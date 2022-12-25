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У Маріуполі російські окупанти зносять історичні будівлі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять історичні будівлі в центрі міста.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор", - написав він.

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Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.
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Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
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25.12.2022 17:33 Відповісти
Не стоит благодарности!денег дай лучше на армию!
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25.12.2022 17:52 Відповісти
Росіяни зносять не просто будівлі, ці істоти знищують нашу історію
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25.12.2022 21:30 Відповісти
давно сносят
http://www.youtube.com/watch?v=5qwAutume8g
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25.12.2022 17:37 Відповісти
Мавзолей поставлять..?
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25.12.2022 17:38 Відповісти
Для *уйла!
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25.12.2022 18:22 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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25.12.2022 17:48 Відповісти
Кацапи "конци у воду", знищують докази своїх авіа і арт бомбувань Маріуполя

ТАК БУВАЄ КОЛИ КЛОУНА ВИБИРАЮТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
І ДІЛО ТУТ НЕ В ПОРОХУ, А В ТОМУ ЩО ТБ ПЕРСОНАЖА
ВИБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ
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25.12.2022 19:47 Відповісти
 
 