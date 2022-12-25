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Наєв перевірив готовність Сил оборони Київщини протидіяти ДРГ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив Сили оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам противника.

Про це повідомив відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

– За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами командувача, для того, щоб здійснити вогневе ураження було проведено маневр артилерії. З цією метою долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та паромних переправ.

– Але меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу немає. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому для доведення дій підлеглих до автоматизму, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Разом переможемо!
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Топ коментарі
+11
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25.12.2022 17:10
+10
Спотикач

@Sahnivsky

·

22 ч

Заходить якось в бар кацап і каже « мнє как всєгда», і отримав піздюлєй.
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25.12.2022 17:16
+6
З Різдвом Христовим, рідненькі! Дяуємо.
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25.12.2022 17:33
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ruzke kurwy
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25.12.2022 17:07 Відповісти
Поки зенітки та ПЗРК не стріляють з дахів всіх київських хмарочосів - це не оборона!
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25.12.2022 23:06 Відповісти
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25.12.2022 17:10 Відповісти
Спотикач

@Sahnivsky

·

22 ч

Заходить якось в бар кацап і каже « мнє как всєгда», і отримав піздюлєй.
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25.12.2022 17:16 Відповісти
З Різдвом Христовим, рідненькі! Дяуємо.
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25.12.2022 17:33 Відповісти
Всім по][¥й у що там вірить чи не вірить рюззкагаварящій.
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25.12.2022 17:46 Відповісти
А на каком языке ваш державный телемарафон? Ну, раз он державный, то не должен ли он быть на державной мове? И какая же державная мова в Украине?
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25.12.2022 17:51 Відповісти
Не повірите але зрадники й Англо мовні були у Англії, у Іспанії Іспано мовні й т.п., але це не відміняє що всім по][¥й що вважає рюззькаГаварящій.
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25.12.2022 23:45 Відповісти
думайте как хотите, ваше право..
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26.12.2022 00:13 Відповісти
Не. Не он руководил. Другие.
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25.12.2022 18:46 Відповісти
Завжди напоготові, так і повинно бути
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных к автоматизму. Я цілком вірю в ЗСУ, та його керівництву.
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25.12.2022 21:15 Відповісти
Чому нема ротації людей між підрозділів з Київщини та інших відносно спокійних місць, з підрозділами, які приймають участь безпосередньо у бойових діях на донеччині, Луганщині, Запоріжжі... місяць на передку два в тилу..., а ні люди одні сидять місяцями в тилу, а інші під постійним обстрілами ризикують життям, виснажуються, сходять з розуму...
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26.12.2022 00:23 Відповісти
 
 