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У Маріуполі російські окупанти зносять історичні будівлі, - Андрющенко. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять історичні будівлі в центрі міста.
Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор", - написав він.
Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.
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ТАК БУВАЄ КОЛИ КЛОУНА ВИБИРАЮТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
І ДІЛО ТУТ НЕ В ПОРОХУ, А В ТОМУ ЩО ТБ ПЕРСОНАЖА
ВИБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ