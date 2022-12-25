У Маріуполі російські окупанти зносять історичні будівлі, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять історичні будівлі в центрі міста.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор", - написав він.

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Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.