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Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафільмовано бойову роботу українських військових пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений з безпілотника, видно як два українські вертольоти по черзі атакують позиції російських окупантів.
Топ коментарі
+37 govtva
показати весь коментар25.12.2022 10:47
+30 Валентина Саюн c856325a
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+29 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.12.2022 10:58
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Будь ласка, зачекайте...
Ну добре ,, нехай не ти , то виходить редактори того сайту знаходяться на передовій і рахують вбитих кацапів ?
Ти уявляєш - яку дурню мелеш ?? Якийсь сраний сайт , яких знаходиться за тисячі км від театру військових дій , знає , про те що відбувається там - краще ніж безпосередні учасники бойових дій .!! Які все бачать своїми очима . Як таке може бути . ??
13 мая ·
В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога.
Скрипп Тонитт a5fa11d0
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Реєстрація: 24.12.2022
Окремо плюсую автору відео за саундтрек трек!
Раммштайн зараз те, що треба!
Ефективність такої роботи по площадям нікуди не годиться.
Доречі в українській мові нема ніяких вертольотів - є гелікоптери або гвинтокрили.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 334.
http://sum.in.ua/s/vertolit
При радянщині було в більшості млороське, а не українське, тому і вертольоти як і у московському варіанті, а не гелікоптери.
Нащо - совкі московськи ж написали правду 😄
Краще думай головой і аналізуй інформацію.
Навчайся краще Української, а не кацапської.
москва знищувала Українську мову, а ти чекаєш що в радянському словнику Української мови може бути щось гарне і корисне для України. Скільки філологів, поетів, письмеників і професури України комуністи сгноїли у Сибіру і ГУЛАГу, для чого, щоб словники гарні видавати з Української мови ?