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Наслідки масованого російського обстрілу центру Херсону. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали кадри після сьогоднішнього масованого російського обстрілу центру Херсону. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

"Росія обстріляла центр Херсона. Масована атака на Херсон відбулась 24 грудня. Атакували ринок, торговий центр, житлові будинки, адмінбудівлі — місця, де перебуває найбільше людей, повідомив голова ОВА. Наразі відомо про десятьох загиблих, ще понад 50 людей — поранені. Після масованого обстрілу центру Херсона в місті знову лунали вибухи", - повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених, 18 з них - у важкому стані
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Топ коментарі
+42
РФ должна быть уничтожена
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24.12.2022 22:41
+36
Покажите эти массовые убийства ********* из Европы которые хотят дать гарантии безопасности СВИНАРНИКУ под названием россия. Пускай завалят свои хлебала.
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24.12.2022 22:41
+28
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24.12.2022 22:40
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24.12.2022 22:40 Відповісти
Покажите эти массовые убийства ********* из Европы которые хотят дать гарантии безопасности СВИНАРНИКУ под названием россия. Пускай завалят свои хлебала.
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24.12.2022 22:41 Відповісти
гнида макрон еще и выбила выход их спортсменов из бана, бо у него олимпиада, а "спорт вне палитики". Интересно, если бы кацапы сделали подобное с парижем, он бы все равно их пригласил на олимпиаду и требовал им гарантии?
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24.12.2022 22:55 Відповісти
РФ должна быть уничтожена
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24.12.2022 22:41 Відповісти
Однозначно, це навіть не обговорювати. Горіть в пеклі москалі
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24.12.2022 22:43 Відповісти
Цинизм ху.ла перешёл всё границы. Даже ипанутый гитлер такого не творил. Горите в аду кацапские выплятки.
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24.12.2022 22:43 Відповісти
Дай свині роги- людей поколе!
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25.12.2022 00:02 Відповісти
Вот такая в понимании бункерной твари братская любовь к украинцам. На века русня нам враги , этому нет прощения. Этот геноцид должен быть наказан.
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24.12.2022 22:50 Відповісти
відмовляйтесь від кацапського изьіка, щоб із-за таких мовних бовдурів, ***** не приходило "визволяти" й мене.
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24.12.2022 23:30 Відповісти
Царство Небесне загиблим. А що до ворогів, то їм загибель і в пекло.
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24.12.2022 23:00 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

5 ч

РУМО (Пентагон) начал оцифровку ландшафта территории ЛДНР и Крыма для нанесены ударов ТЯО морского базирования (в случае применения Россией химического и ТЯО). Приказ на оцифровку и развертывание 78 космических спутниковых аппаратов РУМО получили в день отъезда Зеленского
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24.12.2022 23:03 Відповісти
зачем пентагону бить по лднр и крыму? это не центры принятия решений
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24.12.2022 23:20 Відповісти
Кацапи мразь і вбивці , будьте прокляті на віки вічні 😡
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25.12.2022 00:16 Відповісти
этих двух ублюдков на майдан
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25.12.2022 02:46 Відповісти
пришло время бомбить расию - маскву, *********, смоленск, курск, саратов, ростов и далее по списку... земля должна гореть у кацапов под ногами... каждая секунда должна прекратиться для кацапов в ужас...
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25.12.2022 06:42 Відповісти
Покажите это видео Эрдогану и Трампу - двум наибольшим фанатам прекращения помощи Украине.
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25.12.2022 08:53 Відповісти
ПИДА*РАСЫ КОЗЛОМОРДЫЕ
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25.12.2022 09:28 Відповісти
вечная память погибшим!смерть рашистской гадине!
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25.12.2022 11:43 Відповісти
 
 