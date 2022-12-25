Два російські дрони-камікадзе заплутались у маскувальній сітці і не змогли знищити український танк. ВIДЕО

Українські воїни практично врятували свій танк від знищення дронами-камікадзе, просто натягнувши над ним маскувальну сітку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому один із бійців розповідає і показує ворожі дрони, що не змогди дістатися броні танка, через сітку. Один з них, упав на маскувальну сітку, зачепившись за дерево.

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"Два російських дрона-камікадзе типу Ланцет-3 атакували український танк, але не змогли його знищити, тому що заплутались у маскувальній сітці. Екіпаж танку, який врятував машину, розтягнувши сітку, заслуговує високих державних нагород та вищих посад, це відповідальні воіни. Волонтери, які сплели цю сітку, заслуговують від держави медалей та подяки. А українська оборонна промисловість має якомога швидче вивчити цілі Ланцети та налагодити виробництво дронів-камікадзе, які показують себе як один з найдешевших та найефективніших видів зброї, які будуть з кожним днем все більше застосовуватись у війні", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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