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Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знайшли рештки російського гелікоптера Ка-52, знищеного разом з екіпажем українською ППО біля села Суханове на Херсонщині.

Відеозапис із місця падіння російського вертольота опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережах.

Свідками знищення Ка-52 стали ворожі артилеристи. Вони встановили на місці його падіння хрест, на якому зробили напис з погрозами помститися.

Рештки російського вертольота Ка-52, знищеного разом з екіпажем біля села Суханове на Херсонщині 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Під@ри прийшли на нашу землю і хатят атамстіть?
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25.12.2022 11:07
+46
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25.12.2022 11:07
+39
Ворожі артилеристи-мстітєлі , щоб ви здохли. Сподіваюсь, вже гниєте у нашому чорноземі.
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25.12.2022 11:13
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СлАвненько приземлили!
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25.12.2022 11:05 Відповісти
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25.12.2022 11:07 Відповісти
"голуби" нормально так уже отомстили. крест засрали )))
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25.12.2022 11:20 Відповісти
Під@ри прийшли на нашу землю і хатят атамстіть?
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25.12.2022 11:07 Відповісти
Вони атамстят, і помруть ще ефектніше
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25.12.2022 11:09 Відповісти
А за второй Ка-52 что там же сами сбили с перепугу отстреливаясь от Хаймарсов тоже отомстят?
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25.12.2022 11:12 Відповісти
Єво там нєбило. 😁
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25.12.2022 11:19 Відповісти
Їво тама ні біля
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25.12.2022 12:11 Відповісти
Так має виглядати вся московія!
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25.12.2022 12:21 Відповісти
И они там не служили..
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25.12.2022 12:42 Відповісти
Зробіть з того хреста кілки та позабивайте в їх свинячі серця.
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25.12.2022 11:13 Відповісти
Ворожі артилеристи-мстітєлі , щоб ви здохли. Сподіваюсь, вже гниєте у нашому чорноземі.
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25.12.2022 11:13 Відповісти
Отомстят? Хотят засосать до смерти?😱
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25.12.2022 11:15 Відповісти
Здоровья погибшим!
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25.12.2022 11:22 Відповісти
Мстуни мля,мстя ще не виросла.
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25.12.2022 11:24 Відповісти
Позабирали кольорові метали і на виручені гроші поставили дерев"яний хрест.А чому не "красную звєзду, наследники нєпобєдімой і лєгєндарной"?
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25.12.2022 11:26 Відповісти
"***** послал в командировку
пообещал что будет квест
а там то ЗСУ солдаты й
засратый крест" ))
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25.12.2022 11:29 Відповісти
бродячі собаки найшли ще раніше
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25.12.2022 11:30 Відповісти
рашистські вертьольотки хрести з собою возять
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25.12.2022 11:43 Відповісти
атамстіть це мабудь в кацапському розумінні відсмоктати
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25.12.2022 12:24 Відповісти
Хм,запчасті запчасті?металобрухт.
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25.12.2022 12:27 Відповісти
купа кольорового металу, так десь на 5-6 тисяч доларів
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25.12.2022 13:09 Відповісти
Мужик со стальными яйцами - проверяет наличие невзорвавшихся НУРСов, заглядывая в срез направляющих!
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25.12.2022 13:58 Відповісти
"Невловимі месники-22"-кацап сказав,кацап збрехав.Іяк збираються відомстити?Хочуть,щоб воїни ЗСУ приповзли на колінах і сказали-"Вилазь з бліндажа засраний москаль"?
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25.12.2022 14:27 Відповісти
тепер точно бачу аналогов нет..лада вдребезги
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25.12.2022 20:44 Відповісти
 
 