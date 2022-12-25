УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14675 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 181 14
Велика Британія (3656) війна (56233)

Міноборони Британії привітало українських військових з Різдвом: Ваша мужність є прикладом для всіх нас. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони Великої Британії звернулося до українських військових напередодні Різдва, яке 25 грудня святкують християни західного обряду.

Відповідний пост опублікувала пресслужба оборонного відомства у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші мужність і наполегливість у захисті своєї країни є яскравим прикладом для всіх нас. Ще раз, я вшановую вас, Збройні Сили України", – говорить британський військовий на відео, звертаючись до українських воїнів.

"Збираючись на Різдво цього року, пам’ятаймо про тих хоробрих чоловіків і жінок, які борються, щоб захистити свою країну. Слава Україні! Героям Слава!", - наголосили в міноборони Великої Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова підготовка українських військових у Великій Британії. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
25.12.2022 03:28
+11
Наступ кацапів на Бахмутському напрямку захлинувся - ISW

показати весь коментар
25.12.2022 06:05
+8
Я ще в нульових задумався чому Новий рік від Різдва Христового настає тоді коли Христос ще не народився, а народиться лише 7 січня. Це ж абсурд.
показати весь коментар
25.12.2022 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня европейское Рождество. Бункерная мразь явно не упустит шанс на@ать на пороге Украины именно на европейское Рождество. Будьте бдительны.
показати весь коментар
25.12.2022 02:00 Відповісти
Щире привітання)
Коли нарешті наші попи проснуться і перенесуть Різдво на 25.12, як в нормальних людей?
показати весь коментар
25.12.2022 02:04 Відповісти
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
показати весь коментар
25.12.2022 03:40 Відповісти
Glory to the Queen
показати весь коментар
25.12.2022 02:10 Відповісти
Там уже король.
показати весь коментар
25.12.2022 07:14 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 03:28 Відповісти
🎶🎶🎶 Різдвяна пісня Нова радість стала - Тіна Кароль

https://youtu.be/-i08oWvxcLQ
показати весь коментар
25.12.2022 04:03 Відповісти
Нема західного обряду, нема східного обряду, є просто Різдво! А московіти ідуть геть до свого Сатани!
показати весь коментар
25.12.2022 04:21 Відповісти
Наступ кацапів на Бахмутському напрямку захлинувся - ISW

показати весь коментар
25.12.2022 06:05 Відповісти
На Бахмутському напрямку всі кацапи просто здохли 😡
показати весь коментар
25.12.2022 07:45 Відповісти
так це ж добра новина, бо добрий кацап - мертвий кацап !!!
показати весь коментар
25.12.2022 10:30 Відповісти
Я ще в нульових задумався чому Новий рік від Різдва Христового настає тоді коли Христос ще не народився, а народиться лише 7 січня. Це ж абсурд.
показати весь коментар
25.12.2022 07:53 Відповісти
То від багатьох українських жителів вас відрізняє здатність замислюватись.
показати весь коментар
25.12.2022 11:27 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 09:25 Відповісти
 
 