Міноборони Британії привітало українських військових з Різдвом: Ваша мужність є прикладом для всіх нас. ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії звернулося до українських військових напередодні Різдва, яке 25 грудня святкують християни західного обряду.

Відповідний пост опублікувала пресслужба оборонного відомства у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші мужність і наполегливість у захисті своєї країни є яскравим прикладом для всіх нас. Ще раз, я вшановую вас, Збройні Сили України", – говорить британський військовий на відео, звертаючись до українських воїнів.

"Збираючись на Різдво цього року, пам’ятаймо про тих хоробрих чоловіків і жінок, які борються, щоб захистити свою країну. Слава Україні! Героям Слава!", - наголосили в міноборони Великої Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова підготовка українських військових у Великій Британії. ВIДЕО

"Your courage and tenacity to defending your country is a shining example to all of us"



As we settle down for Christmas this year, let us keep those courageous men and women fighting to defend their country in our thoughts.



Slava Ukraini! Heroyam Slava!



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Lsikm0Ov49