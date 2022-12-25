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Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафільмовано бойову роботу українських військових пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений з безпілотника, видно як два українські вертольоти по черзі атакують позиції російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбитий вертоліт окупантів горить і падає, не дотягнувши до місця базування. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Сто раз сбитая в сводках Коношенкова ВВС Украины находится в воздухе и отправляет оркам подарки.
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25.12.2022 10:47
+30
Цифра за 100000 говорить,що таки відмінно попадають.
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25.12.2022 10:59
+29
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25.12.2022 10:58
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Сто раз сбитая в сводках Коношенкова ВВС Украины находится в воздухе и отправляет оркам подарки.
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25.12.2022 10:47 Відповісти
иди на путина...
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25.12.2022 10:54 Відповісти
То може ти хвореньке ??
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25.12.2022 10:58 Відповісти
Ипп Онатт , ти из окопа зубоскалишь?
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25.12.2022 10:59 Відповісти
почему не на фронте а оставил скрепную и свалил в Казахстан?
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25.12.2022 11:02 Відповісти
Не читай. Это не твоё.
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25.12.2022 11:07 Відповісти
но не в в 3-4 раза же)) . А звідки ти взяв що цифри нашого ГШ завищені . ? Ти що , сам особисто рахував трупи орків ?
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25.12.2022 11:26 Відповісти
Хочеш, обламаю?))) Наші даже цифри применшують. Скільки не подаємо - всерівно генштаб менше вкаже... Так що хай буде по твоєму - так цікавіше - коли прозріння прийде на фініші, що все проспали і без патєрь нет)
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25.12.2022 11:35 Відповісти
До чого тут той сайт .?
Ну добре ,, нехай не ти , то виходить редактори того сайту знаходяться на передовій і рахують вбитих кацапів ?
Ти уявляєш - яку дурню мелеш ?? Якийсь сраний сайт , яких знаходиться за тисячі км від театру військових дій , знає , про те що відбувається там - краще ніж безпосередні учасники бойових дій .!! Які все бачать своїми очима . Як таке може бути . ??
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25.12.2022 11:42 Відповісти
І ще одне . Якщо втрати кацапів незначні , - навіщо вони об'явили мобілізацію 300 тис , і планують ще мільйон . ? Навіщо витягли 40 тис зеків з тюрем і відправили їх на війну ? І продовжують їх вербувати . Де логіка .??
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25.12.2022 11:50 Відповісти
Резніков Олексій
13 мая ·
В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога.
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25.12.2022 13:16 Відповісти
не связывайтесь с ботиком новосделом-недоделом...

Скрипп Тонитт a5fa11d0
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Реєстрація: 24.12.2022
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25.12.2022 11:31 Відповісти
"ВВС" не існує 18 років, бо з 2004-го це Повітряни Сили, а вертольоти в статті на 99% належать до Армійської Авіації Сухопутних військ.
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25.12.2022 20:38 Відповісти
СКАЗКА
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25.12.2022 10:50 Відповісти
Они при таком способе нанесения удара, хоть примерно куда то попадают?
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25.12.2022 10:51 Відповісти
Кабрирование! Запомнил , рузкий? К. А. Б. Р. И. Р. О. В. А. Н. И. Е.
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25.12.2022 11:05 Відповісти
Цифра за 100000 говорить,що таки відмінно попадають.
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25.12.2022 10:59 Відповісти
Trudno skazat kakimi imeno raketami streliajet>Mozet te sto briti dali?Tak te tocnyje
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25.12.2022 11:02 Відповісти
Що ви знаєте про війну? Що учора вирішили поцікавитися і свою думку донести ....Вибачте,але ваша думка не має ваги, тут,бо зброю орків ЗСУ протестували
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25.12.2022 11:12 Відповісти
ПНХ Ванечка
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25.12.2022 11:29 Відповісти
Это не точечные удары но ВОПы и РОПы по площади накрываются,кто из руссни не успел вовремя спрятаться отправится на "кобзонконцерт"
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25.12.2022 12:56 Відповісти
влучають порівняно непогано, якщо брати до уваги що в деяких других арміях світу не можуть влучити "високоточною" ракетою в потрібну країну
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25.12.2022 15:14 Відповісти
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25.12.2022 10:58 Відповісти
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25.12.2022 11:05 Відповісти
ідуть на наднизьких....молодці...не завжди буде 100 відсоткове ураження, але в тонусі орка- кацапню тримають...- нехай обсираються...слава вам та Подяка наші Соколи)))
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25.12.2022 11:07 Відповісти
Мочи русню.
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25.12.2022 11:18 Відповісти
Дійсно, як важливо мати сильну Армію, свою Мову, та свою Церкву!
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25.12.2022 11:24 Відповісти
Та свій 95 квартал при владі! Це вам не уральскі пельменні на задворках
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25.12.2022 11:55 Відповісти
Круто хлопці відпрацювали!
Окремо плюсую автору відео за саундтрек трек!
Раммштайн зараз те, що треба!
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25.12.2022 13:53 Відповісти
Незрозуміло, чому командування не працює над інтеграцією НАТОвських ракет повітря-земля на українські гелікоптери. Та ж сама Brimstone 2 ідеально б стала на наші вертушки.

Ефективність такої роботи по площадям нікуди не годиться.
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25.12.2022 14:45 Відповісти
Що маємо, тим кацапню і пригощаємо. І до брімстоунів дійде черга. Ви за це не дуже хвилюйтеся - Якщо вже Петріоти узгодили і HARM-ами вже 5й місяць кацапню валимо, це означає, що вся інша номенклатура буде зачасту просто по готовності навчених екіпажів та обслуги.
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25.12.2022 21:47 Відповісти
Гарно вдарили по кацапам.
Доречі в українській мові нема ніяких вертольотів - є гелікоптери або гвинтокрили.
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25.12.2022 18:24 Відповісти
ВЕРТОЛІ́Т, льота, чол. Важчий за повітря літальний апарат, що може підніматися в повітря без розбігу і вертикально приземлюватися, а також висіти в повітрі. Літакам нема роботи, Наче стіл завбільшки - лан, І сідають вертольоти.. на майдан (Любомир Дмитерко, В обіймах сонця, 1958, 112).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 334.

http://sum.in.ua/s/vertolit
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25.12.2022 21:22 Відповісти
Радянський словничок - в українській мові немає і не було вертольотів
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25.12.2022 21:34 Відповісти
А буде посилання хоч на якийсь словничок для підтримки цього твердження?
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25.12.2022 21:58 Відповісти
Звісно буде - Том 1, 1970. - Стор. 334.
При радянщині було в більшості млороське, а не українське, тому і вертольоти як і у московському варіанті, а не гелікоптери.
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26.12.2022 01:30 Відповісти
І до чого тут моє посилання на словник? Не прикидайтеся дурком. Я просила посилання, яке підтримує Ваше твердження.
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26.12.2022 09:01 Відповісти
Маша вмикни мозок - при совку з України як і при царі робили малоросію і знищували Українську мову, вводячи росіянізми до мови України. Яким доказом може бути твій радянський словник окрім як лайняно імперським.
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26.12.2022 15:40 Відповісти
От же ж бевзь, годі вже клеїти дурня. Я просила Ваших доказів, та не дочекалася. Ваші пусті балачки мені не цікаві.
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26.12.2022 15:45 Відповісти
А погано Маша коли людина головою не думає як ти 😁
Нащо - совкі московськи ж написали правду 😄
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26.12.2022 15:48 Відповісти
Від Вас потрібно було лише посилання, яке обгрунтує Вашу позицію. Але бачу, що для Вас має значення тільки те, що у Вас у голові. Свій діагноз зможете знайти самостійно
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26.12.2022 15:56 Відповісти
Маша ти ще і лікар у темі 😆
Краще думай головой і аналізуй інформацію.
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26.12.2022 16:03 Відповісти
Мова розвивається назалежно від Вас, а також Ваших знать та бажань. Багато слів є запозиченими з інших мов, як, наприклад гелікоптер. Ось гвинтокрил є українським словом, але, хоч і є синонімом, але означає дещо інший літальний апарат. Але у Вас ще є надія, тому що навчатися ніколи не запізно.
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26.12.2022 16:14 Відповісти
Навчатися Маша і здирати з кацапської мови їх слова це не одне і теж.
Навчайся краще Української, а не кацапської.
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26.12.2022 16:16 Відповісти
Зрозуміло для Вас единим джерелом знань є виключно Ваша голова. З таким ставленням Ви української навряд чи навчитесь. Насправді Ви її не знаєте, хоч що б там Вам не казала з цього приводу Ваша "всезнаюча" голова.
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26.12.2022 16:22 Відповісти
Та і потім не хочу підтримувати ввід росіянізмів до мови України
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26.12.2022 16:19 Відповісти
Це не критика твого поста, це просто реальність.
москва знищувала Українську мову, а ти чекаєш що в радянському словнику Української мови може бути щось гарне і корисне для України. Скільки філологів, поетів, письмеників і професури України комуністи сгноїли у Сибіру і ГУЛАГу, для чого, щоб словники гарні видавати з Української мови ?
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26.12.2022 15:43 Відповісти
Про гвинтокрили не весели.
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25.12.2022 21:54 Відповісти
Мені здається, що точність ураження ворога таким способом, занадто низька. Можливо, я помиляюсь.
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25.12.2022 18:43 Відповісти
Краще б залишили ці ракети для модернізації, чим у білий світ куляти. Йде "ракетний ленд-ліз", або як американські ракети APKWS допоможуть ЗСУ нищити окупантів
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25.12.2022 23:37 Відповісти
 
 