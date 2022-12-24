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Велика Британія (3656) Сунак Ріші (151)

Сунак замість різдвяного вітання телефонував держслужбовцям, зокрема в Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак замість виголошення традиційного звернення напередодні Різдва оприлюднив ролик, у якому телефонує кільком британським держслужбовцям і дякує за їхню роботу.

Як повідомляють у британському уряді, Сунак здійснив "несподівані дзвінки" до дипломатів у Пакистані, Сомалі та Україні, на корабель Королівського флоту, що перебуває в Антарктиді, а також керівнику громадської організації, яка допомагає дітям, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Прем’єр-міністр сказав їм, що робота дипломатів і збройних сил цього року на тлі такої глобальної нестабільності продемонструвала найкраще, що є у Сполученого Королівства за кордоном", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема Сунак поговорив телефоном зі Світою Яворською, яка протягом року працює в посольстві Великої Британії в Україні. Вона розповіла про те, як після повномасштабного вторгнення Росії була змушена тікати в Польщу, де була волонтеркою-перекладачкою для біженців з України, а нині у Львові допомагає у створенні британського представництва.

"Прем'єр-міністр подякував Світі за її важку роботу та запевнив, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначається в повідомленні.
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Топ коментарі
+9
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25.12.2022 00:01
+1
Merry Holiday! Звикайте
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25.12.2022 00:06
+1
Перепрошую за спецефіцний діаспорний сарказм.
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25.12.2022 00:30
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25.12.2022 00:01 Відповісти
Merry Holiday! Звикайте
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25.12.2022 00:06 Відповісти
Перепрошую за спецефіцний діаспорний сарказм.
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25.12.2022 00:30 Відповісти
А мені, нехай грошей подарує..
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25.12.2022 00:50 Відповісти
Андрей Мельник: как посол Украины в Германии портил отношения двух стран
АНДРЕЙ МЕЛЬНИК: досье - биография - компромат • SkeletInfo
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25.12.2022 01:00 Відповісти
де біл & сабо тажник
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25.12.2022 06:17 Відповісти
Чого б це індус вітав свою країну з Різдвом Христовим, він краще зателефонує працівникам і подякує!
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25.12.2022 01:42 Відповісти
Працівники - це і є країна.
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25.12.2022 04:09 Відповісти
++
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25.12.2022 09:36 Відповісти
https://youtu.be/m661lmrAYKY...

Таємниці Гетьмана Богдана Хмельницького..
Брати Капранови з подробицями цього феномену 🔱❤️🖤💙💛🔱👍💪
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25.12.2022 13:06 Відповісти
Все, что нужно знать про богдана хмельницкого - этот выродок кинул Украину на 300 лет под кацапские молотки.
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25.12.2022 21:19 Відповісти
 
 