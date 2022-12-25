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Два російські дрони-камікадзе заплутались у маскувальній сітці і не змогли знищити український танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни практично врятували свій танк від знищення дронами-камікадзе, просто натягнувши над ним маскувальну сітку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому один із бійців розповідає і показує ворожі дрони, що не змогди дістатися броні танка, через сітку. Один з них, упав на маскувальну сітку, зачепившись за дерево.

Увага! Ненормативна лексика!

"Два російських дрона-камікадзе типу Ланцет-3 атакували український танк, але не змогли його знищити, тому що заплутались у маскувальній сітці. Екіпаж танку, який врятував машину, розтягнувши сітку, заслуговує високих державних нагород та вищих посад, це відповідальні воіни. Волонтери, які сплели цю сітку, заслуговують від держави медалей та подяки. А українська оборонна промисловість має якомога швидче вивчити цілі Ланцети та налагодити виробництво дронів-камікадзе, які показують себе як один з найдешевших та найефективніших видів зброї, які будуть з кожним днем все більше застосовуватись у війні", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
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25.12.2022 14:27
+47
Не на часі, шашлики треба готувати.
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25.12.2022 14:25
+44
Так такі сітки можна на трансформаторні підстанціі .
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25.12.2022 14:29
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На один танк два дрона . А где украинские ?
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25.12.2022 14:22 Відповісти
Не на часі, шашлики треба готувати.
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25.12.2022 14:25 Відповісти
смешно или не смешно... но аэростаты и сгеодня эффективное ружие против ракет и дронов...
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25.12.2022 14:38 Відповісти
Це у дусі прутнеграя я "зхохмив".
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25.12.2022 15:17 Відповісти
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25.12.2022 14:27 Відповісти
гетьманцев у офицального путинского шпиона сивковича был оруженосцем.
обязательно сядет, -мудилка зеленая. Как и безумная аграхимия.
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25.12.2022 14:32 Відповісти
та и остальные рашисты типа Портнова Татарова деркача ермака и т.п неплохо себя чувствовали и продолжают свою "деятельность"
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25.12.2022 15:40 Відповісти
Оце називається протидронний мангал, модель "Авоська-2".
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25.12.2022 14:27 Відповісти
Так такі сітки можна на трансформаторні підстанціі .
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25.12.2022 14:29 Відповісти
я про це говорив недавно на форумі тут..мене на сміх підняли..я говорив про сітку рабицю і за пару метрів до трансформаторів
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25.12.2022 14:31 Відповісти
А в них своїх мізків не вистачає аби хоч спробувати.
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25.12.2022 15:19 Відповісти
Так это вполне себе ПВО 21-го века. Столбы с сеткой и аэростаты, на которых и целеуказание на дроны будет, и в том числе посадочная площадка для своих дронов, которые просто при полете мопеда будут взлетать, садится буквально на мопед и либо взрывать его с собой, либо даже оставлять взрывчатку направленного действия для разрушения мопеда. Они до 200 км/ч, это не будет проблемой, поставить катапульту пневматическую для запуска, все комплектующие у нас имеются. Плюс от ракет на сетку можно маскировочную накидку делать, они все оптически наводятся по памяти на объекты, у кацапов нету иной высокоточки.
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25.12.2022 15:22 Відповісти
оно наверное сверху падает а не сбоку. плюс напряжение. закопать и бетоном накрыть тогда может быть.ну или подготовить как минимум новое место(а), заказать станции, плюс пару резервных и т.п. но может дешевле какое-то про автоматическое поставить пулеметного типа на каждый объект. в общем - все деньги и вряд ли малые. но конечно если ничего не делать то еще дороже.
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25.12.2022 15:26 Відповісти
Сверху падают С300 и Искандер = баллистические пакеты
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25.12.2022 16:59 Відповісти
Можно делать конструкции из двух рядов сеток, а между сетками насыпать строительный мусор
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25.12.2022 16:57 Відповісти
Вес Шахеда в 10ки раз больше - прорвет.
Тут непонятно что за самодельное чудо.
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25.12.2022 14:43 Відповісти
Сітку можна і з арматури зварити -- сітка тут образно .
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25.12.2022 14:49 Відповісти
как вариант, танки сеткой же обвешивают от кумулятивов.
Заваривайте подстанции сеткой в 2 ряда.
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25.12.2022 14:52 Відповісти
от ракеты и 5 рядов не поможет
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25.12.2022 16:35 Відповісти
Балістичної, нє. Від дрона тіпа Шахед - ймовірно. Головне напрям вгадати.
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25.12.2022 16:42 Відповісти
Не тряпчаную же сетку. Можно кабеля и тросы между мачтами натягивать. Даже самолеты и вертолеты от етого падают не то что какой то мопед стокилограмовый. Хотя и тряпчаная намотается на винт и любое воздушное судно на землю уложит. Даже корабли ничего не могут сделать когда сети на лопасти намотаются.
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25.12.2022 20:30 Відповісти
А если еще на кабеля взрывчатку вешать то не то что мопед а и ракету будет уничтожать которая его коснется
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25.12.2022 20:35 Відповісти
Прекрасный трофей, - поздравляю!
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25.12.2022 14:31 Відповісти
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25.12.2022 14:32 Відповісти
Ще пару місяців тому, коли почалися масовані повітряні атаки дронами-мопедами багато хто пропонував на шляху польоту аеростати, сітки і щось подібне розташовувати. Але ж глузувань пропонуючі встигли набратись як собака бліх від рафінованих цензорівських фахівців з повітряної оборони.
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25.12.2022 14:33 Відповісти
Та не звертайте уваги. Тут вистачає "спеціалістів"...
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25.12.2022 14:36 Відповісти
Україна занадто захопилася дорогими Байрактарами, іранські дрони камікадзеце довели що низька ціна помножена на кількість створює багато проблем не тільки на фронті...
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25.12.2022 14:41 Відповісти
Как то на фронте их не видно, ибо летят по заданным координатам.
Там у них другие дроны, с визуальной корректировкой.
Вроде ланцет называются, может еще какие.
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25.12.2022 14:47 Відповісти
в том то и дело, что "шахиды", - это не для фронта, а для ударов только по гражданской инфраструктуре.
Мы не можем переводить войну в линейную, по той простой причине, - что в этой войне мы неизбежно проиграем. Потому что дрон с инерциональной системой наведения, даже если прорвет систему ПВО, но не попадет в свою цель, все-равно выполнит свою задачу. Ибо задача "шахидов", - это террор гражданского населения.

Ты предлагаешь действовать линейно и объявить террор гражданскому населению россии? или что ? Ты написал свой комментарий чтобы что?
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25.12.2022 14:53 Відповісти
Не треба їх шкодувати.
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25.12.2022 15:20 Відповісти
Ты что сказать хотел? можешь свою мыслю сформулировать? о-О
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25.12.2022 17:36 Відповісти
Москалю не роби з себе розумнішого як ти є, для чого іранці наробили стільки своїх шахідів, тероризувати населення, кого?! Ізраєлю? лінійна не лінійна війна))) вашу москальську мать, ви усі такі розумні, чого ми тоді так довго та важко воюємо маючи таких гігантів думки як ти? чого ти не консультант Залужного а тицяєш у клаву пишучи щось на Цензорі? Чого, розумний москалю?!
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25.12.2022 15:33 Відповісти
Цікава реторика...
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25.12.2022 16:41 Відповісти
Риторика, невігласе...))
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25.12.2022 17:01 Відповісти
в итоге выяснилось что как раз байрактары кацы сбивали на ура....
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25.12.2022 16:36 Відповісти
Может и иранские. У ланцета 4 крыла. Нашего вообще нет, умные люди позаботились. Панишер (наш, не государственный) летит по координатам.
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25.12.2022 14:50 Відповісти
За десять місяців вже можно було налагодити виробницво тисяч своїх дронів-камікадзе. Але зелені крадії ні нащо не здатні. Ні Резніков, ні Архамія , ні Коля-котлета, ні Єрмак ,ні всі інші жополізи.
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25.12.2022 14:51 Відповісти
закон про збагачення будівельної мафії важніше
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25.12.2022 15:22 Відповісти
Ты наверное не в курсе, что как раз арахамия и занимается изготовлением боевых дронов. Только есть несколько НО. Эти дроны неэффективны и стоят как Звезда Смерти. И министерство обороны, т.е. Резник с удовольствием эти дроны покупает. Только никто эти дроны не видит, они же КАМИКАДЗЕ, т.е по бумаге купили 100 шт, получили 10 и 100 "израсходовали". Как-то так.
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25.12.2022 19:37 Відповісти
Була інформація, що рахамські дрони не пройшли польових випробувань МО.

Цікаво, як держчиновник і спущений в Україну рашист за сумісництвом може займатися підприємницькою діяльностю і виготовляти дрони для збройних сил? Це мало б бути кримінальне правопорушення.
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25.12.2022 20:21 Відповісти
Иранские мопеды стоят по $7000 и несут по 40 кг взрывчатки на тысячи км.
Ланцеты эти тоже стоят копейки. Нам же предлагают скидываться на "морские дроны" по 200к, которые НИЧЕГО не могут вообще. Или на переделки из Лелек под дроны-камикадзе, которые несут 5 кг взрывчатки на 60 км за $50 000....
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25.12.2022 15:02 Відповісти
У шахедах лише один авіаційний 50КВт. двигун коштує від $15тис. Загальна вартість дрона десь у 2 рази вища
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25.12.2022 20:24 Відповісти
класснее воина не скажешь - а вот еще один уйобыш )))))
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25.12.2022 15:13 Відповісти
масово, дешево...якщо пощастить - танк в ремонт , як не пощастить - не шкода...таких сіток треба чим побільше...і в кілька шарів
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25.12.2022 15:20 Відповісти
Я уже несколько месяцев спрашиваю, почему нельзя было защитить сетями или аеростатами трансформаторы от иранских дронов?
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25.12.2022 15:23 Відповісти
А кому тоді продати тисячі генераторів, які нам поставили інші країни?
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25.12.2022 15:28 Відповісти
Менталитет у нас такой. Никто не зашивелится пока писец лапками по спине не зацарапает. То же самое и было в 2014-18 годах когда молча наблюдали когда в Украине горят один за одним 5 самые большие склады в Европе с дефицитными боеприпасами, чтобы потом сказать нужно дагавариваться патамушта нам нечем воевать
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25.12.2022 15:38 Відповісти
Ні, раджу почитати "Исповедь сверхчеловка". де
"Ми робимо а ви мовчки спостерігаєте"...
Саме це відбувається 300 років - хто рипається - їх або в оперативно з двох сторін в котли або як азов або як Сашка білого свої пристрелили бещ суду та слідства... Влада? Щааас
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25.12.2022 16:43 Відповісти
Та який там менталітет. Справа в тім, повторюю, що зеленій падалі треба комусь продавати тисячі генераторів, які нам поставляють інші країни як гуманітарну допомогу. Плюс добрячий розпил грошей, що виділяються з бюджету на "пункти незламності". Все це мільйони гривень в їхні кишені. Тому вони і не зацікавлені ні в відновленні енергосистеми, ні в її захисті.
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25.12.2022 18:42 Відповісти
Можливо тому, що там керують ворожі колаборанти? Для чого їм це робити?
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25.12.2022 20:28 Відповісти
В даному випадку не спрацювання вибухового пристрою дрона-камікадзе - це скоріш за все результат роботи української РЕБ, а маскувальна сітка тут фігурує суто як реквізит для журналістського сюжету.
Ворожий безпілотник "ланцет-3", як баражуючий *********, крім оптико-електронного наведення має також зв'язок зі своїм оператором по телеметричному каналу, тому, якщо б пройшла команда на підрив, то боєзаряд у 5 кг вибухнув би і на сітці, пошкодивши танк.
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25.12.2022 15:29 Відповісти
Респект экипажу спасшему дефицитную боевую машину от уничтожения.Наградить всех и поставить в пример! Укроборонпром вкупе с МО не сумевших организовать производство для ВСУ стольпростейших дронов-самоубийц заслуживают Общественное Порицание
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25.12.2022 15:37 Відповісти
После взрыва (может сбили, может куда-то попал) кусок бывшего беспилотника упал на сетку. Чего тут обсуждать? Что маскировочная сетка удержит Ланцет, который более 100км/ч пикирует? И он от этого ещё и не взорвётся? Вы серьёзно?
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25.12.2022 15:44 Відповісти
Бутусов написал что серьезно
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25.12.2022 16:40 Відповісти
Придурки в газеті написали що робити проти ворожих дронів для кого? Якщо для Українців то повинен існувати інший надійний канал інформування, якщо для русні - то хто пропустив цей матеріал? Якщо просто дурбелики вихваляються - то чим займається редактор?
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25.12.2022 16:22 Відповісти
Ідея дуже хороша!!!Зробити сітки з еластичних матеріалів!І зробить з них навіси над критичними підстанціями!!Дешево і ефективно!!!
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25.12.2022 16:29 Відповісти
Єрмак тобі зробить сітку на твоїй голові щоб невзначай придушити...

Розумій що голодомори сьогодні коли в кожного мобіла - неможливі, а ось дронами засипати кожен ермак може.
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25.12.2022 16:45 Відповісти
Від балістичних ракет сітка не допоможе, від крилатих під питанням.
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26.12.2022 01:59 Відповісти
Идея с нескольким десятком аэростатов вокруг ТЭС, в этом есть смысл? Против дронов- дрон точно изметит курс. Ракете все-равно.
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25.12.2022 16:47 Відповісти
Проти ракети - мангал. Крилаті ракети ідуть низько
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25.12.2022 16:56 Відповісти
1. На практиці більшість траекторії польоту крилатої ракети прокладається на висоті біля 100 м.
2 Саме головне, крилата ракета несе боєву частину біля 500 кг. Удар ракетою по багатоповерхівці знищує ії майже до фундамента. Ніякий "мангал", таку массу заряду не утримає, це на кумулятивний заряд, що вибухає при зіткненні із перешкодую, а заряд осколково-фугасної дії.
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25.12.2022 17:05 Відповісти
1. Вона теоретично може механічно розвалитися без вибуху
2. Вибух буде на відстані від об'єкта враження і втрати будуть набагато менші
Я бачив як горів новенький 3-х проверховий промисловий об'єкт на відствні від ТЕЦ десь 1 км. Ракета йшла над болотистою низиною. Видно, що кацапи проклали маршрут по мапі, не дивлячись, що там за останні роки болото вже давно засипали і досить щільно забудували.
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25.12.2022 17:23 Відповісти
Якщо будувати на достатії відстані, від ТЕС, тоді це буде циклопічна споруда, площею декількох десятків футбольних полів. Швидше піраміди Хеопса запустити в масове будівництво.
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25.12.2022 17:29 Відповісти
Цех був не вище 30м, ширина хай буде 200м, чарунка 0,8 х 0,8 м. Не тягне на піраміду Хуфу
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25.12.2022 19:31 Відповісти
Тогда уже трансформаторы переставить на новое место. Пускай кацапы дальше пуляют по старым картам.
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25.12.2022 20:37 Відповісти
Сітка може бути металева, посилена тросами
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25.12.2022 16:57 Відповісти
А ми клянчимо ППО. А ця ідея авжеж не нова.
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25.12.2022 16:54 Відповісти
Дешево і ефективно. Молодці.
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25.12.2022 17:30 Відповісти
Ну от же ж, можуть зробити згідно інструкцій. І все - ок 👍
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25.12.2022 18:32 Відповісти
Кацапи обісралися 😁
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25.12.2022 19:04 Відповісти
Ноу - хау, сітки від дронів
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25.12.2022 19:05 Відповісти
А ещё Бутусов мог бы сказать, что ничто не мешает Шмыгалю натянуть сети вокруг трансформаторов. Глядишь, за инициативного сошёл бы и клянчить помощь не так стыдно будет
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25.12.2022 20:03 Відповісти
Да якщо не зпрацювало потрібно розповісти усім щоб допрацювали щоб при нульві швидкості спрацьовував автора статі посадити нашли чим хвалитися чи автор дибіл
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25.12.2022 21:46 Відповісти
Автора на довічне щоб не здавав позиції вони знають куди шмаляють і якіне активні не встигли шмальнути ти здав Наші не здають ти походу ***** меньший чикаю відповіді
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25.12.2022 21:57 Відповісти
Ну от ще один доказ що від дронів можна захистити обєкти не тільки ракетами
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26.12.2022 00:04 Відповісти
Закономірно: удару об тверду поверхню не було, тому дрон не вибухнув. Логічно.
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26.12.2022 00:29 Відповісти
Сподіваюсь, Switchblade має успіх...
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26.12.2022 02:20 Відповісти
 
 