20 161 26
Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знайшли рештки російського гелікоптера Ка-52, знищеного разом з екіпажем українською ППО біля села Суханове на Херсонщині.
Відеозапис із місця падіння російського вертольота опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережах.
Свідками знищення Ка-52 стали ворожі артилеристи. Вони встановили на місці його падіння хрест, на якому зробили напис з погрозами помститися.
Топ коментарі
+57 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар25.12.2022 11:07
+46 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.12.2022 11:07
+39 irenka ko
показати весь коментар25.12.2022 11:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
пообещал что будет квест
а там то ЗСУ солдаты й
засратый крест" ))