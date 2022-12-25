УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14675 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 406 16
армія РФ (13448) війна (56233) Маріуполь (2818) Мелітополь (736) Андрющенко Петро (635)

Російські окупанти активно перекидають техніку для укріплення ділянки фронту в Мелітополі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали активно перекидати свою техніку в Запорізьку область. Укріплюють Мелітопольську ділянку фронту.

Про це пише в Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Надвеликий рух техніки.

Після вчорашньої "бавовни" в районі Урзуфу, сьогодні в Маріуполі та в Маріупольському районі фіксується аномально високий рух військових колон в бік Запорізької області (Бердянський напрям).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама, - Андрющенко

- Через Маріуполь - Мангуш - БТРи, командні пункти, поки жива сила.
- З Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову - гусенична військова техніка у великій кількості.

З огляду на публічну інформацію від української розвідки, йде відверте укріплення Мелітопольської ділянки фронту", - розповів він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
25.12.2022 01:13
+7
показати весь коментар
25.12.2022 01:05
+7
показати весь коментар
25.12.2022 01:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російські окупанти активно перекидають техніку

Требушетом?
показати весь коментар
25.12.2022 00:08 Відповісти
А це слово дозволено використовувати лиш коли говоримо про буквальне перекидання чогось?
показати весь коментар
25.12.2022 00:11 Відповісти
Оголосіть, будь ласка, повний список дозволених слів.
показати весь коментар
25.12.2022 01:07 Відповісти
Отже Мелітополь взяти буде дуже складно... А натівський генерал щось розказував немов би вже в наступному місяці і Маріуполь буде наш.
показати весь коментар
25.12.2022 00:12 Відповісти
Кучненько ставте техніку, щоб нашим сонечкам легше було її смажити!
показати весь коментар
25.12.2022 00:41 Відповісти
З касапської військової техніки, можна тільки окопи робити..
показати весь коментар
25.12.2022 00:53 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 01:05 Відповісти
гнида с первых дней "работала" на сдачу Украины
показати весь коментар
25.12.2022 01:07 Відповісти
Могу привести внушительный список гнид. Меркель, обама.... Продолжать?
показати весь коментар
25.12.2022 01:10 Відповісти
Не так страшні московські воші, як українські гниди.- зэ-гниды
показати весь коментар
25.12.2022 01:14 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 01:18 Відповісти
Вибачте, але світові гниди не краще. Ви що, не зрозуміли натяку?
показати весь коментар
25.12.2022 07:52 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 01:13 Відповісти
Зі своїми гнидами розберемось. А що там з німецькими, американськими? Та як знайти тих гнид, хто сере під чужими прапорцями?
показати весь коментар
25.12.2022 07:56 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
25.12.2022 09:13 Відповісти
Нова Чорнобаївка?
показати весь коментар
25.12.2022 14:18 Відповісти
 
 