей багато.
Хоч побачать як буває,
Що сусід вкраїнський має!
Який сором, люди милі!
Так не роблять навіть звірі.
Ледацюги й голодранці
Тепер ходять в наших штанцях.
Ще й радіють, наче діти..
Друга армія у світі !?
Як вам трусики? Не труть?
Ждіть матусі, й вам вкрадуть!
Що ж тут скажеш - жебраки
Як вояки - тупаки!
В цих заблуд одна "забота":
Чимсь набити собі рота,
І прикрити голу дупу
Й вік сидіти у халупі
Ось яка "страна" багата!
Марадёрам війна свято!
Шафи, двері, унітази,
Он виблискують з камазів
І стіралки і мопеди,
Ковдри і велосипеди.
Телефони, ноутбуки,
Все грабастали, звірюки.
І стільці, столи, матраси,
До усього бидло ласе.
У людей майна накрали
Ой, які ж вони шакали!
Й будку псячу - просто сміх!
Щоб чорти забрали всіх.
Вода снег бочки..это рaбZeя..21 век...🦍🦍встали с Колен 🤣👹
Мріяло ж про сересере.
Мріяло-Отримало
Так і ********: ти ж-бо зараз на#уй "можемпофторяєшь", можеш згадати на#уй , що дєди тралівалі!
Каска служит и как походный котелок, и как ночной горшок.
И пионерам есть что выкопать из сырой земли ...
- Она, ну, как вам сказать, она превратилась в белых журавлей