Наслідки масованого російського обстрілу центру Херсону. ВIДЕО 18+

В мережі показали кадри після сьогоднішнього масованого російського обстрілу центру Херсону. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

"Росія обстріляла центр Херсона. Масована атака на Херсон відбулась 24 грудня. Атакували ринок, торговий центр, житлові будинки, адмінбудівлі — місця, де перебуває найбільше людей, повідомив голова ОВА. Наразі відомо про десятьох загиблих, ще понад 50 людей — поранені. Після масованого обстрілу центру Херсона в місті знову лунали вибухи", - повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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