Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафільмовано бойову роботу українських військових пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений з безпілотника, видно як два українські вертольоти по черзі атакують позиції російських окупантів.

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