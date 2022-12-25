Два російські дрони-камікадзе заплутались у маскувальній сітці і не змогли знищити український танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни практично врятували свій танк від знищення дронами-камікадзе, просто натягнувши над ним маскувальну сітку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому один із бійців розповідає і показує ворожі дрони, що не змогди дістатися броні танка, через сітку. Один з них, упав на маскувальну сітку, зачепившись за дерево.
Увага! Ненормативна лексика!
"Два російських дрона-камікадзе типу Ланцет-3 атакували український танк, але не змогли його знищити, тому що заплутались у маскувальній сітці. Екіпаж танку, який врятував машину, розтягнувши сітку, заслуговує високих державних нагород та вищих посад, це відповідальні воіни. Волонтери, які сплели цю сітку, заслуговують від держави медалей та подяки. А українська оборонна промисловість має якомога швидче вивчити цілі Ланцети та налагодити виробництво дронів-камікадзе, які показують себе як один з найдешевших та найефективніших видів зброї, які будуть з кожним днем все більше застосовуватись у війні", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
обязательно сядет, -мудилка зеленая. Как и безумная аграхимия.
Тут непонятно что за самодельное чудо.
Заваривайте подстанции сеткой в 2 ряда.
Там у них другие дроны, с визуальной корректировкой.
Вроде ланцет называются, может еще какие.
Мы не можем переводить войну в линейную, по той простой причине, - что в этой войне мы неизбежно проиграем. Потому что дрон с инерциональной системой наведения, даже если прорвет систему ПВО, но не попадет в свою цель, все-равно выполнит свою задачу. Ибо задача "шахидов", - это террор гражданского населения.
Ты предлагаешь действовать линейно и объявить террор гражданскому населению россии? или что ? Ты написал свой комментарий чтобы что?
Цікаво, як держчиновник і спущений в Україну рашист за сумісництвом може займатися підприємницькою діяльностю і виготовляти дрони для збройних сил? Це мало б бути кримінальне правопорушення.
Ланцеты эти тоже стоят копейки. Нам же предлагают скидываться на "морские дроны" по 200к, которые НИЧЕГО не могут вообще. Или на переделки из Лелек под дроны-камикадзе, которые несут 5 кг взрывчатки на 60 км за $50 000....
"Ми робимо а ви мовчки спостерігаєте"...
Саме це відбувається 300 років - хто рипається - їх або в оперативно з двох сторін в котли або як азов або як Сашка білого свої пристрелили бещ суду та слідства... Влада? Щааас
Ворожий безпілотник "ланцет-3", як баражуючий *********, крім оптико-електронного наведення має також зв'язок зі своїм оператором по телеметричному каналу, тому, якщо б пройшла команда на підрив, то боєзаряд у 5 кг вибухнув би і на сітці, пошкодивши танк.
Розумій що голодомори сьогодні коли в кожного мобіла - неможливі, а ось дронами засипати кожен ермак може.
2 Саме головне, крилата ракета несе боєву частину біля 500 кг. Удар ракетою по багатоповерхівці знищує ії майже до фундамента. Ніякий "мангал", таку массу заряду не утримає, це на кумулятивний заряд, що вибухає при зіткненні із перешкодую, а заряд осколково-фугасної дії.
2. Вибух буде на відстані від об'єкта враження і втрати будуть набагато менші
Я бачив як горів новенький 3-х проверховий промисловий об'єкт на відствні від ТЕЦ десь 1 км. Ракета йшла над болотистою низиною. Видно, що кацапи проклали маршрут по мапі, не дивлячись, що там за останні роки болото вже давно засипали і досить щільно забудували.