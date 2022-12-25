Російські окупанти активно перекидають техніку для укріплення ділянки фронту в Мелітополі, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти почали активно перекидати свою техніку в Запорізьку область. Укріплюють Мелітопольську ділянку фронту.

Про це пише в Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Надвеликий рух техніки.

Після вчорашньої "бавовни" в районі Урзуфу, сьогодні в Маріуполі та в Маріупольському районі фіксується аномально високий рух військових колон в бік Запорізької області (Бердянський напрям).

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- Через Маріуполь - Мангуш - БТРи, командні пункти, поки жива сила.

- З Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову - гусенична військова техніка у великій кількості.

З огляду на публічну інформацію від української розвідки, йде відверте укріплення Мелітопольської ділянки фронту", - розповів він.